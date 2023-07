Vegetti, el Rey Midas

Atlético Paranaense se llevó a Bruno Zapelli, Cruzeiro preguntó por un posible préstamo de Santiago Longo y hasta hace un par de semanas Vasco da Gama tenía en su agenda a Pablo Vegetti. Para los hinchas de Belgrano, no son muy halagüeñas las noticias que últimamente llegan desde Brasil.

Quienes siguen de cerca los vaivenes del mercado de pases, aseguran que fue Ramón Díaz, el flamante entrenador del ‘Time do Povo’, quien le bajó el pulgar a la posible contratación del capitán y goleador del equipo de barrio Alberdi. De todos modos, la operación no hubiera resultado sencilla. Antes del inicio de la actual temporada, el ‘9’ renovó su vínculo con el Pirata hasta el 31 de diciembre de 2024, con una cláusula de rescisión que podrá activarse al término del presente año, a cambio de US$ 400.000.

“Contractualmente no es posible que Vegetti se vaya de Belgrano al final del actual campeonato, pero hay que ver cómo se dan las cosas a futuro. Si aparece un ofrecimiento irresistible, no hay que descartar que el club acepte transferirlo, en gratitud por lo que el jugador le dio en estos cuatro años”, señalan desde el entorno del futbolista. “Tendría que ser algo extraordinario, porque Pablo está muy a gusto en la institución”, precisan.

En las últimas dos temporadas, Belgrano sumó 43 puntos por goles de Vegetti.

Desde su incorporación al Celeste, el 5 de junio de 2019, el atacante santafesino jugó 121 partidos (118 como titular y tres ingresando desde el banco de suplentes) y anotó 62 goles. Su eficacia en el área rival, que incluye 11 dobletes y un hat trick (el 22/2/2020, en el 3-2 ante Barracas Central), lo posicionó como el segundo jugador del club con más tantos en torneos de la AFA, detrás del actual presidente Luis Fabián Artime (94).

JUGADOR FRANQUICIA. El capitán y goleador de la ‘B’ es el futbolista mejor pago del club celeste. Su cláusula de rescisión cuesta US$ 400.000. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Cotiza en alza

Vegetti es uno de los máximos artilleros del Torneo de la Liga Profesional, situación que puso su nombre en la mira de algunos clubes de nuestro país, como San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, y otros varios del exterior.

La enorme brecha que existe entre el peso y el dólar hace que cualquier mercado futbolístico del continente sea más seductor que la llamada ‘Liga de los Campeones del Mundo’. “Aquí los sueldos se devalúan todos los meses, mientras que afuera se valorizan cada día más para un jugador argentino”, apuntan conocedores del movimiento de transferencias.

También señalan a Brasil como un ‘destino soñado’ para muchos futbolistas que juegan en nuestro país: “La mayoría de los clubes brasileños son manejados por capitales privados y los inversores apuestan fuerte, sobre todo por jugadores con valor de reventa. En cierto modo, esto le quita chances a un jugador como Vegetti, que tiene 34 años”, puntualizan.

“Varios clubes de Brasil han preguntado por Pablo, pero ninguno dio el paso siguiente”, reveló José Scozzari, el representante del delantero. “De Argentina, los únicos destinos seductores para el jugador podrían ser River o Boca, que están llenos de delanteros”, precisó el intermediario.

Cabe destacar que Belgrano es el propietario del 100% de la ficha del goleador, por lo que cualquier interesado debería negociar con la entidad.

BRASIL, EL MERCADO SOÑADO. Atlético Paranaense ya se llevó a Bruno Zapelli, y Vasco da Gama tuvo en la mira a Pablo Vegetti. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Goles que suman

La mera insinuación de que Vegetti pudiera llegar a marcharse de Alberdi hace poner los pelos de punta a los hinchas de Belgrano, y también a sus dirigentes. Y no es para menos. Haciendo la lógica y obvia salvedad de que el fútbol se trata de un deporte colectivo, hay que decir que sin los goles de su jugador emblema Belgrano hoy estaría último en el Torneo de la Liga Profesional, en la Tabla Anual y en la grilla de los promedios.

La conclusión surge traduciendo en puntos la incidencia de los tantos marcados por el santafesino en cada partido. Las conversiones de su capitán le permitieron a la ‘B’ ganarle a River (2-1), Central Córdoba (1-0), Arsenal (1-0), Gimnasia (2-0), Newell´s (1-0) y Atlético Tucumán (1-0), igualar con Talleres (1-1) y cambiar empate por victoria ante Banfield (3-1). Ni más ni menos que 21 puntos de los 35 que hasta este fin de semana sumaba el elenco que dirige Guillermo Farré. El 60% de la cosecha.

Los festejos de Vegetti frente a Unión (3-0) y Vélez (2-0), si bien no fueron determinantes para el resultado de esos encuentros, también cotizan muy alto en una competencia que define algunas de sus instancias -campeón del Torneo de la Liga Profesional y clasificación a Copas- teniendo en cuenta la diferencia de goles y eventualmente la cantidad de tantos a favor.

Sin los tantos de su capitán, el Pirata estaría último en las tres tablas de la Liga.

Haciendo el mismo cálculo, las conversiones de ‘el Toro’, ‘el Tanque’ o simplemente Pablo, le posibilitaron a la ‘B’ sumar 22 de las 79 unidades (el 27,8%) que lo consagraron como campeón de la Primera Nacional 2022. Sin el aporte de su atacante más preciado de los últimos tiempos, el Pirata hubiera sumado 57 puntos y ocupado el séptimo puesto en la tabla de posiciones, detrás de Instituto (68), San Martín de Tucumán (66), Gimnasia de Mendoza (64), All Boys (60) y Estudiantes de Río Cuarto (58).

En la temporada pasada, la puntería de Vegetti fue determinante para que Belgrano venciera a Güemes (1-0), Nueva Chicago (1-0), Agropecuario (1-0), Brown de Adrogué (3-2) y Guillermo Brown de Puerto Madryn (1-0), sumara un punto ante Atlanta (1-1), Independiente Rivadavia (1-1) y Sacachispas (1-1), y cambiar igualdad por victoria frente a Deportivo Riestra (2-1) y Almagro (2-1).