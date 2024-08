Victoria Villarruel se posiciona en Córdoba: apoyos de la derecha, del círculo rojo y los desencantados de Milei

Victoria Villarruel es una de las dirigentes que mejor mide en la provincia de Córdoba. Según una encuesta de Pulso Social conocida hace diez días, la vicepresidenta sólo es superada por el exgobernador Juan Schiaretti y está un par de puntos por encima del presidente Javier Milei. Los analistas coinciden en que se trata de una rareza, teniendo en cuenta el ostracismo en el que han caído históricamente los vicepresidentes en Argentina (Álvarez y Cobos dos casos aislados en 40 años de democracia) en particular y en el mundo en general.

A eso hay que sumarle que en el mundillo de la política la vice aparece como una figura que va forjando su propio destino en la política nacional a fuerza de alianzas y de negociaciones que mantiene con buena parte del espectro político. Sin embargo, desde su entorno bajan la espuma rápido: “Victoria está para acompañar al presidente”.



La respuesta de cajón de alguien que la conoce cobra otro valor cuando el interlocutor sube la apuesta: “Hay que ver si Victoria tiene futuro fuera del ecosistema libertario”. Aunque la sensación es que sí lo tendría, por el apoyo que expresa una parte importante de la centro derecha y la derecha (sin referentes destacados desde hace mucho tiempo), de referentes del círculo rojo y de los desencantados de Milei, según marcan algunas encuestas, cerca de la vice insisten: “Ella logró en cuatro años lo que otros políticos, en cuatro décadas, y saltando de partido en partido no lograron. Lleva siete meses en el cargo y está en una estructura donde las redes a veces son más importante que la realidad”.

Córdoba, uno de los epicentros

En esta provincia, Villarruel mantiene un vínculo de amistad desde hace más de quince años con Emilio Viramonte, quien a pesar de su fluido contacto con la vice evita hacer declaraciones por su relación de amistad.

En el plano político, el más cercano a la exdiputada es Pablo Cornet, el intendente de Villa Allende, con quien se reúne cada vez que viene a esta provincia. También mantiene una relación de cierta cercanía con Soher El Sukaría (por su postura coincidente en contra del aborto) y con el intendente de Jesús María, Federico Zárate.



En cuanto a los tres representantes de Córdoba en el Senado la relación es cordial, tanto con Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero como con Alejandra Vigo. Sin embargo, con la esposa del exgobernador sólo habla de cuestiones estrictamente ligadas al ámbito legislativo, a diferencia de Juez y Álvarez Rivero.

“Habla con todos. Desde kirchneristas a radicales, pasando por libertarios, porque mucha gente cree que no habla con ellos, y con los gobernadores e intendentes del Conurbano. Con Macri también. Se conocieron el año pasado y tienen charlas de vez en cuando, pero no hay que buscar nada raro ahí”, dice una de las fuentes consultadas.

Las fortalezas de la vice

Pensando es escenarios políticos a futuro, las ventajas de Villarruel respecto a Milei son varias. Veamos. Las encuestas coinciden en que si a este gobierno le va mal, ella no se “hunde” con La Libertad Avanza. “En las encuestas se percibe que tiene autonomía, que no está encapsulada en LLA, más allá de que ella no haya planteado ninguna ambción personal, la gente lo percibe así”, dice un analista.

A diferencia del presidente, Villarruel dedica tiempo a cuestiones políticas. Ya lo dijo en más de una oportunidad: como presidenta del Senado quiere visitar entre 2 y 3 veces todas las provincias a lo largo de su mandato. Mieli, por el contrario, disfruta cada vez más sus viajes al exterior. La política lo aburre.

Justamente desde el Senado ha comenzado a cosechar buenas relaciones con gobernadores, pero eso se extiende a intendentes del Conurbano y según destacan algunos de sus asesores, en los últimos días le recomendaron “caminar” la provincia de Buenos Aires. “A la par de las provincias, tiene que recorrer ese territorio, es clave para lo que puede venir”, sostienen.

El otro punto en el que reparan quienes acompañan a la vice es la templanza para bancarse los ataques que a veces surgen desde el seno de La Libertad Avanza. “Santiago Caputo se dio cuenta de que ‘pegarle’ a Victoria no da resultado. Lo hicieron por el incidente con Francia y la que resultó más perjudicada fue Karina Milei, a quien criticaron desde LLA cuando viajó con el presidente a la inauguración de los Juegos Olímpicos”, reseña una fuente de la Cámara de Senadores.



“Ella se siente un poco molesta con parte del entorno de Milei, porque le prometieron áreas que al final fueron para Bullrich y porque a veces siente que no valoran todo lo que hizo por el espacio. La gente votó a Milei y a ella, son una fórmula. Pero es muy leal. Y lo más importante: cree que hay solución con las diferencias que tiene con Karina y también algunas con Javier”, completan desde su entorno.