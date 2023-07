Vidal buscó bajarle los decibeles a la interna del PRO

La diputada nacional María Eugenia Vidal pasó por la capital cordobesa para expresar su apoyo a Rodrigo de Loredo. En estas últimas semanas de campaña, de cara al 23 de julio, el candidato evolucionista recibió la visita de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. El martes llega Patricia Bullrich, con artillería pesada para disparar contra el PJ cordobés.

La fuerte puja de los presidenciables del PRO en la interna de Juntos por el Cambio provocó la división en territorio cordobés, pero no hubo ataques. Eso sólo se explica ante el acuerdo de los cambiemitas de “no generar olas” hasta después de la elección del próximo domingo.

Esa premisa se viene cumpliendo entre la dirigencia local y las terminales nacionales, luego de que estallara el ‘affaire Schiaretti’ en plena campaña provincial, siendo que todavía hay algunas broncas por saldar. Hay un veto implícito que se va levantando por cuotas al binomio Rodríguez Larreta – Gerardo Morales entre la tropa cordobesa.

Un botón de muestra de los últimos días fue el paso fugaz y rasante de Morales por la ciudad de Córdoba sin movida de prensa. El titular de la UCR nacional estuvo el miércoles en Río Cuarto con Rodríguez Larreta presentando las 12 propuestas para el campo. Luego, decidió pasar por la capital para tomar un café con De Loredo. De esa charla sólo quedó una foto de registro que Morales publicó en su cuenta de Twitter.

En el sur provincial, el alcalde porteño dijo que le sacará el “pie de encima” al campo y apuntó contra el kirchnerismo. Las retenciones fue el tema central del mano a mano con las entidades agropecuarias. “No prometió lo que no se puede cumplir”, dijo un dirigente de peso de Río Cuarto que milita en el larretismo.

El presidenciable prometió que el 10 de diciembre eliminaría “las retenciones a los productos regionales” y planteó “un camino descendente para el resto de las retenciones, hasta su eliminación”.

Sobre la fuerte interna con Bullrich, Larreta no se apartó de su discurso, el mismo que pronunció hace una semana atrás en la capital junto a De Loredo. “A mí no me van a escuchar nunca criticar o agraviar, por más que otros u otras lo hagan conmigo”, reafirmó.

Ante la consulta de PERFIL CORDOBA, Vidal se refirió a esa puja que, se mantiene encapsulada –por ahora– en la provincia mediterránea. Aseguró que en el "qué" están todos de acuerdo y las diferencias propias de “una campaña de cinco semanas” tiene que ver con el "cómo". Por otro lado, la exgobernadora criticó duramente "la campaña de persecución y de miedo" del gobierno K.