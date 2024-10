Final de la Primera Nacional: viejos conocidos

Ellos ya saben de qué se trata. Jorge Carranza, arquero de Aldosivi de Mar del Plata, y Gonzalo Klusener, delantero de San Martín de Tucumán, buscarán repetir una vuelta olímpica en la Primera Nacional.

Ambos ya lo lograron en el fútbol cordobés: ‘el Loco’ con Instituto dos décadas atrás, en la temporada 2003/2004, y ‘Kluse’ con Talleres en el torneo de transición 2016. Esas consagraciones tienen puntos en común: el resultado 2-1 y la presencia de Mauricio Caranta como arquero titular del ganador, tanto en la final de ‘la Gloria’ con Almagro (12 de junio 2004) como en el decisivo duelo de la ‘T’ ante All Boys (5 de junio de 2016).

Integrantes del exclusivo equipo de los +40 del fútbol argentino, Carranza y Klusener están frente a la chance de celebrar un nuevo retorno a la máxima divisional de la AFA, el próximo domingo en la finalísima que se jugará en el Gigante de Arroyito, la cancha de Rosario Central.

El cuidapalos de Jesús María tuvo tres etapas en Alta Córdoba, donde también logró el ascenso en 2022. Su extensa carrera se completa con pasos por otros nueve clubes: Rivadavia de Lincoln, Godoy Cruz de Mendoza, Atlético de Rafaela, Ferro Carril Oeste, O’Higgins de Chile, Colón de Santa Fe, San Martín de Tucumán, Correcaminos de México y Aldosivi, adonde llegó a préstamo a principios de 2024. “Llegó un técnico que no me quería y yo tenía un año más de contrato. Si me quedaba iba a ser raro, así que decidí irme. Pero estoy seguro de que voy a volver, para despedirme adentro de la cancha”, expresó sobre su vínculo con la entidad albirroja.

GOLEADOR VIGENTE. A los 41 años, Gonzalo Klusener busca repetir el logro que obtuvo con la camiseta de talleres en el campeonato de 2016.

En el caso del atacante misionero, que acredita dos pasos por Talleres, su legajo en el fútbol profesional incluye 17 equipos más: Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, Deportes Antofagasta de Chile, Ben Hur de Rafaela, Almagro, Thrasyvoulos Fylis de Grecia, Unión de Mar del Plata, Brown de Puerto Madryn, Quilmes, Olimpo de Bahía Blanca, Atlético de Rafaela, Agropecuario, Independiente Rivadavia de Mendoza, Motagua de Honduras, Atlanta, Maipú de Mendoza y San Martín de Tucumán.

“A Talleres le tengo mucho cariño y respeto, y es una gran institución. El destino dirá si volveremos a encontrarnos algún día”, sostiene, cada vez que le preguntan al respecto, sobre su relación con el club de barrio Jardín.

Mano a mano

“Estoy feliz por este momento. El que vive el día a día de Aldosivi, sabe lo que sufrió el club el año pasado, y ahora estamos en una final, con un equipo lleno de juveniles”, señaló Carranza, luego del 2-0 ante San Telmo del fin de semana pasado que, combinado con los empates de Deportivo Madryn (1-1 vs. Colón) y de Nueva Chicago (1-1 vs. Brown de Adrogué, le permitieron al ‘Tiburón’ asegurarse el primer puesto de la Zona B.

Gonzalo Rostagno, el 5 con sangre "celeste y blanca" que va por más en el Reducido

‘El Loco’ tiene 43 años y es el capitán de Aldosivi, que busca su segundo campeonato en el principal torneo del ascenso del fútbol argentino, tras su consagración en 2017/2018. En el actual certamen, el cordobés atajó en 35 e los 38 partidos que jugó su equipo, que completó la fase inicial con una cosecha de 64 puntos, producto de 17 triunfos, 13 empates y ocho derrotas.

“El presente de San Martín me pone muy contento. La verdad es que se armó un plantel muy lindo y creo que la campaña es fantástica”, sostuvo Klusener al hablar del periplo del Santo tucumano, que ganó con holgura la Zona A (81 unidades, con 24 victorias, nueve igualdades y cinco traspiés) y clasificó para el juego definitorio con tres fechas de anticipación.

CORDOBESES. Natanael Guzmán (10) y Agustín Colazo (9), dos futbolistas destacados en la estructura futbolística de Aldosivi

El oriundo de Santa Rita acaba de cumplir 41 años y acredita 26 presencias y tres goles en la actual temporada, en la que San Martín busca repetir el campeonato de 2007/2008. El artillero convirtió en los triunfos ante Patronato de Paraná (2-0), Deportivo Maipú de Mendoza (2-1) y Brown de Puerto Madryn (1-0), correspondientes a las fechas 16°, 21° y 31°.

“Lo merecíamos, porque nos rompimos el lomo todo el año. La final va a ser dura, pero la vamos a trabajar bien”, expresó Carranza. “Nuestro equipo tiene una mentalidad ganadora y sale a buscar los partidos. La verdad es que nos ha ido muy bien, pero falta el último paso”, destacó Klusener.

Final con tonada

Carranza y Klusener no son los únicos conocidos del fútbol de La Docta que protagonizarán la definición de la Primera Nacional. San Martín de Tucumán tiene como entrenador a Diego Flores, el cordobés que jugó en Las Flores y dirigió las juveniles de General Paz Juniors, y que ganó notoriedad como integrante del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, donde oficiaba como ayudante de campo y a veces realizaba la función de intérprete que le valió su apodo en el fútbol argentino: ‘El Traductor’. En el otro banco de suplentes estará Darío Yllana, ex jugador de Belgrano.

Flores e Yllana forman parte del selecto grupo de los ocho entrenadores que lograron mantenerse en funciones a lo largo del campeonato. La lista se completa con los cordobeses Walter Otta (Estudiantes de Caseros) y Gustavo Coleoni (San Miguel), Alfredo Grelak (San Telmo), Rubén Forestello (Gimnasia y Tiro de Salta), Carlos Mayor (Defensores de Belgrano) y Andrés Montenegro (Nueva Chicago).

‘EL TRADUCTOR’. Diego Flores jugó en Las Flores y dirigió en las juveniles de General Paz Juniors. Actualmente es el DT de San Martín de Tucumán. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Además de Klusener, San Martín de Tucumán tiene en su plantel a otro delantero con pasado en Talleres, el uruguayo Junior Arias, quien es el goleador del equipo con 11 conversiones. También a los cordobeses Leonardo Monje, jugador formado en el semillero de Instituto, y Matías ‘Caco’ García, con pasado reciente en Belgrano. El lateral tucumano Lucas Diarte es otro futbolista que vistió la camiseta del Pirata de Alberdi.

Por el lado de Aldosivi, el experimentado defensor Juan Ignacio Sills, nacido en San Antonio de Areco, es otro jugador que acredita pasado en Instituto, al igual que Carranza. Además del ‘Loco’, hay otros tres representantes de nuestra provincia en el plantel del ‘Tiburón’: los delanteros Elías Torres (23) y Agustín Colazo (23), oriundos de Ucacha y Río Segundo respectivamente, y el extremo villanovense Natanael Guzmán (24).

Torres y Colazo (ex Belgrano y San Martín de Tucumán, máximo goleador de Aldosivi con 15 tantos) fueron los autores de los tantos de Aldosivi en el reciente triunfo 2-0 ante San Telmo. Guzmán, quien en sus inicios vistió las camisetas de Asociación Española de Villa María, Alem de Villa Nueva, Hipólito Yrigoyen de Tío Pujio y Cañuelas Fútbol Club, llegó a Mar del Plata a principios de año luego un paso por el fútbol uruguayo, donde jugó sucesivamente en Montevideo City Torque y Plaza Colonia.