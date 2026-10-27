Villa del Rosario consolida su perfil industrial: inauguraron un tercer parque y ya proyectan 50 nuevas empresas

Villa del Rosario dio un nuevo paso en su desarrollo productivo con la inauguración de un tercer parque industrial, una obra que fortalece el perfil industrial de la ciudad y amplía las posibilidades para la radicación de empresas de todo el país.

Con esta incorporación, el polo productivo local queda conformado por dos parques industriales municipales, un parque industrial privado y tres zonas industriales, un esquema que reúne más de 100 empresas entre pequeñas, medianas y grandes, consolidando a la localidad como uno de los principales centros industriales del este cordobés.

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"De esta forma, el polo industrial de la ciudad queda conformado por dos parques industriales municipales, un parque industrial privado y tres zonas industriales, lo que genera que existan más de 100 empresas entre pequeñas, medianas y grandes empresas, consolidando fuertemente a Villa del Rosario como un polo industrial de toda la región", destacó el intendente Diego Carballo.

Un parque con empresas en marcha y nuevos proyectos

El nuevo parque industrial ya comenzó a mostrar movimiento. Según detalló el jefe municipal, actualmente 20 empresas ya se encuentran funcionando, mientras que otras 11 iniciarán su actividad próximamente y existen alrededor de 50 proyectos interesados en radicarse.

La inauguración contó con la participación del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Fernando Civila, junto a funcionarios provinciales vinculados al desarrollo industrial.

Empresas de todo el país

Carballo aseguró que el predio está abierto a emprendimientos de cualquier punto de Argentina y señaló que el interés ya trasciende las fronteras provinciales.

"Puede instalarse alguien de cualquier parte del país. Ya hay empresas de Santa Fe y ayer me comentaban que una empresa de Buenos Aires decidió venir a Villa del Rosario en lugar de instalarse en la ciudad de Córdoba por la cercanía, los recursos humanos y porque puede instalarse más rápidamente", afirmó.

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El mandatario también destacó la ubicación estratégica de la ciudad, cercana a distintas rutas de conexión, un aspecto que favorece la logística para las industrias.

Beneficios impositivos

Las empresas que se radiquen en el parque podrán acceder a los beneficios previstos por la Provincia para los parques industriales, entre ellos exenciones impositivas y programas de incentivo a la producción.

A eso se suma un beneficio municipal. "En Villa del Rosario existe tasa cero para todos aquellos que producen, por lo que además de las exenciones provinciales cuentan con una exención de la tasa de industria otorgada por el municipio", explicó Carballo.