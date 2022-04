Roberto Orlando Mosquera Vera (65) es uno de los entrenadores de fútbol más destacados de Perú. En ese país fue elegido tres veces como mejor DT y dirigió a 15 equipos diferentes, aunque su nombre está identificado con Sporting Cristal, el próximo rival de Talleres en la Copa Libertadores.

Con los colores del ‘Cervecero’, Mosquera dibujó sus primeras gambetas en las divisiones menores, debutó como profesional a mediados de los ’70 y celebró dos títulos siendo un destacado wing derecho. En ese mismo club también jugó su padre, Alfredo Mosquera, compañero de Alfredo Di Stéfano y Adolfo Pedernera -glorias del fútbol argentino- en el Millonarios de Colombia de los ’50 que pasó a la historia como ‘El Ballet Azul’.

Del otro lado de la línea de cal, el colombiano nacionalizado peruano afronta su tercera etapa al frente del conjunto limeño, al que condujo hacia la vuelta olímpica en cuatro ocasiones.

“Imagínese: empecé a jugar en Cristal a los 10 años. Es algo inédito”, cuenta en un breve intercambio por WatsApp, luego de aclarar que no está dando notas porque se recupera de algunas secuelas del Covid-19. Es el segundo año consecutivo que dirige a Sporting Cristal en la máxima competencia de clubes de la Conmebol.

Capítulo albiazul

Mosquera no es un desconocido para el fútbol cordobés. En 1981 llegó a Talleres de la mano de Samuel Ratinoff, un empresario y representante de jugadores que organizó varias de las giras que el equipo de barrio Jardín realizó por distintos lugares del mundo en sus tiempos de esplendor. “Amadeo Nuccetelli me contrató. Buen presidente”, apunta el peruano.

Su presentación oficial fue el 22 de febrero en La Bombonera, el día que Diego Maradona debutó con la “10” de Boca y marcó dos goles de penal en la victoria 4-1 del Xeneize. Su carrera en la “T” se completó con otros 20 partidos y tres goles que les convirtió a Huracán, Newell´s y Vélez.

DÍA HISTÓRICO. El peruano debutó con la “T” en La Bombonera, el mismo día que Maradona jugó su primer partido oficial en Boca. /// FOTO: CEDOC PERFIL

“Talleres es un equipo que sigo queriendo, ¡Jugábamos realmente bien!”, dice Mosquera. Enumera a algunos de sus excompañeros –“Bravo, ’la Pepona’ Reinaldi, ‘el Hacha’ Ludueña, ‘el Negro’ Baley, Ocaño, Valencia, el brasileño Julio César, Quiroga, Carabelli, Hoyos, Lucco, Aramayo, Luis Galván, y otros que escapan a mi memoria”. Y añade: “Mi saludo, agradecimiento y cariño eterno para ellos”.

Luego de su paso por Talleres, Mosquera continuó su carrera en clubes de Colombia, Ecuador y Perú. Egresado de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, en 1995 hizo sus primeras como DT en Unión Huaral.

TRAYECTORIA

Sporting Cristal (Perú); Talleres de Córdoba; Deportivo Cali (Colombia); Once Caldas (Colombia); San Agustín (Perú); Deportivo Cúcuta (Colombia); Aucas (Ecuador); San Agustín (Perú) y Lawn Tennis (Perú). Como entrenador: dirigió en los clubes peruanos Unión Huaral, Sporting Cristal, Alcídes Vigo, Deportivo Wanca, Coronel Bolognesi, Melgar, Sports Boys, Deportivo Municipal, Sport Águila, América Cochahuayco, Sports Ancash, Sport Huancayo, Juan Aurich, Alianza Lima y Binacional. También fue DT de dos equipos bolivianos: Jorge Wilstermann y Royal Pari.

Partido clave

Sporting Cristal pisará por primera vez el césped del Kempes condicionado por las derrotas ante Flamengo de Brasil en Lima (0-2) y Universidad Católica en Santiago (1-2). “Hemos tenido dos partidos de ensueño. Con Flamengo hicimos un gran juego y en Chile merecimos el empate y no sé si ganar. Estamos conformes con el rendimiento, pero debemos ajustar con el resultado", declaró Mosquera sobre el devenir de su equipo en el Grupo H.

Con esa premisa, el DT de Sporting Cristal vuelve al escenario donde oficialmente jugó por primera vez con Talleres el 1° de marzo de 1981, en el 2-0 ante Huracán de la segunda fecha del Campeonato Metropolitano, con gol suyo incluido. También con un deseo que confiesa en un “mensajito”, antes de despedirse haciendo gala de su amabilidad: “Espero que Talleres me recuerde con el cariño que yo lo recuerdo”.

DEBUT Y GOL. En su primer partido con Talleres en “el Chateau”, el 1° de marzo de 1981, Mosquera le convirtió un tanto a Huracán. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Un genocida en el vestuario

Roberto Mosquera conoció el Estadio Córdoba un año y medio antes de llegar a Talleres, durante la disputa del Mundial de Argentina. El exdelantero -que estuvo en el banco de suplentes- fue uno de los integrantes más jóvenes del equipo de Perú que el 2 de junio de 1978 protagonizó junto a Escocia el primer partido oficial en “el Chateau”, con la Junta Militar a pleno en el palco de autoridades.

“Una anécdota: Cuando enfrentamos a Argentina en Rosario, (Jorge Rafael) Videla fue al vestuario y me metí al baño y no le di la mano. Me multaron por eso cuando se fue”, le cuenta a PERFIL CÓRDOBA. Y puntualiza: “¡No saludo genocidas! Yo tenía y tengo familia en Buenos Aires, así que sabía lo que estaba pasando a pesar de tener 21 años”.