Vouchers educativos en Córdoba: la medida de Milei alcanzaría al 30% de los alumnos que concurren a escuelas privadas

Tras la eliminación del Fondo de incentivo Docente, el gobierno oficializó el plan nacional de Vouchers Educativos. La reglamentación fue publicada en el Boletín Oficial y según datos de la secretaría de Educación, esperan alcanzar un universo de dos millones de alumnos en todo el país

La medida nacional anunciada por el ministerio de Capital Humano apunta a ayudar a familias de clase media. El programa está orientado a aquellos padres que envían a sus hijos a establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario reciban una ayuda estatal del 75% o más y con una cuota mensual que no supere los $54.396.

Según datos provisorios de la Secretaría de Educación, el universo de beneficiarios podría alcanzar a casi dos millones de chicos que asisten a más de 6000 escuelas en todo el país y cuyos padres tengan un ingreso familiar menor a siete veces del Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir 1.400.000 pesos.

Quejas del sector privado cordobés

El anuncio no cayó de la mejor manera en el sector educativo privado y acercó las opiniones tanto en el sector empresarial como en el gremial. Docentes y dueños de escuelas pusieron sus reparos, aunque les impacta de una maneara diferente. Según datos de la Dirección de Escuelas Privadas, cerca del 85% de los establecimientos reciben algún tipo de subsidio por parte del Estado, pero pocos son los que superan el 75%.

Javier Basanta Chao, presidente de la Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas estimó que los vouches educativos podrían alcanzar a un universo de 100 mil alumnos en la provincia. Esto sería el 30% de los chicos que asisten a los diferentes niveles de la educación inicial. Todo dependerá como se reglamente la medida. “Porque se complica el anuncio, debería ser más simple por ingreso familiar y por cuota de la escuela, lo del aporte en el medio del camino no esclarece”, sugirió el empresario.

Gerardo Bernardi, el secretario del Sindicato de Docentes Privados (Sadop), crítico con el anuncio indica que “claramente no beneficia al docente. Es para financiar a las familias que sufren una inflación que promovió el mismo gobierno y ahora la quiere solventar con dinero del Estado. Pero solo para algunos, no para los docentes o el sistema educativo. Van a usar el dinero del Fonid y toda la plata que estaba destinada a la educación, para formación docente, becas estudiantiles, todo lo van a poner en el bolsillo de los padres”.

Por su parte, Basanta Chao alerta que “tenemos instituciones educativas que no reciben aportes y existen gracias a los recursos de algunas comunidades o empresarios que hacen una ayuda social para asistir a eso establecimientos. El promedio general de aportes en la provincia sería el 50%. Cada institución educativa será un mundo. Es muy difícil establecer a quiénes alcanza”.

En Córdoba, hay colegios que reciben diferente porcentaje de dinero por parte de los gobiernos. Algunas necesitan la totalidad, otras el 20% y no son muchas las que alcanzan el 75%, línea de corte que impuso Nación. Otras cuentan con subsidios en algunos de sus niveles y financian con cuotas la totalidad de otros.

“Hoy Córdoba debe tener 330 mil alumnos en el sector privado. Hay muchas escuelas que no llegan al 75%, por más que su cuota sea inferior. Miraron mucho al AMBA y no tanto el provincial”, sentenció el representante de las escuelas privadas y sugirió que "se debería hacer el corte sobre el ingreso de los padres y la cuota de las escuelas solamente y no agregar el parámetro de los subsidios".

En el caso de Sadop, entidad que siempre se mostró crítico a la medida de los vouchers, consideró que el dinero que va a los padres solo ayudará a evitar que siga cayendo la matrícula en las instituciones privadas. “Seguiremos teniendo docentes pobres es escuelas ricas”, indicó.

La puesta en marcha del programa se da en medio de aumentos que rondan el 30% en las cuotas de las escuelas. A lo que se suma que desde el mes pasado las escuelas privadas no estén obligadas a informar a la Secretaría de Comercio de la Nación cada vez que aumenten sus valores.

“La medida es buena, pero se tomaron los parámetros del AMBA que no se ajusta a lo que pasa en el interior del país”, sentenció Basanta Chao.