Vuelve la tijerita: Alfredo Keegan retomó la conducción de Acción para el Cambio

Alfredo Keegan se hizo popular por una publicidad en una campaña electoral en la que invitaba a la sociedad a usar la tijera y votarlo, en detrimento de los partidos populares. El aviso pegó fuerte y Keegan se tornó un personaje popular, con todo lo que pueden tener de populares los dirigentes políticos.

No fue intendente, pero sí concejal por Acción por el Cambio (Apec), el partido que fundó Hugo Taboada. En plena campaña, instalaba un pequeño puesto en 9 de Julio y General Paz y promovía el corte de boleta y regalaba tijeras.

José Manuel de la Sota lo nombró interventor de la Caja de Jubilaciones. Fue concejal, legislador provincial y titular de la Caja de Jubilaciones durante el segundo mandato de De la Sota. Luego, desapareció de la actividad política, aunque su agrupación siguió ligada al hoy llamado cordobesismo. “Nunca me fui de la política, dejé los cargos”, dice Keegan, quien se dedica a la actividad privada y fue elegido nuevamente presidente de Apec.

“Volvemos a la actividad partidaria con cargo, que es la presidencia de Acción para el Cambio, que fundamos junto a quien fuera nuestro padre político, el arquitecto Hugo Taboada”, comenta Keegan en diálogo con el programa Punto y Aparte, de Punto a Punto Radio (90.7).

-¿Su intención es presentarse como candidato a diputado nacional en las elecciones del 26 de octubre?

- Algunos amigos de Acción para el Cambio me propusieron hacerme cargo de la conducción partidaria. Y nosotros estamos planteando la necesidad de que se hable y de que se debata sobre el desarrollo, que es algo que hoy está ajeno. Hoy, la Argentina está siendo manejada, a nuestro juicio, de una manera no ideal, están en todo su derecho, han ganado una elección democráticamente, pero creemos que es un error pensar que la Argentina va a recuperarse a través de la exportación de materias primas. Es el rumbo equivocado cuando hay una actividad financiera que manda por encima de la actividad productiva. Y en ese sentido, creemos que hay que producir y proponemos generar ese debate, que hoy está ausente. Decir sustitución de importación parece ser una mala palabra, y para nosotros, junto con el mercado interno y fortalecer el mismo, es vital para lograr el desarrollo. No hay ningún país de Occidente que se haya desarrollado sin estas características. La exportación de materias primas es la solución y deja fuera a muchos compatriotas.



-¿Qué piensa del regreso de las retenciones al sector agropecuario a partir de junio?

-Primero, hay que sentarse a hablar en serio sobre las retenciones. Lo que está claro es que no se pueden tener retenciones fijas, ese es mi criterio. Tienen que ser móviles y algo móvil en serio, como lo tienen otros países, exportadores de materias primas. Y hoy, el productor agropecuario, sobre todo si alquila, no tiene números muy lindos, por decirlo de alguna manera. Son realmente números que indican que la rentabilidad agropecuaria no es tal. Entonces debe hacerse un debate sobre las retenciones que deben ser móviles, en función de los precios que tengan los commodities internacionales, ya sea el maíz, la soja o el trigo. No puede ser que el sector agropecuario, en la zona más rica de nuestro país, por ejemplo, tenga que esperar una X cantidad de días para poder trasladar su producción, porque después de una lluvia no pueden usar los caminos porque no están asfaltados. Es decir, debemos priorizar, en la medida de las posibilidades, a la actividad y a la generación de infraestructura para el sector, que es el que genera los ingresos.

-Si algún partido político le propone una alianza, ¿cuál preferiría?

-La verdad es que nosotros queremos ir con nuestras ideas. Uno nunca sabe lo que va a ocurrir en el futuro, menos en política, pero si nos preguntan hoy, nosotros estamos convencidos que debemos ir y plantear las ideas del desarrollo.

-Está bien pero Apec como agrupación está ligada al justicialismo y, por ejemplo, un miembro de ella, David Urreta, es parte del gobierno.

-David sigue siendo de Apec pero no tiene cargos partidarios.