Axel Kicillof: "Conseguir vacunas es una odisea"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que "conseguir vacunas es una odisea" y reconoció que "llegaron más lento de lo esperado", al tiempo que celebró haber vencido una "campaña antivacunas".

"Cuando llegaron las primeras vacunas, que se pensaba que iban a llegar a un ritmo mayor, y no lo digo como una crítica porque sé que hay una distribución que no es equitativa con los países periféricos. Pero conseguir vacunas es una odisea", aseguró Kicillof.

En declaraciones a radio CNN, el gobernador explicó porqué se vacunó a todo el personal de salud aunque no sean de riesgo: "La decisión del Ministerio de Salud, que yo comparto, fue vacunar a todo el sistema de salud, hagan la tarea que hagan, a los equipos enteros. Es algo que se hizo en otros lugares del mundo también, aunque no todo es personal de riesgo. Es como estar en un barco en el medio de la tormenta: a todos los que tienen que ver con que el barco siga funcionando los inmunizás y los cuidás personalmente. Esto se hizo en todas las provincias. Primero porque se pensaba que iban a llegar más rápido las vacunas, y en segundo lugar porque se espera una segunda ola por lo que se dijo 'cuidemos a los que nos cuidan'".

Y en la misma línea explicó la vacunación de todos los docentes: "Fue una decisión nacional y del Ministerio de Salud empezar a vacunar. Empezamos por los docentes que tienen riesgo, y después empezamos a avanzar porque ahora vinieron cerca de un millón de vacunas que son para menores de 60 años".

Axel Kicillof: "No pienso contratar a Interpol para que esté detrás de cada jeringa"

"Las vacunas llegaron pero más lentamente de lo esperado por los problemas de producción. En la ciudad se vacunaron psicólogos y psicólogas del sistema de salud. Ciudad recibió más vacunas que nosotros respecto a la población", agregó el mandatario bonaerense.

Asimsmo, cuestionó la campaña opositora contra la vacuna Sputnik V: "Fue una locura ponerle al Presidente una denuncia judicial por envenenamiento. De militar la vacuna por su procedencia como si fuera soviética o comunista cuando la URSS se terminaron hace tanto no se vuelve".

No obstante, celebró que "le ganamos a la campaña antivacunas. Invitamos a personalidades de todo tipo incluso de ideología política opuesta. Yo me tomo cualquier remedio y me pongo cualquier vacuna aprobada por la ANMAT".

Pero insistió con la actitud de la oposición: "El problema es que algunos trataron de hacer campaña con la vacuna. Mientras nosotros estábamos en campaña de vacunación otros estaban en campaña electoral".

Axel Kicillof: "En la provincia de Buenos Aires no hay vacunatorios ocultos"

Consultado por la periodista María Laura Santillán sobre la situación actual en la provincia, Kicillof explicó que llevan aplicadas vacunas a "726 mil personas en la provincia. Todavía es poca la cantidad de gente vacunada porque yo gobierno en una provincia con 17 millones. Hay 4 millones de inscriptos por ahora. Ya casi tenemos terminada la vacunación al personal de salud".

Y reconoció que "había un momento en el que era al revés, había que buscar quién se quería vacunar, y ahora es oro".

Por último, se refirió al escándalo de vacunación VIP: "Está muy mal que alguien se cole en la vacunación. No vacunamos en ninguna unidad básica ni en ningún comité".

J.D. / M.C.