Dólar futuro | Para Axel Kicillof, la causa es una "aberración moral" y un "disparate jurídico"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que la causa "dólar futuro" es "la historia de un disparate jurídico y de una aberración moral" y llamó a los jueces de Casación a "terminar con esta farsa simplemente aplicando la ley, el sentido común y el buen gusto", al hablar en la audiencia previa a decidir si se cierra el caso por inexistencia de delito. "Esta causa se usó para un negociado" de quienes fueron funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, agregó el mandatario provincial.

Además de hacer hincapié en que no hubo delito en la causa, Kicillof aseguró que "es una historia de persecución política, un disparate jurídico y el negocio del macrismo con el tipo de cambio". En esa línea, en una audiencia clave para definir si el expediente se eleva a juicio oral, el gobernador bonaerense se dirigió a los jueces y les dijo: “Tienen todos los elementos para terminar con esta farsa aplicando la ley, el sentido común y el buen gusto”. “Los peritos contables de la Corte Suprema dan todos los elementos para decir lo que todo el mundo sabe: que acá no hay ningún delito”, sostuvo.

Sobre este punto, resaltó que “desde el primer día” pidieron que se demuestre que “lo que pasó no es delito”, y recordó que la pericia de contados de la Corte Suprema de Justicia ya comprobó que no hubo perjuicio para el Estado nacional. “Querían seguir enjuiciando, persiguiendo, inventando hechos con una acusación falsa. Sinceramente este juicio no se puede realizar porque no hubo delito”, manifestó.

"Es la historia de una infamia absoluta. Intencionalidad política, la causa se usó para ganar las elecciones de 2015", ratificó. Según el gobernador, este expediente "también se usó para un negociado cuando cambió el Gobierno, para fijar cuánto iban a ganar los que después fueron funcionarios de Macri, devaluaron y se embolsaron la plata". A su vez, Kicillof declaró que incluso “los testigos cambiaron las acusaciones”.

Luego, apuntó contra los medios y expuso que “armaron una realidad paralela”: "Todas estas son paparruchadas e inventos. Hicieron mil tapas en los diarios, pero el delito nunca existió”.

Para el mandatario, la causa dólar futuro es una “vergüenza”, que nunca debió existir. “Tiene todos los componentes de un escándalo, esta causa tiene que terminarse. Evidentemente (Claudio) Bonadío no sabía lo que era dólar futuro y la causa es un ´cortar y pegar´ de sitios de Internet", enfatizó.

Cristina Kirchner reaparece con un discurso encendido contra la justicia y el macrismo

Por último, detalló que el informe de los peritos determinó que “no era ilegal, que no se comprometieron las reservas en dólares, que el Banco Central no fue el único vendedor de dólar futuro en el mercado y que es una operatoria con fines regulatorios. Los peritos pulverizan las pavadas que se dijeron”, agregó.

Y añadió: “No es un objetivo del Central ganar plata, no sólo no perdió plata, sino que ganó”, en referencia a que, según Kicillof, en los estados contables “surge que en 2015 el Banco Central obtuvo una ganancia de $147.000 millones y en 2016 de $67.000 millones. Si esto fuera un delito habría que empezar a juzgar a todos los presidentes que operan con dólar futuro, o ir a preguntarle a un juez de Comodoro Py cada vez que se lo hace”, finalizó.

En el marco de esta causa, la Cámara Federal de Casación Penal definirá este jueves 4 de marzo si la causa por la venta de dólar futuro continúa hacia la realización del juicio oral o si, por el contrario, declara el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros procesados.