Pichetto, contra la cuarentena: "Esto genera depresión y es devastador para la economía"

El ex senador y candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las últimas elecciones, Miguel Ángel Pichetto, criticó las medidas dispuestas por el gobierno de Alberto Fernández respecto de la cuarentena obligatoria por el coronavirus y aseguró que genera "depresión" y consecuencias "devastadoras" para la economía.

En una entrevista con Radio Con Vos, Pichetto dijo que no cree en una vida en aislamiento. "Hay especialistas que asesoran al gobierno y dicen que los que pasaron los 65 años les espera la cuarentena para siempre. Yo gracias, paso. No quiero vivir así. Hay que empezar a hablar cómo se sale de esto. El presidente sabe los efectos devastadores que trae esto".

Y siguió: "Hay que abrir esto, genera depresión y es devastador para la economía. hay un 40% de la población que vive de trabajo informal. Debería haber mensajes de que hay una luz, sino lo único que hacemos es contar muertos todas las noches".

En esa línea, el ex funcionario legislativo consideró que hay riesgos a los que todos están expuestos constantemente en el mundo y que a pesar de no "subestimar una pandemia", recordó que "la Argentina vivió experiencias como esta: en 2009 no había vacunas cuando había gripe A. En ese año, que gobernaba la expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), no había vacunas y después apareció. Entiendo que esto es un efecto mundial igual".

Miguel Pichetto criticó el silencio de Cristina Kirchner: "En este tipo de eventos hay que poner la cara"

En otro orden, criticó la falta de estadísticas reales: "No se pueden armar estadísticas serias con la cantidad de contagiados. Se está testeando poco, es uno de los paises de menor evaluación por falta de reactivos", sostuvo, y reconoció que "puede ser que tenga que ver con el ajuste de los últimos años en el Malbran. Vamos a suponer que hubo un ajuste en los años anteriores. Desde la dictadura es que hay un proceso de decadencia y aún así sigue siendo un servicio de primer nivel".

Además, en un breve análisis del contexto mundial, dijo que a Trump se le "escapó la tortuga" en el distrito de Nueva York porque "es el lugar de mayores visitas de chinos. No estoy descalificando. En NY hay mucho turismo chino. Empezó en China la pandemia. Los lugares de mayor turismo son los más riesgosos".

Por otro lado, respecto de la interna del PRO que se desató en los últimos días sobre el pedido de recortar salarios en la política, Pichetto dijo: "Yo no estoy en la interna del PRO. De esto se sale con más acuerdos trasversales, con la presencia del Poder Ejecutivo. Si hubiera sido senador no me hubiera comprado la cuarentena. Salvo algunos casos, el Poder Legislativo tendría que haber acompañado con la sanción de leyes. Yo me acuerdo en 2001 que Duhalde convocaba radicales y peronistas y ahí se acordaban leyes que el Congreso votaba. Y había que hacerle frente a una situación en donde pedían que se vayan todos".

Y agregó: "Las remuneraciones, la gente tiene imaginarias, no son tan altas. El Poder Judicial tiene remuneraciones mucho mas altas, por ahí es un símbolo y bajás un 10% durante la pandemia pero no es significativo".

Sin Pichetto, hubo teleconferencia en el PRO para analizar el tema coronavirus

Respecto de la pelea entre el gobierno de Fernández y Techint por el despido de casi 1500 operarios en el contexto de aislamiento obligatorio, Pichetto dijo que "Rocca es un gran empresario, es el verdadero empresario de una de las pocas multinacionales argentinas. No voy a defender a Rocca, pero el mejor Fernández es el moderado, no creo que haya sido un acierto lo que hizo. La crisis genera oportunidades de formalizar acuerdos entre sindicatos y empresas. Por más que seas bueno, vayas a la Iglesia. Sin empresarios y empresas no hay trabajadores. El presidente no puede hacer menciones personales. Es mi opinión, no quiero ofender al presidente. Me parece que fue un error, lo tendría que haber llamado y ver qué pasaba. Rocca genera mucha inversión, Rocca puso la plata acá, en Vaca Muerta, puso 3500 millones ahí, yo lo vi. Hay que cuidar que no se va afuera".

Por último, recordó cuando se refirió durante la última campaña electoral al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, como alguien que tenía orígenes en el comunismo: "Está en una situación de emergencia, no está haciendo un gobierno comunista. Todos hemos tenido un origen en sectores de izquierda, yo ahora soy más realista pero también creía que podía hacer un mundo mejor. Yo no tengo desprecio por Kicillof, es un hombre honesto. Eso es valioso en un dirigente político. No me gusta las posturas radicalizadas que tiene, le falta comprender las posturas del conurbano pero eso lo va a aprender para ir gobernando. No tengo problemas personales con él".

J.D. /