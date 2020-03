Sin Pichetto, hubo teleconferencia en el PRO para analizar el tema coronavirus

Los principales dirigentes de PRO se reunieron por videoconferencia para analizar el desarrollo de la pandemia de COVID-19 en Argentina. La gran ausencia de la noche del viernes 27 de marzo fue el peronista Miguel Ángel Pichetto, que por problemas con su conexión de Internet no se pudo comunicar.

De la reunión virtual dijeron presente el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex titular de la cartera de Seguridad en la Provincia, Cristian Ritondo y los senadores Humberto Schiavoni y Esteban Bullrich.

Durante la conversación se mostraron de acuerdo en tres ejes. El primero fue seguir el acompañamiento de las medidas establecidas por la Casa Rosada para limitar la propagación del virus. A su entender, la prioridad actual pasa por cuidar la salud de la gente y reforzar el sistema sanitario.

Alberto Fernández y Rodríguez Larreta analizaron las medidas contra el coronavirus

El segundo eje acordado fue la importancia de hacer cumplir la cuarentena obligatoria con el mayor rigor posible. “Cuanto más estrictos seamos con la cuarentena, más rápido vamos a poder salir de ella y con el menor daño al bienestar de todos los argentinos”, consignaron según pudo averiguar PERFIL.

Finalmente, el último eje tuvo que ver con la preocupación por los posibles efectos económicos y sociales de la expansión del virus y el parate que se estableció para frenar el avance de la enfermedad. En ese marco, se mostraron dispuestos a apoyar cualquier medida que ayude a mitigar las consecuencias de la cuarentena en la población y la estabilidad del aparato productivo.

Si bien Pichetto no pudo participar por los citados problemas de Internet que experimentó, luego se le pasó un resumen de lo que se habló en esa teleconferencia. "Sí, me contaron lo que se trató", consignó Pichetto ante la consulta de este medio.

RESCATEMOS A LOS ARGENTINOS VARADOS



Queremos pedirle al Presidente Fernández que reconsidere su decisión de impedir el regreso de los argentinos fuera del país. Muchos de ellos están a la deriva, durmiendo en aeropuertos, expuestos a contagiarse y angustiados por su futuro. — PRO (@proargentina) March 27, 2020

Ayer a la mañana, el PRO pidió al presidente Alberto Fernández que reconsidere su decisión de impedir el regreso de los argentinos fuera del país a través de su cuenta de Twitter. “Muchos de ellos están a la deriva, durmiendo en aeropuertos, expuestos a contagiarse y angustiados por su futuro. Es una cuestión humanitaria. Entre ellos hay personas mayores y niños. Casi todos salieron antes de la declaración de la pandemia y tenían pasaje de vuelta. Ahora están viviendo una crisis global en un país que no es el suyo. Tienen derecho a volver”, se manifestó.

“Creemos que la gran mayoría de estos argentinos actuó de buena fe. Y que se vieron sorprendidos, fuera del país, por la velocidad con que se fueron dando las cosas. Es injusto hacerlos pagar por la aceleración de una crisis que requirió decisiones inesperadas pocos días antes. Otros países siguen repatriando a sus ciudadanos. Nosotros podemos hacerlo. Si les permitimos a las aerolíneas organizar los vuelos, y controlamos la llegada de estas personas al país, no será un costo extra para el Estado ni tiene por qué generar nuevos focos de contagio”, se señaló.

