Qué argumentan en las provincias "libres" de coronavirus

El foco del coronavirus en la Argentina está cada vez más canalizado en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, es en ese marco en el que debe definirse cómo continuar las medidas de prevención para luchar contra la propagación del virus, como la cuarentena obligatoria y sus flexibilidades.

Para entender esto, hay que analizar la distribución de los 8809 casos de Covid-19 en el país, que dejaron 394 muertos y 2933 casos recuperados hasta el momento. Es que en la Ciudad de Buenos Aires se registran 3566 casos, un 40,5% del total de los casos. Respecto a las muertes, tiene 224, un 56,85% del total de víctimas fatales. Pero hay provincias que están muy lejos de esa realidad y no tuvieron nunca casos o tuvieron tan pocos que ya han sido controlados después de varios días sin cambios en los registros.

Catamarca y Formosa son las provincias que no tuvieron nunca un caso confirmado de coronavirus. Si bien no hay una única razón es imposible no hablar de las densidades. En Argentina, es muy notoria la diferencia de densidad poblacional que hay entre los grandes centros urbanos del país como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y las provincias como las mencionadas sin casos. Además, todos han destacado el trabajo fronterizo para evitar los traslados del virus entre provincias.

Otras de las provincias que vienen victoriosas ante el "enemigo invisible" son Jujuy, La Pampa, San Luis, Santa Cruz y Chubut, que no registraron ningún caso en los últimos 15 días, según los informes del Ministerio de Salud de la Nación.

En el caso de Jujuy, son 46 días los que llevan sin casos y sólo tuvieron 5 casos, sin muertes. Desde la provincia elogiaron su sistema para proteger las fronteras de manera eficaz y el sistema de atención de emergencia para aislar a los casos y atender a los grupos con riesgo.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, valoró hoy el estatus sanitario de la provincia, con casi dos meses sin casos positivos de coronavirus, aunque admitió: "Tenemos preocupación porque estamos rodeados por el virus, sobre todo por Córdoba, de ahí la necesidad de ser rígidos".

La provincia es una de las primeras del país que, a raíz de su estado sanitario, tiene habilitados el comercio, peluquerías, profesiones liberales, la actividad industrial y restaurantes con delivery, caminatas al aire libre los fines de semana y feriados. El corolario en este proceso de mayor flexibilización fue el domingo, que el gobierno permitió un reencuentro familiar en toda la provincia.

Por su parte, la jefa de Gabinete de San Luis, Natalia Zabala Chacur, destacó en el reporte del Comité de Crisis (CDC) que la "coherencia y responsabilidad" de la sociedad puntana en el proceso de "reencuentros esenciales", así como de las salidas para actividades físicas, permitió dar "un paso seguro y certero" en la flexibilización de la cuarentena.

El positivo nivel alcanzado en el estatus sanitario provincial, permitió que el CDC autorizara que, durante sábados y domingos, en el horario de 11.00 a 19.00, las familias celebraran reuniones que no superaran las 10 personas. "Esta primera experiencia amerita un agradecimiento por parte del Comité, porque se respetaron horarios y también el tránsito", dijo Zabala Chacur.

La provincia de Santa Cruz cumplió tres semanas sin casos positivos de coronavirus y a la flexibilización del aislamiento desde el 4 de mayo pasado, para el comercio con atención al público en un horario restringido, y salidas de esparcimiento, se sumaron la semana anterior las actividades de escribanos y abogados, entre otros profesionales independientes, la apertura de peluquerías.

El poder judicial inició esta semana su actividad en forma "gradual, progresiva y controlada" según protocolos de seguridad y sanitarios acordados.

El sitio Chequeado, que se dedica a verificar este tipo de datos, se refirió a la situación de Formosa. "Tiene cero casos y es la única del Noroeste Argentino que no tiene casos positivos. La provincia no tiene Ministerio de Salud y las medidas las lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán y el Consejo Provincial de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Desde que se declaró la emergencia sanitaria la provincia tomó medidas preventivas y en la cuarta fase de la cuarentena sigue sin habilitar actividades deportivas, recreativas, ni religiosas".



Por último, en Chubut se reportaron 4 positivos de coronavirus; 2 en Comodoro Rivadavia y 2 en Trelew, las ciudades más pobladas de este distrito, de los cuales 3 ya recuperaron su estado de autonomía plena y fueron dados de alta.

El ministro de Salud provincial, Fabián Puratich, consideró que "la situación se mantiene estable gracias a los controles que se hicieron, no hay que bajar los brazos. Pero nuestra preocupación son los casi 2.000 chubutenses que esperan retornar a la provincia, lo que nos obliga a extremar las medidas de aislamiento porque provienen de lugares donde el virus circula", advirtió.

Por su parte y al igual que Misiones y Santiago del Estero, Tierra del Fuego venía acumulando varios días sin casos hasta el mes de mayo donde las cosas cambiaron: "En las últimas dos semanas hemos registrado solo tres casos positivos en Ushuaia y siguen sumándose las altas médicas. Ahora estamos liberando algunas actividades y apelamos a la importancia de la responsabilidad individual", explicó la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio.

Finalmente, para explicar por qué Catamarca nunca tuvo casos positivos de coronavirus, la ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino señaló en una entrevista con Télam: "Es una sumatoria de factores, entre ellos que somos pocos habitantes, el ingreso de personas en porcentaje fue menor a otras provincias, realizamos rápidamente un control de los ingresos y de los turistas que circulaban, y la cuarentena sanitaria fue instaurada rápidamente", aseguró.

Las fronteras continúan cerradas debido a que todas las provincias limítrofes de Catamarca tienen casos positivos de coronavirus.

En el lado opuesto, además de ser uno de los distritos con mayor población y lógicamente estar más expuestos, el principal indicador que hace que CABA tenga semejante índice que se aleja del objetivo del Poder Ejecutivo de tener 25 días hasta duplicar contagios para pensar en salir del aislamiento obligatorio, es la situación de las villas, barrios populares o barrios más vulnerables.

Según informó La Garganta Poderosa, hay 1551 casos positivos de coronavirus en las villas de CABA. El otro gran foco son los geriátricos, que registraron una gran cantidad de casos en la ciudad.

