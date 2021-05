Miguel Ángel Pichetto: “Ha habido una demora notable de las vacunas”

El Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, explicó que el organismo que dirige revisa los contratos que firmó el gobierno nacional con distintos laboratorios en el mundo, a fin de determinar por qué se produjeron demoras significativas que atrasaron las campañas de vacunación en el país.

En diálogo con María Laura Santillán, por CNN radio, el ex senador aclaró que tamaña tarea está contemplada en la ley que aprobó el Congreso de la Nación facultando al Poder Ejecutivo a cerrar acuerdos por vacunas contra el coronavirus.

“Es una tarea que la AGN tiene para dar transparencia”, explicó Pichetto, quien aclaró además que las negociaciones con el laboratorio Pfizer no están siendo observados por la AGN ya que nunca se plasmaron en un trato. “Argentina ha firmado cinco contratos, que son los que están en evaluación, al no haber contrato con Pfizer, ese tema no está en agenda de la AGN”, indicó.

En efecto, el ex candidato a vicepresidente en fórmula con Mauricio Macri, detalló que en total los acuerdos firmados por el país apuntaban a recibir 56 millones de vacunas, de las cuáles sólo arribaron 17 millones. “Indudablemente ha habido una demora notable”, afirmó.

“La Argentina hasta ahora aplicó 12.225.570 vacunas. Le han entregado 15.272.000 que fueron distribuidas. Hay 9 millones y medio aproximadamente de primeras dosis, el 20,82% de la población, y hay 2.776.000 de segundas dosis, 6,12% de la población”, repasó Pichetto.

“La cantidad de vacunas que la Argentina compró está en el orden de los 56 millones. Ha habido demoras indudablemente en los distintos contratos”, sin dejar de observar que “hay un problema también de distribución en el mundo”.

“Lo que puede hacer la auditoría es darle un seguimiento a los contratos, porque la ley se lo ha delegado”, dijo.

La actuación de la AGN se da después de un oficio que libró la justicia para activar el mecanismo de revisión por parte del organismo, previsto en la ley.

La lupa sobre el fondo COVAX

En ese marco, el auditor general indicó que se observa los acuerdos con el fondo COVAX, articulado por la Organización Mundial de la Salud, para la distribución equitativa de vacunas en los países del mundo.

Allí, el país no habría hecho uso de la totalidad del cupo disponible para acceder a más dosis, según el funcionario.

“Hubo una decisión del poder ejecutivo de comprar el mínimo cuando se podría haber comprado el máximo”, explicó Pichetto.

El grupo Insud

Respecto de los acuerdos que involucran al empresario farmacéutico Hugo Sigman, el auditor señaló: “la operación de compra fue el 20% a la firma del contrato, el 40 a la aprobación de la ANMAT. El monto aproximado supera los 56 millones de dólares. Y tenía que haber una entrega gradual, en distintas etapas”.

“En marzo deberían haber ingresado dos millones de dosis, en abril cuatro millones y en mayo también una cantidad similar y así sucesivamente. Ha habido un atraso que obedece a la demora en México, a la falta de un elemento que además debía ser provisto por Estados Unidos. Estos son los fundamentos que también alcanzamos a conocer”, detalló sobre el retraso registrado.

En otro tramo de la entrevista, Pichetto habló del escenario político para el espacio político que representó. “Hay que diseñar una estrategia competitiva, inteligente. La veo muy lúcida, ubicada en la realidad política institucional de la Argentina a Elisa Carrió. También he conversado con Larreta y con Macri”.

En esa dirección, indicó que “Juntos por el Cambio tiene que hacer una buena elección en provincia de Buenos Aires. Es clave para poder constituir una fuerza política que pueda volver a gobernar la Argentina”.

La tercera vía, un error

Finalmente, sostuvo que no cree conveniente la aparición de terceras fuerzas, en relación a los espacios peronistas que no integran el Frente de Todos, como es el caso del ex ministro de transporte, Florencio Randazzo.

“Es un error la construcción de la tercera opción. Argentina está fuertemente polarizada y hay que consolidar el espacio opositor. Por supuesto que sería interesante sumar nuevas figuras, pero la Argentina está de cara a dos grandes coaliciones en 2023, una de centro izquierda que es la que expresa el frente de todos y otra de centro derecha que es Juntos por el Cambio. Es mi visión”, cerró.

LC/FL