El pase sanitario bonaerense servirá para comer afuera, ir al gimnasio y hacer la VTV

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló que el pase sanitario servirá para comer afuera, ir al gimnasio y tramitar la VTV, una medida que se aplicará a partir del 21 de diciembre para que las personas completen sus esquemas de vacunación contra el Covid-19 en miras del repunte de casos.

Con el fin de instar a la población a vacunarse, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la obligatoriedad de un pase sanitario no solo para asistir a eventos masivos y demás actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados, sino también para trámites, entre ellos la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

"En la provincia de Buenos Aires se aplica el pase sanitario desde el 21 diciembre para restaurantes, bares, gimnasios, teatros, para hacer trámites en la administración pública, para hacer la VTV”, detalló Kreplak este lunes.

Pase sanitario bonaerense: cómo tramitar el certificado de vacunación

En miras de afrontar el alerta sanitario a partir de la aparición de la cepa Ómicron del coronavirus, Kreplak justificó la medida para "estimular fuertemente la vacunación" de algunos grupos "que todavía no terminan de decidirse", considerando el repunte de los contagios en las últimas semanas y un posible rebrote de la enfermedad en marzo del 2022.

"Esperamos llegar a marzo con la mayor cantidad de gente vacunada posible", dijo el funcionario en diálogo con Radio 10, y enfatizó que de esa manera se esperarán casos leves de la enfermedad, además de anticipar que de cara al verano habrán vacunatorios itinerantes en las playas de la costa bonaerense.

Asimismo, explicó que la medida apunta a que las personas concurran a los vacunatorios cercanos a completar la vacunación, ya que existe un porcentaje "importante" que se aplicó la primera dosis pero no la segunda. "Son personas que no tienen una opinión en contra de las vacunas, simplemente no han terminado su trámite", subrayó, y añadió que todavía el distrito no cuenta con casos de Ómicron, pero estiman que “es más contagiosa que la Delta".

Preocupación en Buenos Aires: 35% de los niños no están anotados para vacunarse

El pase sanitario en la provincia de Buenos Aires

Según lo dispuesto por el gobierno de Axel Kicillof, las personas mayores de 13 años que asistan a actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados, como también realizar trámites ante organismos públicos provinciales o ante entidades privadas, deberán acreditar su esquema completo de vacunación.

El mismo se puede mostrar en el celular mediante las aplicaciones VacunatePBA, Mi Argentina o Cuidar o presentar el carnet de vacunación en cartón o tarjeta.

Por otro lado, el titular de la cartera de Salud bonaerense recordó que la segunda dosis del inoculante en la Provincia es libre a partir de los 3 años, por lo que "cualquier persona que vaya con su documento de lunes a lunes puede recibirla en cualquier vacunatorio".

cd / ds