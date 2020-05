Pondrán cámaras térmicas para medir la fiebre en Villa 31

El aumento vertiginoso de los casos de coronavirus en los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires obligó a las autoridades sanitarias porteñas a tomar medidas que apunten, al menos, a la detección temprana de contagios y evitar así su propagación comunitaria.

En el caso puntual del Barrio Mugica, la ex Villa 31 de Retiro, en el que hasta ayer se confirmaron 1.338 casos, en los próximos días se prevé la instalación de cuatro cámaras térmicas, similares a las que se utilizan en las estaciones de trenes. Serán provistas por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y se cree que se colocarán en los principales accesos de este barrio informal. Se trata de una estrategia sanitaria que se suma a la puesta en marcha del Programa Detectar (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) junto al gobierno nacional y a las postas sanitarias que desde hace una semana se instalaron en los barrios vulnerables con más casos confirmados. Respecto del desarrollo del programa Detectar, desde ayer se sumó a este plan de detección temprana del coronavirus el Barrio 15, la ex Ciudad Oculta de Villa Lugano.

En relación con las postas sanitarias, hasta el momento, y de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, se instalaron 50 puntos de control en los accesos a los barrios 21-24 de Barracas; Padre Ricciardelli (ex 1-11-14 del Bajo Flores), Barrio Padre Mugica (ex Villa 31 y 31 Bis); Barrio 20 y en la ex Ciudad Oculta.

En cada uno de estos asentamientos se colocaron diez puntos de control que funcionan todos los días entre las 8 y las 15.30. Los vecinos que se acerquen hasta allí podrán controlarse la fiebre y recibir información sobre las medidas de prevención del Covid-19. En el caso de detectar a una persona con síntomas compatibles con la enfermedad, se aplicará el protocolo de Salud y se la trasladará al Centro de Salud (CeSac) más cercano.

“El hecho de instalar cada vez más puntos febriles o de ir a buscar a los posibles contagios puerta a puerta con nombre y apellido, junto al gobierno nacional en el Operativo Detectar, nos ayuda a asistir mejor a nuestros vecinos, llegar antes y cuidarlos”, aseguró a PERFIL María Migliore, titular de ese ministerio.

Desde el Ejecutivo porteño, en tanto, confirmaron que hasta ayer se llevan confirmados 2.116 casos en los barrios vulnerables, con 19 fallecidos, y 521 altas. Entre las villas con más personas con resultados positivos de Covid-19 se destacan la ex Villa 31 de Retiro con 1.388 casos, seguida por la ex Villa 1-11-14 con 577; la Villa 21.24 con 89; el Barrio 20 con 23 y la ex Ciudad Oculta, con 15.