Artistas intervendrán el Instituto Roffo para apoyar la salud pública y defender a pacientes y trabajadores

Desde el 12 al 15 de agosto el arte transformará al Instituto Roffo en una experiencia reparadora. Se trata de una iniciativa de Intensity Art II en la que tres artistas intervendrán con murales a gran escala los espacios clave del

Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.

El arte se instala en el corazón del Instituto Roffo para acompañar, honrar y humanizar la salud pública. "En sus pasillos, donde cada día se vive la lucha silenciosa de miles de personas, una nueva propuesta busca sembrar belleza, sensibilidad y contención emocional", aclaran desde Intensity Art II.

El lugar elegido es institución emblema en la atención oncológica y a través del arte se busca transformar el tránsito hospitalario en una experiencia emocional, estética y reparadora para pacientes, familiares y personal médico.

Intensity Art II es una acción consciente y un homenaje a quienes transitan procesos complejos en un hospital. Bajo la consigna “Conexión del ser con la naturaleza”, los murales buscan revalorizar la pausa, el color, la contemplación y el impacto emocional como parte integral del bienestar humano.

Cuáles serán las intervenciones artísticas que se realizarán

*Tres murales en el exterior de la institución, integrando frases inspiradoras a lo largo del recorrido visual.

*Además, se pintarán bancos de acceso.

Los artistas que participarán son Martín Garrido (Argentina), diseñador visual y muralista con más de 30 años de trayectoria. Su obra combina lo urbano, lo simbólico y la identidad cultural. MIN8 (Uruguay) referente del graffiti latinoamericano con una mirada profundamente femenina, expresiva y humanista y Carina Amarillo (Argentina) arquitecta, docente y artista visual. Su sensibilidad y compromiso la han convertido en una voz potente dentro del arte público.



Por qué intervienen el instituto Roffo



Fundado en 1922, el Instituto Ángel H. Roffo es un pilar de la salud pública argentina. Reconocido por su excelencia científica, atención gratuita y compromiso social, atiende a más de 100.000 pacientes al año, siendo además hospital universitario y Monumento Histórico Nacional por su valor arquitectónico.

Ubicado en la esquina de Av. San Martín y Av. Beiró, es transitado por más de 300.000 personas anualmente, convirtiéndolo en un punto clave para una acción artística que impacte no solo a los pacientes, sino también a la comunidad.

Esta acción es impulsada por la Fundación Sonríe la Vida, una organización de innovación social especializada en tecnologías de bienestar, medicina de precisión e inteligencia emocional. Desde 2005 trabaja con poblaciones vulnerables, profesionales de la salud y líderes sociales para promover el equilibrio emocional y físico como parte de una salud integral.



