Charly Nijensohn estrena una obra relacionada con su proyecto que recrea hábitats utópicos para la fauna regional

Charly Nijensohn, uno de los fundadores de La Organización Negra estrena por primera vez "La vida encuentra su camino”, una video instalación que forma parte de un trabajo más extenso llamado “Estrategias de Regeneración” que viene realizando desde hace años en Argentina, con el que crea instalaciones de arte que buscan ofrecer hábitats utópicos para la fauna regional y las especies migratorias.

Proyecto "Estrategias de Regeneración"

"La vida encuentra su camino” se presenta el próximo 6 y 7 de diciembre mientras los músicos del Ensamble Arthaus tocan en vivo con música del inglés Bryn Harrison. El público presente en Bartolomé Mitre 434, podrá observar por primera vez una video instalación en cinco pantallas que Nijensohn pensó como instalación de sitio específico para acompañar la presentación del ensamble.

“Nijensohn, en sus obras, propone visiones majestuosas emparentadas con la ciencia ficción en las que grandes espacios desérticos y desoladores al estilo de los films Duna o Blade Runnner abren el campo o un espacio simbólico para la complementación con el sonido y la música”, señaló Lucas Fagin, a cargo de música en Arthaus.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Proyecto "Estrategias de Regeneración"

La video instalación de Nijensohn fue creada dentro de un trabajo más extenso llamado “Estrategias de Regeneración” a través del cual crea instalaciones de arte que buscan ofrecer hábitats utópicos para la fauna regional y las especies migratorias que viene realizando desde hace años en Argentina, en la Cordillera de los Andes, en la estación/sistema ubicada en el Valle de Zonda, en San Juan.

El artista Eduardo Basualdo invade el Museo Mar con una instalación que perturba y maravilla



La obra, acompañarán la composición, narcótica y onírica, del inglés Bryn Harrison, uno de los compositores experimentales más reconocidos en la actualidad. La obra tiene una duración de 45 a 50 minutos. “Lo que comencé a imaginar fue una pieza de duración extendida que se volvería cada vez más enfocada en el tiempo; casi como una lente que se va ampliando progresivamente a medida que avanza la obra”, detalló Bryn.

Charly Nijensohn (Buenos Aires, 1966) es un artista multidisciplinario que actualmente reside y trabaja en Berlín. Durante la década de 1980 fundó el influyente grupo de performance La Organización Negra, una formación que rápidamente cosechó un amplio reconocimiento. En la década de 1990 continuó su exploración artística al establecer el colectivo anónimo de arte experimental Ar Detroy.

En el año 2001, Nijensohn se trasladó a Berlín, lo que marcó un punto de inflexión decisivo en su trayectoria creativa. Esta nueva etapa facilitó la génesis de proyectos individuales basados en expediciones a territorios extremos con graves compromisos ecológicos. Estas expediciones no solo son exploraciones geográficas, sino también colaboraciones activas con comunidades nativas amenazadas por la explotación corporativa y gubernamental de sus recursos naturales, involucrando también a grupos sociales locales dentro de las áreas que investiga y a partir de 2018 comenzó con "Estrategias de Regeneración".

Este proyecto colaborativo invita a científicos, bio-constructores, artistas y comunidades locales a desarrollar biotopos utilizando elementos naturales característicos de su geografía.

El trabajo de Nijensohn cuenta con el apoyo de la Akademie der Künste de Berlín y la Fundación Kunstfonds en Alemania, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina), entre otras instituciones.

El Ensamble Arthaus junto a Nijensohn traen la Cordillera de los Andes a Buenos Aires

El concierto del Ensamble Arthaus dirigido por Pablo Druker contará con siete músicos en escena que propician una experiencia de inmersión en mundos en los que el día y la noche, la Cordillera de los Andes, las esculturas de barro como refugio de animales, junto a la onírica música de Harrison hacen eclosión en un ritual colectivo.

Los músicos del Ensamble Arthaus en esta ocasión son: Federico Landaburu en clarinete bajo, Pablo Boltshauser en guitarra eléctrica, Marcelo Balat en piano, Leandro Rodríguez Jáuregui y Lucas Fagin en teclados, Grace Medina en violín y José Araujo en violoncello.

Sábado 6 de diciembre, doble función a las 17.30 y a las 20. Domingo 7 a las 18.30. Las entradas están a la venta en Alternativa Teatral.

RB/DCQ