Lo extimo a través del arte: eso que expone lo más íntimo, una “fractura expuesta”

Este 2 de diciembre se inauguran en Arthaus (Bartolomé Mitre 434) “Fractura Expuesta” y “Seguir la corriente”. La primera, ubicada en la sala 1, es una exhibición colectiva curada por Silvia Gurfein que reúne a los artistas: Gala Altamare, Eugenia Braconi, Mara Caffarone, Yuyo Gardiol, Carla Grunauer, Delfina Liderjover.

Para Gurfein, “en la sociedad del espectáculo la intimidad ha sido transformada en una exhibición pública, una cosa más a consumir y ofrecer al consumo. ¿Qué ocurre cuando el yo y la subjetividad se construyen por la visibilidad y la apariencia externa? ¿Qué puede ser lo significativo para la producción artística, en todo caso, de esa subjetividad?”.

"El osito punk", de Gala Altamare

Con estos interrogantes Gurfein seleccionó a las obras donde la “intimidad que se exhibe no es del orden de la vanidad. Ni de la autocomplacencia”. “La extimidad es un vocablo que crea Lacan y que podría iluminar un aspecto de estas ideas. Dice J.A. Miller, su discípulo: Lo éxtimo es lo que está más próximo, lo más interior, sin dejar de ser exterior”, apunta la curadora.

"Estructura subjetiva" de Eugenia Bracony

"Golosina" de Carla Grunauer

“La extimidad es una fractura constitutiva de la intimidad. Exponer la intimidad es también mostrar la fractura que la constituye. No hay allí cohesión plena, no es, lo íntimo, una materia homogénea. En el proceso de correspondencia entre lo interno y lo externo, en ese tráfico, algo se pierde y algo se materializa. Esta exposición muestra las cosas que han cruzado esa línea y expone lo que esas cosas portan por haberlo hecho”.

Seguir la corriente

En la Sala 2 se presenta “Seguir la corriente” una instalación de Eugenia Calvo tiene la curaduría de Sebastián Vidal Mackinson quien expuso antes en el mismo lugar y dice: "Seguir la corriente constituye una exhibición bisagra en la práctica artística de Eugenia Calvo (Rosario, 1976). Es una instalación inmersiva que articula una mirada situada ante el momento de cambio radical del que somos partícipes y testigos, a través de la incorporación de nuevas operaciones que generan un clima animista con cuotas de humor, ternura y espanto”.

“Artefactos, sillas, ropa, cubrecamas, bolsos se encuentran de manera inesperada haciendo aparecer cuerpos montados, vestidos y conectados entre sí proponiendo nuevas alianzas que no responden a las lógicas de lo útil, sino a la posibilidad de transformación. Son cuerpos que vienen al mundo ensamblando cosas del universo doméstico, desde la proximidad”, detalla el texto curatorial.

En esta escena las cosas parecen tener su propia vida, su modo de afectarse y cambiar, revelando un territorio donde se enlazan lo mundano y lo espiritual. “En una época marcada por una crisis de sentido, Calvo oficia como mediadora de esas fuerzas que laten en la materia y su impulso de transformación, ensayando otra manera de habitar el presente y pensar el futuro”, concluye Mackinson.

Ambas exposiciones podrán verse hasta el 15 de febrero del 2026, con entrada libre y gratuita de martes a domingo de 13 a 20.

