"Cliffhanging", de Vijay Seshadri

para Tom Lux

Las fuerzas que salen a matarnos con su benevolencia

están más descontroladas hoy que cuando tú vivías.

Y más encauzadas también. Nuestra ingratitud las excita.

Proliferan de curas.

Esos impulsos providenciales suyos son un nimbo de cuchillos.

Esa necesidad suya de decir que nos aman, sí nos aman,

con todo su amor en vano…

Antes de morir dijiste que esto sucedería.

Gracias por advertírmelo. Si bien no me avisaste

que hasta nuestros propios fantasmas nos perseguirían,

escapándose de los poemas que nosotros mismos creamos.

Son indiferentes a la piel tersa en la cual los hemos envuelto

a fin de que pudieran observar los órganos latiéndoles al interior.

Solo saben que les hemos engendrado los ojos con demasiado brillo.

Ven más de lo que pueden tolerar,

más de lo que alguna vez nosotros mismos podríamos o estaríamos dispuestos a

tolerar. Ven ese salvajismo sin fin

que nunca hubiéramos soportado ver,

y por ende les hemos impuesto nuestra mirada.

Por esa razón nos odian. Nos han cortado las líneas de comunicación,

y con una sierra amputan la puerta principal.

Estoy un poco preocupado conmigo mismo porque

toda esta hostilidad en cada rincón me irrita

mucho menos de lo que debería. ¿Por qué tal desconexión? Vaya uno a saber.

Sí, la hora de tomar recaudo pasó hace rato.

La gran ola que quiebra la cresta del mundo

crece, incesantemente, llevándome tierra adentro,

para luego escupirme y dejarme colgando de un brazo

en el borde de un acantilado carcomido.

No me dejaré caer, pero tampoco pretendo levantarme.

Soy ambivalente. Lo soy ahora y por siempre.

Pero si tú estuvieras aquí, mirándome desde lo alto, diciendo

“Dame la mano, dámela vamos”, lo haría, lo sé, seguramente que lo haría.

(Traducción de Patricio Ferrari y Graciela S. Guglielmone)

Vijay Seshadri (1954) es un poeta, ensayista y crítico literario estadounidense radicado en Brooklyn, Nueva York. Junto a sus padres emigró a los Estados Unidos desde Bangalore, India, cuando tenía cinco años. Creció primero en Columbus, Ohio, donde su padre enseñaba química en la Universidad Estatal de Ohio, y luego en las afueras de Pittsburgh, Pensilvania.

Seshadri es autor de cinco libros de poesía: Wild Kingdom (Graywolf, 1996), The Long Meadow (Graywolf, 2004), The Disappearances: New and Selected Poems (Harper-Collins India, 2007), 3 Sections (Graywolf, 2013), y That Was Now, This Is Then (Graywolf, 2020), así como de numerosos ensayos, reseñas y memorias. Su trabajo ha sido ampliamente publicado, antologado y reconocido con una serie de premios, entre ellos el Premio Pulitzer de Poesía, que ganó en 2014 por 3 Sections. Otros premios de poesía incluyen el Laughlin Prize of the Academy of American Poets, The Bernard F. Conners Long Poem Prize, otorgado por The Paris Review, y el Award in Literature from the American Academy of Arts and Letters.

En una entrevista de 2004, Seshadri citó influencias que van desde Elizabeth Bishop hasta Walt Whitman, Emily Dickinson y William Blake. También reflexionó sobre sus influencias culturales, incluyendo la experiencia de ‘extrañeza’ siendo oriundo de la India y habiendo crecido en Ohio durante la década los 60.

Seshadri obtuvo su licenciatura (BA) en Oberlin College y una maestría en Bellas Artes (MFA) de la Universidad de Columbia. Actualmente es el editor de poesía de The Paris Review y profesor en Sarah Lawrence College. Vive en Brooklyn con su esposa, Suzanne Khuri. “Cliffhanging”, publicado inicialmente en el New Yorker en 2019 e incluido en That Was Now, This Is Then (Graywolf, 2020), es el primer poema de Seshadri que se publica en Argentina.