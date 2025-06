Comienza la venta general de entradas para el show de los Guns N’ Roses en Argentina

En medio de la etapa europea del tour “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things”, llegó la noticia del regreso de los Guns N’ Roses a Argentina: la mítica banda se presentará el 17 de octubre en el Estadio de Huracán. Con Axl Rose acompañado por los históricos músicos de los Guns —Slash en guitarra y Duff McKagan en bajo— será un show para revivir lo mejor de su discografía.

Las entradas se podrán adquirir en la preventa exclusiva para clientes Banco Nación con tarjeta de crédito Visa el 23 de junio a partir de las 10, con 15% de descuento hasta agotar stock y en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general abrirá el 24 de junio a las 10 y estará disponible con todos los medios de pago. Ambas instancias de venta serán únicamente a través de allaccess.com.ar.

Mapa de precios

La banda norteamericana Guns N’ Roses marcó un antes y un después en la historia del rock y cosechó millones de seguidores en todo el mundo. En plena explosión del glam y el pop, irrumpieron con un sonido feroz y salvaje y, al mismo tiempo, crearon baladas que apuntan directo al corazón. Esa fusión, tan bien sintetizada en el nombre y el emblemático logo, las pistolas y rosas, les valió un lugar encumbrado en la historia del rock.

En 1992, en la cima del reconocimiento internacional, Guns N’ Roses llegó por primera vez a la Argentina y dio un show único. Quienes estuvieron ahí cuentan que ese primer capítulo en la historia que une a los Guns con el público argentino marcó a fuego el lazo que aún hoy es inquebrantable. Hoy, 33 años después, su regreso promete ser todo un acontecimiento.

En 2022 arrasaron River Plate y ahora redoblan la apuesta con un show para repasar toda su trayectoria, incluyendo sus hits como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome To The Jungle” y “November Rain”, las baladas que se volvieron himnos, así como canciones de todos sus discos.

