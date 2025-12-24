De demonios alpinos a troncos que "defecan": las 10 tradiciones navideñas más insólitas del planeta

En contraste con la imagen tradicional de un anciano bondadoso vestido de rojo que domina gran parte del mundo, en otros rincones del mapa la Navidad se vive entre demonios encadenados, rituales de limpieza de brujas y banquetes de comida rápida. A través de estas tradiciones, lejos de ser meras anécdotas, se refleja la rica y a veces oscura amalgama de folklore pagano, historia local y marketing moderno que define a la humanidad contemporánea y global.

A continuación, presentamos una selección exhaustiva de las diez tradiciones más singulares que desafían la estética convencional de las fiestas decembrinas alrededor del mundo actual:

El terror de Krampus (Austria y Baviera)

En los Alpes, San Nicolás no viaja solo. Lo acompaña Krampus, una criatura mitad cabra y mitad demonio, con cuernos prominentes y una lengua bífida. Mientras el santo premia a los niños buenos, Krampus se encarga de los "traviesos". Durante la Krampusnacht (noche de Krampus), el 5 de diciembre, hombres disfrazados con máscaras talladas a mano y pesadas cadenas recorren las calles asustando a los transeúntes, recordando las consecuencias aterradoras.

Esta criatura mítica castiga a los niños desobedientes durante la Krampusnacht​

Kentucky Fried Christmas (Japón)

Gracias a una brillante campaña de marketing de 1974 llamada "Kurisumasu ni wa Kentakkii!" (¡Kentucky por Navidad!), el pollo frito de KFC se convirtió en la cena navideña por excelencia en Japón. Al no ser un país con raíces cristianas profundas, esta costumbre comercial llenó un vacío cultural. Hoy en día, las familias deben pedir sus cubos de pollo con semanas de antelación para evitar las filas interminables en Nochebuena.

Esta costumbre surgió de una campaña publicitaria exitosa en los años 70

El Tió de Nadal (Cataluña, España)

Posiblemente una de las tradiciones más peculiares de Europa es el Caga Tió o "tronco que defeca". Es un tronco con cara sonriente, patas delanteras y una barretina (gorro tradicional). Los niños lo "alimentan" cada noche desde el 8 de diciembre y lo cubren con una manta. En Nochebuena, los pequeños lo golpean con varas mientras cantan canciones para que el tronco "expulse" dulces y regalos por debajo de su manta.

Evolucionó de quemarlo por calor a un juego festivo con obsequios, adaptándose al cristianismo

Escondiendo las escobas (Noruega)

En Noruega, la víspera de Navidad no se trata solo de regalos, sino de protección. Una antigua superstición sugiere que esta noche coincide con la llegada de espíritus malignos y brujas. Para evitar que estas entidades roben sus herramientas de transporte, las familias esconden todas las escobas y fregonas de la casa en los lugares más seguros.

Esta costumbre proviene del folclore nórdico precristiano, ligado a la Cacería Salvaje de Odín

Telarañas de la suerte (Ucrania)

A diferencia de las bolas brillantes y guirnaldas, los árboles de Navidad en Ucrania suelen decorarse con réplicas de telarañas. La tradición proviene de la "Leyenda de la araña de Navidad", que cuenta la historia de una viuda pobre que no tenía dinero para decorar su árbol. Al despertar el día de Navidad, las arañas del hogar habían cubierto el árbol con redes que se transformaron en oro y plata. Hoy se considera un símbolo de buena fortuna para el año venidero.

La costumbre nace de una leyenda del siglo XIX sobre una viuda pobre que adornó un árbol con nueces y frutas simples

Misa sobre ruedas (Venezuela)

En Caracas, la capital venezolana, los fieles han adoptado un medio de transporte muy particular para asistir a la misa matutina de Navidad: patines de ruedas. La tradición es tan popular que muchas calles principales se cierran al tráfico motorizado antes de las 8:00 a.m. para permitir que los patinadores lleguen seguros a la iglesia en un ambiente festivo y comunitario.

Ocurren durante las nueve misas de aguinaldo (16-24 diciembre), con participantes estrenando patines y disfraces

La Quema del Diablo (Guatemala)

El 7 de diciembre, los guatemaltecos realizan un ritual de purificación conocido como la Quema del Diablo. Las familias limpian sus casas, sacan los escombros y la basura, y colocan una efigie del demonio sobre el montón de desechos para prenderle fuego. El objetivo es eliminar las malas energías y la suciedad del año anterior antes de que comiencen oficialmente las celebraciones de la Natividad.

Se inspira en limpiezas generales de basura y en mitos indígenas del Popol Vuh

Los 13 Yule Lads (Islandia)

Olviden a un solo Santa Claus; en Islandia tienen a 13. Los Jólasveinar o "Muchachos de Yule" son troles traviesos que visitan a los niños durante las 13 noches previas a la Navidad. Cada uno tiene una personalidad obsesiva: Pottaskleikir lame las ollas, Bjúgnakrækir roba salchichas y Stúfur es conocido por su baja estatura. Los niños dejan sus zapatos en la ventana esperando dulces si fueron buenos, o patatas podridas si no lo fueron.

Provenientes de leyendas precristianas islandesas, estos "muchachos de Yule" bajan de las montañas para hacer travesuras​

El zapato de la soltería (República Checa)

En Nochebuena, las mujeres solteras en la República Checa practican un ritual de adivinación para conocer su futuro sentimental. Se colocan de espaldas a la puerta de su casa y lanzan un zapato por encima del hombro. Si el calzado aterriza con la punta mirando hacia la puerta, significa que se casarán en el transcurso del próximo año. Si el talón apunta a la entrada, deberán esperar al menos doce meses más.

En algunas familias, se suma a otras adivinanzas como pelar manzanas para ver iniciales del futuro esposo en las cáscaras

La Mari Lwyd (Gales)

Pocas imágenes navideñas son tan impactantes como la Mari Lwyd: una calavera de caballo real montada sobre un palo y decorada con cintas de colores, portada por una persona oculta bajo una sábana blanca. Este grupo de personas recorre los pueblos de Gales desafiando a los vecinos a un duelo de ingenio y rimas (conocido como pwnco). Si los visitantes ganan, el dueño de la casa debe invitarlos a entrar para disfrutar de comida y bebida.

Se documenta desde 1800, evolucionando de procesiones pobres por comida a duelo verbal festivo

MV / EM