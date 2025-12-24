La figura que hoy conocemos como Papá Noel o Santa Claus no nació en el Polo Norte ni fue un invento exclusivo de la publicidad de gaseosas estadounidense. Su identidad es el resultado de casi dos milenios de sincretismo cultural, donde se funden la caridad cristiana, la mitología nórdica y la nostalgia de los inmigrantes en Nueva York.

El Cimiento Histórico: Nicolás de Myra

La génesis del mito se encuentra en el siglo IV, en la actual Turquía. Nicolás de Myra fue un obispo cristiano conocido por su extraordinaria generosidad. Según los registros de la St. Nicholas Center de Bari, su legado se consolidó a través de relatos de dotes pagadas en secreto a familias pobres, arrojando bolsas de oro por las ventanas.

Acto seguido a su muerte, su veneración se extendió por Europa, convirtiéndose en el patrón de los niños en los Países Bajos bajo el nombre de Sinterklaas. Esta figura vestía ropajes obispales tradicionales: una mitra roja y una capa larga, bordada con detalles dorados y símbolos religiosos, elementos que sobrevivirían en la estética posterior.

La Transformación Neoyorquina

El salto definitivo hacia el Papá Noel moderno ocurrió en los Estados Unidos del siglo XIX. Fue en Nueva York donde la tradición holandesa de Sinterklaas se mezcló con la literatura emergente:

→ Washington Irving (1809): En su obra A History of New York, describió a Nicolás como un personaje que sobrevolaba los tejados en un caballo volador, alejándolo de la sobriedad eclesiástica.

→ Clement Clarke Moore (1823): Su poema "A Visit from St. Nicholas" (conocido como 'Twas the Night Before Christmas') introdujo los ocho renos, el trineo y la fisonomía de un "duende alegre y rechoncho". Moore fue quien trasladó la festividad de la víspera de San Nicolás (6 de diciembre) a la Nochebuena.

Thomas Nast y la Estandarización Visual

A finales del siglo XIX, el caricaturista Thomas Nast publicó en la revista Harper’s Weekly una serie de ilustraciones que terminaron de definir el canon visual. Nast fue quien le otorgó su residencia oficial en el Polo Norte, le dio el taller de juguetes y, crucialmente, lo vistió con el traje rojo ribeteado en piel blanca.

A menudo se dice erróneamente que Coca-Cola inventó el color rojo de Santa. Si bien las campañas de Haddon Sundblom en la década de 1930 humanizaron al personaje dándole un aspecto más amigable y realista para el consumo masivo, el traje rojo ya era el estándar en las ilustraciones de Nast décadas antes.