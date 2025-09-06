El manuscrito perdido de la Divina Comedia llega sin éxito al cine

Nick Tosches (1949-2019) –novelista, periodista, biógrafo y poeta estadounidense– se formó a fuerza de la lectura y escritura, ninguna educación académica más que la práctica a raíz de la publicación de artículos sobre música (rock) y, hasta que esto representó un sustento, ejerciendo oficios de todo tipo, como cazador de serpientes en Miami. Colaboró con publicaciones como Creem, Rolling Stone, Country Music, Vanity Fair y Esquire.

Como biógrafo, exploró personajes entre célebres y oscuros –extraños y trágicos-: Dean Martin, Jerry Lee Lewis, el boxeador Sonny Liston, el mafioso Arnold Rothstein y el banquero de la mafia Michele Sindona (también miembro de la Logia P2). Este último bajo el título Power on Earth (1986), es producto de sus entrevistas mientras Sindona se encontraba bajo proceso en Estados Unidos por la estructura financiera que comandó para lavado de dinero del tráfico de heroína y antes de su extradición a Italia, donde fue condenado por el asesinato del abogado Giorgio Ambrosoli. Sindona murió en la cárcel, envenenado, el 22 de marzo de 1986.

El 13 de marzo de ese año detienen en Miami, acaso un verdadero serpentario histórico, a José López Rega –también miembro de la Logia P2–, ex ministro de Bienestar Social de Isabel Martínez de Perón y jefe de la banda criminal Triple A. Este morirá en la cárcel esperando condena en Buenos Aires, tres años después que Sindona, acaso confirmando que compartían destinos especulares.

Nieto de inmigrantes italianos, Tosches conocía la lengua de Dante y su expresión poética fantástica, la Divina Comedia. Tal vez como tributo a ese tránsito por el Infierno que es el tiempo, como novelista publica In the Hand of Dante (2002), en nuestra lengua editada como El manuscrito de Dante (La Factoría de Ideas/Océano, 2007), cuya trama constituye el motivo de este artículo. El libro careció del éxito de ventas pero sí del reconocimiento de un círculo de lectores, admiradores de su estilo desenfadado, clara imagen de la contracultura neoyorquina. Entre estos últimos el actor Johnny Depp, quien en 2008 compra los derechos de adaptación de la novela al cine.

Aquí ingresa en escena un artista plástico y director de cine Julian Schnabel. Durante la década del 80 obtuvo el reconocimiento del mercado del arte, no tanto de la crítica, ubicado como referente del neoexpresionismo. Para este caso resulta relevante su obra El estudiante de Praga, 1983, que se exhibe en el Museo Solomon R. Guggenheim, Nueva York, con el siguiente comentario: “El artista recurre de forma característica a la imaginería del ritual cristiano, superponiendo crucifijos toscamente tallados sobre un lecho de vasijas de porcelana rotas y desplegando una estructura que recuerda a los tradicionales retablos trípticos. A pesar de estas connotaciones religiosas, la extravagante escala y el sentido teatral de la obra, no se insinúa ningún transporte sublime ni socorro espiritual.” Como referencia final, sigue una cita de La Tierra Baldía de T. S. Eliot: “Un montón de imágenes rotas, donde el sol pega fuerte/ y el árbol muerto no da cobijo”.

En cine, Schnabel adquiere relevancia como un artista independiente, comenzando en 1996 con una película biográfica sobre el pintor Jean-Michel Basquiat seguida de Antes que anochezca (2000), adaptación de la novela autobiográfica del escritor cubano Reinaldo Arenas, con la que ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Venecia (en esta trabajó Depp en un rol secundario). Con La escafandra y la mariposa (2007), ganó el premio al mejor director en el Festival de Cine de Cannes y nominación en los Oscar.

Depp incorpora a Schnabel al proyecto en 2011. Todo se pospone, incluso el actor desiste de participar, embargado por el juicio de su ex esposa. La larga lista de productores que se configura en estos años incluye a un cineasta de origen italiano: Martin Scorsese. Finalmente se inicia el rodaje pese a la huelga de guionistas y En las manos de Dante, que se debía estrenar en el Festival de Venecia del año pasado, se exhibe en esta edición, por fuera de competencia.

Veintitrés años demoró la novela en llegar al cine, no es nada comparado con los 700 años que nos separan del poeta Dante Alighieri, pero en la dimensión del guión es relevante. La trama de la película, adaptación libre, es la siguiente: Tosches (narrador y personaje principal), contratado por un capo mafioso, va en busca del manuscrito de la Divina Comedia descubierto en catacumbas vaticanas, y debe certificar su autenticidad para que el jefe lo haga dinero. La aventura ocurre a principios de este siglo y lo acompaña un psicópata asesino. Todo esto en fílmico blanco y negro. En contraparte, y en color, se reconstruyen situaciones de la vida de Dante en escenarios de época. El intercalado final entre el medioevo y lo contemporáneo parece ser bastante caótico.

Al menos la crítica especializada, con poca repercusión, señaló que en el estreno veneciano la sala quedó casi vacía ante los 160 minutos de duración. Buen síntoma sin dudas. También que Scorsese interpreta a un barbado y viejo consejero de Dante, al que vinculan con una saga de notable taquilla. Nadie tomó en cuenta que el blanco y negro –al que reclaman por escenas violentas a lo Tarantino-, ya estaba en El Toro Salvaje y que el caos cuasi kafkiano en Después de hora. Schnabel no fue indiferente a esta presencia.

Por último, un mes antes del estreno en Venecia, la película apareció pirateada en varias plataformas de Internet. Parece que una falla de seguridad en Vimeo, utilizada por la productora para trabajar online, produjo la fuga. El señor del Infierno del Dante entró en escena a último momento.