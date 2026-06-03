El Moderno vuelve a borrar fronteras entre disciplinas con una nueva edición de "El borde de sí mismo"

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires abrirá nuevamente sus salas a la experimentación escénica con la quinta edición de El borde de sí mismo, el ciclo concebido, curado y dirigido por Alejandro Tantanian que, desde hace más de una década, explora los cruces entre el teatro, la performance, la música y las artes visuales. La programación se desarrollará entre el 11 de junio y el 26 de julio de 2026, en el marco de “Habitando el futuro”, el programa anual de exposiciones del museo.

Lejos de las convenciones teatrales tradicionales, el ciclo propone pensar la escena como un territorio en permanente transformación, donde el gesto, la palabra, la materia y el tiempo conviven en procesos abiertos de investigación artística. Esta edición reunirá a Elba Bairon, Grupo BESA, Manuel Hermelo, Cervio Martini, Ópera Periférica —integrada por Pablo Foladori y Gerardo Cardozo— y Antonio Villa, quienes desarrollarán obras concebidas especialmente para el espacio del museo.

La propuesta de este año gira en torno a los ritmos de la naturaleza, sus cambios, fragilidades y potencias. Las piezas buscarán explorar el acto creativo como una práctica de adaptación y cuidado, invitando al público a compartir experiencias donde el ensayo, el error y la intuición formen parte central de la escena.

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“En tiempos de aceleración constante y de crisis de las ideas humanistas, este ciclo piensa el detenimiento, la empatía y el intento”, señala Tantanian. Para el director, El borde de sí mismo funciona como una invitación a acercarse al otro, escuchar historias ajenas y construir espacios de encuentro capaces de generar nuevas formas de sensibilidad. “No se trata de lamentarnos por lo perdido, sino de construir lenta y firmemente nuestro futuro”, afirma.

La programación se desplegará a lo largo de siete semanas. La apertura estará a cargo de Antonio Villa con Cancionero, un recital-performance que revisita el repertorio popular latinoamericano de los años setenta a través de instrumentos construidos especialmente, procesamiento sonoro y voces en vivo.

En las semanas siguientes se presentarán Primera palabra, del Grupo BESA, una exploración sobre la memoria, la maternidad y la transmisión generacional; Los párpados son pies que bailan con la luz, de Manuel Hermelo, una pieza que cruza dibujo, poesía y reflexión escénica; y S/T, la performance de Elba Bairon que articula movimiento, respiración y música en vivo.

La segunda mitad del ciclo incluirá Pimp y Nela, de Cervio Martini, definido por su autor como “un casi musical” situado en el último iceberg; y La isla, de Ópera Periférica, una propuesta que continúa la investigación del colectivo sobre nuevas formas de producción operística alejadas de los modelos tradicionales.

Como cierre, durante la última semana de julio, todas las obras volverán a presentarse en una programación especial que permitirá recorrer en pocos días la totalidad del ciclo.

Con cuatro ediciones previas realizadas en 2015, 2016, 2023 y 2025, El borde de sí mismo se consolidó como uno de los espacios más singulares de experimentación artística de la ciudad. Su nueva edición reafirma la apuesta por el cruce de lenguajes y por una experiencia que convierte al museo en un laboratorio vivo donde las artes visuales y las artes escénicas se encuentran para imaginar otros futuros posibles.

Las funciones tendrán lugar en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, ubicado en Avenida San Juan 350, en el barrio de San Telmo. Las entradas estarán disponibles a través de EntradasBA y en la boletería del museo, con valores desde los 7.000 pesos. Programación completa en museomoderno.org