Este 24 de junio, el santoral católico interrumpe su curso habitual de conmemoraciones martiriales para celebrar con la mayor solemnidad el nacimiento de San Juan Bautista. A diferencia de la inmensa mayoría de los santos, de quienes se recuerda el día de su muerte, el Precursor comparte con Jesús y la Virgen María el singular privilegio litúrgico de que se festeje su llegada al mundo terrenal.

La vida profética, el bautismo de conversión y el legado de San Juan Bautista

Nacido de los ancianos Zacarías e Isabel, su misma concepción representó un portento divino narrado en las Sagradas Escrituras. Desde el vientre materno, Juan saltó de gozo ante la presencia de la Madre del Señor, siendo santificado antes de su nacimiento para convertirse en la voz profética que prepararía los caminos del Mesías prometido.

Al alcanzar la madurez, Bautista se retiró al desierto de Judea, adoptando una vida de extrema austeridad y penitencia. Vestido con piel de camello y alimentándose de langostas, comenzó a predicar un bautismo de conversión en las orillas del río Jordán, atrayendo a multitudes que buscaban purificar sus almas ante la inminente llegada del Reino de Dios.

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El momento culmen de su misión ocurrió cuando el propio Jesucristo se acercó para ser bautizado por él. En ese instante, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, mientras Juan lo señalaba ante sus discípulos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, culminando así su tarea preparatoria.

Aunque el bautista no realizó prodigios físicos o curaciones materiales durante su ministerio, su vida entera es considerada un milagro de gracia y fidelidad. Su valentía al denunciar las injusticias y los pecados de los poderosos, particularmente el matrimonio ilegítimo del rey Herodes Antipas, le valió el encarcelamiento y su posterior martirio por decapitación.

La devoción actual hacia su figura es inmensa y universal, siendo patrono de los monjes, los conversos y de numerosas ciudades alrededor del globo. Las festividades en su honor, tradicionalmente ligadas al solsticio de verano en el hemisferio norte, combinan una profunda piedad litúrgica con manifestaciones culturales que celebran la luz y la purificación espiritual.

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Las oraciones a San Juan Bautista suelen implorar el don de la fortaleza para dar testimonio de la verdad sin temor a las consecuencias. Los fieles recurren a su poderosa intercesión celestial para obtener un espíritu de sincera penitencia, claridad en el discernimiento vocacional y la gracia de preparar el propio corazón para recibir a Cristo.

Además de celebrar al Precursor, el calendario litúrgico recuerda en esta fecha a los santos mártires de Roma bajo el imperio de Nerón, y se encamina hacia las próximas memorias de San Guillermo de Vercelli, la Santísima Virgen de la Medalla Milagrosa y la gran solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo al cierre de la semana.

En la Ciudad de Buenos Aires, los devotos pueden acudir a honrar su memoria y participar de las celebraciones en la Parroquia San Juan Bautista, ubicada en el histórico barrio de Parque Patricios (calle Presbítero Pedro Boneti 2020), un templo emblemático donde se custodia la devoción al santo que preparó el camino del Salvador.