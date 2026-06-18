Cada 18 de junio, el santoral católico rinde homenaje al glorioso y valiente testimonio de San Marcos y San Marceliano. Estos dos hermanos mellizos, pertenecientes a una distinguida familia de la nobleza romana, entregaron sus vidas en los albores de la Iglesia primitiva, convirtiéndose en un faro eterno de fidelidad inquebrantable a las enseñanzas del Evangelio.

San Marcos y San Marceliano: Hermanos en la sangre y en el martirio bajo el Imperio Romano

Nacidos en la Roma del siglo III, San Marcos y San Marceliano abrazaron el cristianismo desde su juventud. Casados y con familias propias, su fe se mantuvo firme incluso cuando la brutal persecución desatada por el emperador Diocleciano comenzó a amenazar la paz de la comunidad cristiana. Su arresto temprano conmocionó a los círculos aristocráticos locales.

Durante su encarcelamiento, el prefecto romano Cromacio les concedió un mes de tregua por pedido de sus padres paganos. En este tiempo, sus familiares intentaron desesperadamente convencerlos de abjurar para salvar sus vidas. Sin embargo, la intervención del célebre San Sebastián fortaleció su resolución, transformando el calabozo en un epicentro de milagrosas conversiones familiares.

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Entre los milagros documentados en las crónicas antiguas de la Iglesia, destaca la repentina curación de Zoe, la esposa del carcelero Nicóstrato, quien era muda. Tras las fervientes oraciones de los hermanos y de San Sebastián, la mujer recuperó el habla instantáneamente, lo que provocó que toda la familia del custodio solicitara el bautismo de inmediato.

La firmeza de los hermanos enfureció al nuevo juez romano, Fabiano, quien ordenó un suplicio ejemplar. San Marcos y San Marceliano fueron atados a postes de madera y sus pies fueron cruelmente clavados a ellos. Lejos de quejarse por el dolor, los santos mártires pasaron sus últimas horas cantando himnos de alabanza y gloria al Creador.

Tras pasar un día entero sufriendo este tormento con una serenidad asombrosa, el verdugo ordenó que fueran atravesados por lanzas para acelerar su muerte. Su fallecimiento ocurrió aproximadamente en el año 286. Los restos de los hermanos mártires fueron rescatados por los fieles y sepultados inicialmente en las catacumbas que hoy llevan sus nombres.

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La devoción actual los reconoce como poderosos intercesores de las familias y la fraternidad cristiana. Es costumbre elevarles una oración pidiendo fortaleza espiritual: "Dios todopoderoso, concédenos por la intercesión de tus santos mártires permanecer firmes ante las pruebas del mundo y testimoniar tu verdad con la misma valentía y amor con la que ellos te sirvieron".

Además de estos hermanos, el santoral conmemora hoy a San Amando de Burdeos, obispo, y a la mística Santa Isabel de Schönau. Durante esta semana de junio, la Iglesia también recuerda las festividades de San Romualdo el viernes, el testimonio del joven San Luis Gonzaga el viernes y la memoria de San Juan Bautista el lunes.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encomendarse a los santos mártires de los primeros siglos visitando la Basílica de Nuestra Señora del Pilar (Junín 1898, Recoleta). Este histórico templo colonial resguarda reliquias de la cristiandad primitiva y ofrece un espacio idóneo para contemplar el testimonio de fidelidad inquebrantable de los hermanos de la Iglesia romana.