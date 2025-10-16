Falleció uno de los guitarristas fundadores de Kiss, Ace Frehley, a los 74 años

Ace Frehley, uno de los fundadores de la banda de glam rock KISS y guitarrista principal falleció este jueves a sus 74 años tras un accidente doméstico por el que debió suspender sus shows y trató de recuperarse sin éxito.

El músico, que subía a los escenarios maquillado con dos estrellas en la cara y un traje con referencias espaciales, murió en su domicilio, acompañado por su familia luego de sufrir una caída en septiembre de este año.

"En sus últimos momentos, tuvimos la suerte de haber podido rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas mientras partía de este mundo", expresó la familia de Frehley. "¡A reflexionar sobre todos sus increíbles logros en la vida, la memoria de Ace continuará viviendo para siempre!", concluyeron.

La conformación original de KISS, Ace Frehley a la izquirda.

Ace Frehley en KISS y como solista

En 1973, Frehley fue miembro fundador de KISS, junto con el vocalista Gene Simmons, el guitarrista rítmico Paul Stanley y el baterista Peter Criss.

En la época en que la banda se destacaba por los maquillajes, los disfraces especiales, los zapatos de plataforma, Frehley era apodado como Starman por las alusiones del universo de su look.

Su apariencia distintiva contribuyó al éxito de un grupo cuyos éxitos incluyeron "I Was Made for Lovin' You", "God of Thunder" y "Strutter".

Ace Frehley.

Frehley tuvo varias idas y vueltas con KISS, la primera ves que se alejó fue en 1982 en medio del abuso de sustancias y mientras surgían diferencias creativas. En ese entonces continuó trabajando como artista solista y fundó la banda Frehley's Comet, produciendo una serie de álbumes exitosos.

A medidos de 1990 volvió a encontrarse con sus antiguos compañeros de KISS y realizaron giras y presentaciones mundiales. Sin embargo, el reencuentro no duró mucho, luego de seis años, en 2002, volvió a apartarse del grupo tras la gira Farewell Tour y continuó su trayectoria en solitario con el lanzamiento de los álbumes Anomaly (2009), Space Invader (2014), "Origins, Vol. 1" (2016) y "10,000 volts" (2024).

