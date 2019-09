Llega una nueva edición del Festival de Cine Coreano en Buenos Aires

por Marcelo Parajó

El jueves 19 de septiembre empieza una nueva edición de Han Cine, el Festival de Cine Coreano que ya se ha convertido en un clásico en la ciudad de Buenos Aires desde su primera edición en 2014.

En esta sexta edición el ciclo coincide con las celebraciones por los cien años de cine coreano y por tal motivo el Centro Cultural Coreano ha decidido agregar una sede para llegar a una mayor cantidad de público.

Año a año se suman nuevos espectadores al festival atraídos por las grandes producciones comparables a las de Hollywood y las películas de autor.

De esta forma, el ciclo se convierte en una excelente oportunidad para acercarse a las realizaciones más recientes del país asiático y conocer las tendencias de una de las industrias cinematográficas de mayor auge en el mundo.

Este año se presentan doce films. Se trata de nueve estrenos y un foco especial dedicado al ganador de la Palma de Oro en la última edición del Festival de Cannes, Bong Joon-ho, que reúne tres largometrajes de su autoría: Memorias de un asesino, The host y la versión especial en blanco y negro de Madre.

La sorpresa para el público argentino será la película Default, inspirada en hechos reales, que relata la crisis económica que sufrió Corea a fines del siglo XX y en la que trabajadores y empresas se vieron afectados mientras algunos funcionarios aprovechaban la situación para intentar cerrar un acuerdo con el FMI. Un escenario bastante familiar para la historia reciente de nuestro país.

Como en todas las ediciones, el festival ofrece una programación con variedad de géneros para todos los gustos. Es organizado por el Centro Cultural Coreano en Argentina, el Korean Film Council (KOFIC) y el Comité del Centenario del Cine Coreano, con apoyo de la Embajada de la República de Corea, Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) y Cinemark.

Programa

The Host (The Host / Gwoemul), de BONG Joon-ho.

119 minutos. (2006) SAM 16. Acción, Drama, Terror

Personal militar estadounidense arroja desechos químicos al río Han en Seúl. Años más tarde, una criatura emerge de sus aguas turbias y ataca furiosamente a los residentes de la ciudad. Cuando el monstruo secuestra a la hija de un comerciante, su familia decide salvarla.



1987 (1987: When the Day Comes / 1987), de JANG Joon-hwan

129 minutos (2017). SAM 13. Drama

En la Corea del 1987, bajo una dictadura militar opresiva, el interrogatorio ilegal y la muerte de un estudiante universitario incitan a los ciudadanos a luchar por la verdad y alcanzar la justicia. Basada en hechos reales.



Memorias de un asesino (Memories of Murder / Salinui chueok), de BONG Joon Ho

130 minutos (2003). SAM 16. Thriller

En 1986, dos detectives ingenuos son llamados a investigar un doble asesinato en una provincia de Corea del Sur. Pero cuando el asesino comete varios homicidios más siguiendo el mismo patrón, los detectives caen en la cuenta de que están siguiendo al primer asesino en serie documentado del país. Basada en hechos reales.



La gran batalla (The Great Battle / Ansi-seong), de KIM Kwang-sik

136 minutos (2018). SAM 13. Acción. Histórica.

En el año 645, durante la dinastía Goryeo, el emperador Li de la Dinastía Tang comienza su invasión a Goguryeo, uno de los antiguos reinos de Corea. Victoria tras otra, el ejército Tang marcha hacia Ansi, la fortaleza coreana protegida por el General Yang. Abandonado por su país y superado en número por miles de contrincantes, el valiente general reúne a hombres y mujeres para enfrentar al ejército Tang por su cuenta.



Default (National Bankruptcy Day / Gukgabudo-eui Nal), de CHOI Kook-hee

114 minutos (2018). ATP. Drama.

La gerente de política monetaria del Banco de Corea descubre que el país está a punto de entrar en bancarrota, pero las autoridades no toman medidas inmediatas y actúan sin informar a la población. Algunos funcionarios aprovechan esta situación de crisis para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras empresas, trabajadores y sus ahorros se ven afectados por la crisis. Basada en hecho reales.



Madre (Mother / Madeo), de BONG Joon Ho

128 minutos (2009). SAM 16. Drama, Thriller

Un joven con problemas mentales es acusado del asesinato de una chica de la zona, por lo que su madre comienza una lucha desesperada por demostrar que es inocente.



Hotel sobre el río (Hotel by the River / Gangbyeon hotel), de HONG Sang-soo

96 minutos (2018). SAM 13. Drama

Un poeta llama a sus hijos a una reunión en un hotel donde también se alojan dos jovenes amigas que comparten paseos y conversaciones. Entre almuerzos y caminatas en la nieve, sus historias de cruzarán más de una vez.



La fortaleza (The Fortress / Namhansanseong), de HWANG Dong-hyuk

140 minutos. (2017). SAM 13. Acción, Bélica

Corre el año 1636. El rey Injo de Joseon y sus hombres buscan refugio en una fortaleza mientras intentan repeler los ataques de la dinastía Qing. Mientras los asesores del rey se debaten sobre qué medidas tomar y se suceden traiciones internas, la situación se vuelve cada vez más desesperante.



Prisioneros con ritmo (Swing Kids), de KANG Hyeong-Cheol

133 minutos (2018). SAM 13. Drama, Comedia, Musical

Cuenta la historia de un soldado y bailarín de tap que es capturado y arrojado a un campo de prisioneros durante la Guerra de Corea. Junto a un grupo de amigos, este joven combatiente encontrará en el baile un renovado sentido de libertad. Basada en el musical coreano Rho Ki-Soo.



Íntimos desconocidos (Intimate Strangers / Wanbyeokhan tain), de LEE J. Q.

115 minutos (2018). ATP. Comedia, Drama

En el marco de un encuentro informal, un grupo de amigos acepta participar de un juego que pondrá sobre la mesa sus secretos más oscuros: leer en voz alta los mensajes y atender públicamente las llamadas que reciben durante la cena.



Imparable (Unstoppable / Seongnan hwangso), de KIM Min-ho

116 minutos (2018). SAM 13. Acción

Dong-Chul, un legendario gángster retirado, intenta llevar una vida normal junto a su esposa Ji-Soo. Un día, al llegar a su casa, descubre que alguien secuestró a su mujer, lo que dará comienzo a un desesperado intento de buscarla, derribando a todo aquel que se interponga en su camino.



El diccionario secreto (Malmoe: The Secret Mission), de EOM Yu-na

125 minutos (2019). ATP- Comedia, Drama

Situada en la época de la ocupación japonesa, cuando se les prohibió a los coreanos hablar su propio idioma. Pan-soo, un hombre en permanente conflicto con la ley, conoce a Jung-Hwan, un miembro de la Sociedad de la Lengua Coreana. Juntos comienzan a preparar un diccionario, una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Basada en hechos reales.



La inauguración del festival tendrá lugar el jueves 19 de septiembre a las 19.00 con el evento de apertura y la proyección de 1987. Los films del Han Cine se podrán ver hasta el miércoles 25 de septiembre en la sala 9 de Cinemark Palermo, en Beruti 3399, y en la sala 1 de Cinemark Caballito, en Av. La Plata 96, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entradas a precio promocional de $150 o chequeras con mayores descuentos.

Se puede obtener más información en las páginas de Twitter y Facebook del festival.