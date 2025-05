Hozier dio su segundo show en Argentina: folk, blues y una demanda de consciencia social contra la violencia

En el marco de su Unreal Unearth Tour, el irlandés Andrew John Hozier-Byrne “Hozier” volvió a presentarse en Argentina, esta vez con un show solista —había tenido su debut en el marco del Lollapalooza Argentina 2024— con producción de DF Entertainment.

Hozier se presentó este martes 27 de mayo en el Movistar Arena y eligió comenzar sigiloso para subir hasta el final en el que pidió a su público que haga valer su voz democrática con humanismo y empatía contra el imperialismo armado, el racismo, la matanza a palestinos. “Ustedes saben de colonialismo e imperialismo”, señaló. Y así, con su look de salticar con el pelo al viento en el campo, usó su palabra como un arma poderosa para encender alguna chispa entre su audiencia.

Acompañado por una banda de gran formato, viola, violín y cello, coristas, teclados y una sección rítmica poderosa, el irlandés comenzó con “De Selby”, un díptico atmosférico que combinó gaélico (lenguaje de origen celta) y funk potente. “Jackie and Wilson” con su ritmo más soulero norteamericano, fue un momento de disfrute calmo.

Al turno de “Nobody’s soldier” (“Soldado de nadie”) el público entonó “el que no salta es un inglés” y el músico no dudó en saltar: “Esta me la tienen que enseñar luego”, pidió. Le siguió la potente “Eat your Young”.

“Angel Of Small Death & The Codeine Scene”, en el que Hozier se sumerge en el sonido blues del sur de Estados Unidos, un amor heredado de su padre, músico de este género.

La comunión se fortaleció con “Would that I” y su reminiscencia góspel y el himno “Take me to church”. Tras esa canción, parecía que llegaba el final, pero ocurrió algo sorpresivo. El artista tenía preparado un escenario pequeño en el otro extremo del campo y cantó desde allí dos canciones para que el público, ubicado más al fondo, también pudiera conectar desde más cerca con él.

El cierre fue la fracción más politizada cuando pidió al público compromiso con la democracia y dar paso a su tema “Nina Cried Powercon” y finalizar “Work Song”.

La banda lucía vestuario en tono gris y la puesta en escena, sin ostentaciones, reforzó esa atmósfera tenue, con juegos de luces cálidas y una dirección artística minimalista. El show de un cantautor folk pide conexión con lo que se genera en la escena y con lo que artista tiene para decir. Ya con tres álbumes en su carrera, se puede predecir que habrá mucho más y con el vínculo establecido con Argentina, es probable que regrese. “La primera vez que estuve en este país, era el día de mi cumpleaños, por eso para mí volver es sinónimo de una celebración”, si ese sentimiento que confesó es real, volverá.

Lista de temas

1. De Selby 1

2. De Selby 2

3. Jackie and Wilson

4. Nobody’s Soldier

5. Eat your young

6. Angel Of Small Death & The Codeine Scene

7. Dinner and diatribes

8. Francesca

9. It will come back

10. Like real People do

11. From Eden

12. Icarian

13. Abstract

14. Too sweet

15. Someone New

16. Would That I

17. Almost

18. Movement

19. Take Me To Church

20. Cherry Wine

21. Unknown

22. Nina Cried Power

23. Work Song