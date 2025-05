Si hay algo que no se puede dudar es que Mariana "Lali" Espósito es una verdadera estrella de pop. A sus 33 años, la cantante argentina brindó un espectáculo este sábado donde cumplió con creces todas las expectativas que genera realizar un show de ese género en un estadio, esta vez, Vélez: una presencia y carisma hipnóticos, una puesta en escena colosal donde no se escatimó en recursos y outfits que acompañaban la temática de las tandas. Tampoco faltaron los invitados especiales: Moria Casán, Miranda!, Taichu y Joaquín Levinton (Turf). Y, como no podía ser de otra manera, también hubo indirectas hacia el presidente Javier Milei, adversario confeso de la artista, quien fue repudiado por el público en numerosas ocasiones.

Del lado de los fanáticos, la gente cumplió un dresscode tácito: brillos en la cara, ropa metalizada y pelucas de colores fantasía fueron algunos de los elementos que más se repitieron. Otro aspecto destacado fue el fuerte sentimiento patrio, motivado por la cercanía al 25 de mayo. De esa manera, varias personas portaban una escarapela en medio de tanto glamour, algunos adaptándolas a su vestimenta incluyendo guitarras o strass celestes y blancos. Incluso hubo quienes llevaron banderas argentinas y comenzaron a entonar el himno a la espera de que el concierto comenzara, algo que fue acompañado por casi todo el campo y las plateas.

Lali Espósito: “Esta segunda temporada habla mucho de la identidad”

En ese clima donde se mezcló pop con argentinidad, Lali presentó por primera vez su sexto álbum, "No vayas a atender cuando el demonio llama", que coincide con una nueva etapa artística de su carrera. Es que se trata de una expansión de su sonido, fusionando la esencia del rock clásico y nacional con el pop que la caracteriza. En el marco del estreno de dicho disco, la cantante brindará dos shows más en Vélez (uno de ellos, agotado) y recorrerá distintas ciudades del país, Uruguay y España.

La previa del evento ya estuvo marcada por cánticos y críticas hacia el Presidente, así como la entonación del himno. "El que no salta votó a Milei" y "Milei basura, vos sos la dictadura" fueron algunos de los más repetidos. Otro de los momentos destacados fue la aparición de Pedro Rosemblat, novio de la artista, quien se asomó al campo para saludar a los fanáticos y sacarse fotos con ellos.

El inicio de la noche a pura energía y el regreso del "chape tour"

Finalmente, cerca de las 21:20, las luces se apagaron y los gritos comenzaron. Encima de una plataforma, envuelta en humo y llamas, apareció la protagonista de la noche, vistiendo un pantalón y campera negros con flecos, así como un sombrero con una estrella. Acompañada por fuegos artificiales, 16 bailarines y 11 músicos, comenzó a sonar el primer tema de la noche: "Lokura", seguido de "Sexy", ambos de su último álbum.

Con una fuerte presencia en escena y bailando de manera sensual sin parecer agotarse, continuó con "2 son 3", "Tu novia II" y "N5", donde besó a una de sus bailarinas como parte del "chape tour". Cada canción fue recibida por una ovación por el público, que no dudó desde el primer momento en comenzar a poguear y a cantar a los gritos. En el escenario, las luces acompañaban con tonalidades blancas y naranjas, mientras que las pantallas mostraban a Lali en blanco y negro, siguiendo con la estética de su trabajo más reciente.

"¿Qué? De nuevo, ¿qué? Me están regalando un Vélez por segunda vez. Esto no es un sueño. Buenas noches, Buenos Aires; buenas noches, Vélez. Qué expectativa, ¿no? Qué ganas de no cagarla porque la expectativa que sentía de parte de ustedes era muy alta. Me da mucha alegría presentar este álbum como si esto fuera el patio de mi casa ya, una cosa de locos. Gracias de corazón a todos por estar acá, por hacer el esfuerzo para pagar sus entradas y venir de todas partes. Este equipo trabajó para regalarles un momento inolvidable. Esto recién comienza", manifestó Espósito al fin de la primera tanda de la noche.

La euforia del público por la participación de Moria Casán: "Un aplauso para esta gladiadora del pop"

Después de un breve interludio musical, Lali volvió a aparecer, esta vez, vestida completamente de blanco: un short, un top y una campera plateada. En la pantalla se la mostraba a ella, rodeada de líneas blancas y luego envuelta en fuego. "Obsesión" y "Diva" fueron las elegidas para abrir ese segmento cargado de energía.

Las revoluciones bajaron levemente con "Morir de amor". La iluminación pasó a ser rosa, más acorde a la temática de enamoramiento de la pista. Por parte del público, comenzaron a mover los brazos a la par en el estribillo, en un momento de conexión con la cantante. "Me van a matar de amor", expresó emocionada.

Al turno de "33", su colaboración con Dillom (quien no se hizo presente en el show) el vigor volvió a apoderarse de la gente. "Los noto tímidos, raros, hay una energía baja. ¿Es por el frío, es eso? ¿Este público es poguero o no es poguero? Esta canción requiere energía", arengó la cantante al inicio. El público cumplió, saltando y pogueando con más intensidad que antes, mientras que la pantalla simulaba un cristal roto.

Uno de los momentos de mayor euforia fue cuando apareció la primera invitada de la noche: Moria Casán. Antes de que comenzara "Quiénes son?", en las pantallas se reprodujo el audio de la exvedette que aparece al inicio del tema, el cual los presentes enunciaron de memoria: "Aló Lali querida. Honradísima, un placer atravesar generaciones. Estoy en calzoncillos y media, ¿cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy viva. Sí mi amor, contá conmigo en todo. Honradísima del numeral 'Quiénes son?'".

Luego de esa conversación, una figura apareció en la cima de la plataforma, envuelta en un tapado rosa de plumas. Cuando se quitó dicha prenda, reveló que se trataba de la actriz, quien vestía un mono nude adornado con piedras brillantes y un cinturón donde se leía su nombre. En medio de los gritos de los fanáticos, volvió a escena Lali, portando un traje. Juntas, recorrieron la tarima y bailaron el tema que retoma el latiguillo de la diva. Incluso en una oportunidad, la cantante le entregó el micrófono para que dijera su famoso: "¿Quiénes son?".

"Esto es tuyo, hablale a tu público, Moria", pidió Espósito al final de la presentación, mientras la gente coreaba: "Olé, Moria". "No, gracias a vos. Qué orgullo estar en esta institución tan gloriosa, tan reventada de gente. ¡Qué maravilla! Un aplauso para esta gladiadora del pop. Por primera vez en la vida me cuelgo de alguien", respondió la One.

"¿Qué te puedo decir? Lo único que puedo decir es gracias. Honradísima de que me llamaste. Creo que saben todos que mi abuelita decía que en el único lugar donde 'éxito' va antes de 'trabajo' es en el diccionario. Esto es éxito porque hay trabajo, constancia, disciplina, dedicación y muchos años transcurridos. Esto no es causal. Está mujer tiene un ángel desmedido, es una gran trabajadora, a la cual yo admiro muchísimo. ¡Y es argentina! Orgullosa", añadió, suscitando el aplauso del público con cada frase.

La aparición de Joaquín Levinton y un segmento cargado de sensualidad

Después de ese inicio bien arriba, la tercera tanda siguió con "KO", para la cual Lali se puso unos guantes de boxeo e imitaba movimientos de pelea. La puesta recreó el universo del boxeo, con bailarines portando carteles que anunciaban “Round 3” al mejor estilo ring de combate. Entre ellos, un hombre vestido de mujer también desfiló por el escenario, un guiño a la diversidad que atraviesa todo el show. También sonó "Baum Baum" y "Cómprame un brishito", en la que la cantante se quitó el saco y abrió la camisa, revelando un body de piedras brillantes.

El segundo invitado fue Joaquín Levinton, líder de Turf. Vistiendo un traje plateado de brillos, interpretó junto a la estrella pop "Loco un poco", la reversión que estrenaron a mediados de abril sobre uno de los mayores hits de la banda de rock nacional en toda su carrera, la cual fue producida artísticamente y grabada por Ale Sergi.

La elegida para finalizar ese bloque fue "Ahora". En uno de los pasajes más provocadores del show, Lali reapareció portando únicamente un blazer oversized, el cual se quitó lentamente mientras desfilaba por la pasarela. Cuando se quitó la prenda, reveló que solo estaba usando el body que ya tenía, acompañado de unas medias de red.

Sobre una silla ubicada al final del pasillo que la acercaba al público, inició una coreografía cargada de sensualidad. La puesta escaló en intensidad cuando se sumó uno de sus bailarines para un baile audaz que simuló posiciones sexuales, coronado por un solo de guitarras que elevó la energía y el impacto visual del número.

Los momentos más emotivos del show y el llanto de Lali Espósito

Nuevamente, la artista se retiró y volvió a mostrarse unos momentos más tardes, con un nuevo outfit que indicaba, otra vez, que comenzaba un nuevo bloque. Dejando de lado su vestimenta reveladora, en esta tanda vistió un vestido blanco con flores de encaje violetas. A diferencia de los segmentos anteriores, en este se vivieron los momentos de mayor conexión e intimidad con el público, llegando al punto tal de que Lali se quebró en medio de sus interpretaciones y tuvo que tomarse unos instantes para recomponerse.

Abrió ese clima "Boomerang": "A esta la vamos a versionar y versionar y versionar hasta el fin de los tiempos. Muchas gracias por cantar esta conmigo", afirmó feliz al final de su interpretación. Le siguió "Incondicional", dedicada a su "querido amigo y coescritor, Martín Galán", donde los fanáticos iluminaron el estadio de Vélez con las linternas de sus celulares. La escena conmovió a la artista hasta las lágrimas, lo que motivó aplausos y coros de los presentes. "Ay, necesito un minuto. No saben lo que se ve de acá, es muy impresionante. Muchas gracias", expresó conmovida.

"Más de un año sin tocar en vivo. Mucho tiempo. Bueno, en la vida no es mucho tiempo un año. De hecho, bien acordarse de que los tiempos artísticos son otros. Lleva mucho tiempo bajar la data y armarla de otra manera. Ahora vamos a cantar, si puedo, una de las canciones más importantes para mí dentro de este nuevo álbum. Ustedes van a saber cuál es", manifestó, antes de darle pie a "Perdedor". En medio de las palmas y los flashes de la gente, Espósito se volvió a quebrar y se posicionó al final de la pasarela para estar más cerca de sus fanáticos. En ese mismo tono interpretó “Corazón perdido”, que también la emocionó.

"Creo que la canción que viene ahora va a ser uno de los momentos más emocionantes de esta noche. Creo, porque faltan muchos momentos. Pero en el Vélez pasado recuerdo especialmente haber cantado esta canción y tener una imagen que no se me va a borrar nunca. Y es muy probable que vuelva a pasar, porque los conozco y sé cómo cantan. Es una canción muy, muy, muy importante en el repertorio que pueda tener hasta ahora. Miren lo que es esto, miren lo que son. Canten conmigo", pidió para "Ego".

El público cumplió, siendo la más cantada hasta ese momento. Ante la respuesta tan positiva, la artista bajó del escenario y se acercó a la gente, donde no dudó en agarrar las manos de quienes estaban sobre la valla. “La quieren cantar a capela, ¿no? Los conozco”, indicó con complicidad antes de dejar que el estadio entero entonara el estribillo sin acompañamiento musical. El coro colectivo retumbó con fuerza en Vélez y generó uno de los momentos más emotivos de la velada.

La elegida para finalizar el bloque íntimo fue "Como héroes". Solo acompañada por su guitarrista, sentadas juntas sobre el escenario y con una acústica como único sostén musical, Lali generó un clima de cercanía absoluto. Como no podía ser de otra manera, los fanáticos cantaron solos el estribillo, en otra de las postales más cálidas de la noche. “Muchas gracias. Se la dedico a mis amigos, que están por ahí”, sostuvo al terminar, visiblemente conmovida.

La reivindicación de la comunidad LGBT+ y los últimos invitados: Miranda! y Taichu

El quinto bloque inició con una breve filmación que mostraba distintos momentos de los videoclips de "No vayas a atender cuando el demonio llama". Las escenas mostraban a Lali corriendo, lo que generaba la sensación de que algo iba a pasar. Efectivamente, eso se cumplió, de la mano de los terceros invitados de la noche: Miranda!

Las luces se encendieron, para revelar a Ale Sergi en una de las plataformas y a Juliana Gattas en la otra. En el escenario, volvió a aparecer la protagonista de la noche, esta vez, usando un short rojo, una musculosa argentina (que, por coincidencia o intención, estaba cortada de manera tal que recordaba a una banda presidencial) y una campera puffer negra con brillos. En medio de esa energía comenzó a sonar "Mejor que vos", que provocó pogos intensos.

"Que empiece la fiesta de una vez, ¿no?", preguntó Espósito cuando los invitados se fueron. Ese fue el pie para "Histeria" y "1Amor", que comenzó con ella cubierta en un velo de novia que se quitó en medio de la interpretación. "Pero si el amor ese todavía no llegó...", anticipó, dando inicio a "S.O.S", que contó con la participación de Taichu, mientras Vélez se teñía de rojo, acompañando la intensidad del momento. En "Sola", los bailarines volvieron a sumarse, quedándose para "MOTIVEISHON" y "Como tú". El público no dejó de saltar en ningún tema e incluso Lali volvió a acercarse a la valla, aumentando la euforia.

Uno de los momentos más significativos del show llegó con “Soy”, convertida en un himno de la comunidad LGBT+. La canción arrancó con la aparición de una drag queen cubierta con un tapado de boxeador, que luego reveló su look completo, al que se sumaron unas alas de ángel. En paralelo, la pantalla gigante proyectó una bandera del orgullo y Lali reapareció en escena con un vestido de espejos brillantes.

Poco después se sumaron otras 15 drags para llenar el escenario de color, brillo y diversidad. El público acompañó con palmas, banderas y abanicos arcoíris, mientras que hacia el final se desplegó en pantalla la bandera LGBT+. La postal reafirmó el compromiso de la artista con la visibilidad y la libertad de identidad. En tanto, el público aprovechó para dirigir nuevamente cánticos contra Milei, mientras otros gritaban: "Lali presidenta".

El cierre de la noche y los dardos hacia Javier Milei: "Esto no es contra los votantes"

El último bloque de la noche inició otra vez con fragmentos de los videoclips del nuevo álbum. Cuando finalizó, una atmósfera en tonos rojos invadía el estadio. La cantante apareció replicada en las visuales teñida de rojo y luego emergió en el escenario con un nuevo outfit: un short con extensiones que simulaban ser un pantalón cuadriculado y un corpiño que hacía juego. Esa fue la antesala a "Disciplina”, una de las performances más impactantes de la noche.

La coreografía jugó con la teatralidad y el poder escénico. Los bailarines se pusieron en una hilera y la artista los hizo arrodillar uno por uno a medida que pasaba al lado de ellos, haciéndole honor a la letra: "De rodillas, pidiéndome una lección". Las columnas de fuego y los hilos de luces completaron el dramatismo del momento, que fue celebrado con una ovación por el público.

Al turno de "Plástico", su colaboración con Duki (que tampoco estuvo), le colocaron sogas en la cintura, al igual que en el videoclip. Al tratarse de uno de los temas favoritos del público, que incluye la frase que le da nombre al álbum, el pogo fue uno de los más intensos de toda la noche. Sin embargo, la más esperada llegó luego: "Fanático", el primer adelanto de su disco y un tema que generó mucha repercusión, no solo por su publicidad (un cartel vandalizado de la artista), sino por sus indirectas al presidente, lo que le valió convertirse en un himno en las protestas contra el Gobierno.

Antes de cantar, Lali agradeció a sus seguidores por su apoyo: "En la vorágine del primer concierto después de mucho tiempo, no les pregunté algo tan básico como '¿Cómo están?'. Sé que hicieron carteles, los vi en las redes. Este es el momento de levantar las banderas y los carteles. No los voy a leer desde acá, no les voy a mentir, soy medio ciega. Gracias por su amor, por venir, por agotar este primer concierto de toda la gira. Pensé que no me iba a pasar nunca más. Gracias de verdad por su amor, por bancarme".

Acto seguido, deslizó un mensaje hacia Milei, aunque sin mencionarlo, haciendo referencia a los constantes ataques que realiza contra ella a través de redes sociales. "Las redes tienen muchas cosas de mierda, pero tienen algo increíble: poder estar conectados, aunque no nos conozcamos. Y en estos tiempos donde uno puede decir cualquier barbaridad a través de las redes, cualquier cosa desalmada, desamorada, poco empática. En general hablo. Vale un montón ese tiempo, ese mensaje cariñoso, con ilusión", afirmó.

"Ser buenos con el otro, parece algo tan básico, pero que no abunda y a veces se pone de moda ser un sorete. Y ustedes me defendieron. Yo leía sus mensajes llenos de amor, respondiendo sin ser un sorete con ese otro. Y eso es muy importante. Gracias de verdad", agregó, mientras la gente comenzó a corear contra el libertario.

"Esto no es contra los votantes. Banco el canto, pero no tiene que ver con eso. No importa por quién votas, importa cómo sos con el otro, con el que vive contigo, al lado. El corazón del otro importa", aclaró. Sin embargo, continuó, "hay que hacer patadas para devolver al otro a veces, ya que estamos". "Se viene lo que supuestamente es el final del show. Aunque no es el final. Es una de las canciones más importantes de la noche para mí", indicó, dándole pie a "Fanático".

"El que no canta esta canción es un amargo", advirtió y la gente no se quedó atrás. Al comenzar el tema, se desplegó toda la puesta visual del show: estallaron fuegos artificiales y columnas de humo y fuego envolvieron a la cantante en los momentos de clímax. En los versos de "Yo no tengo enemigos y no los necesito. Igual vení, acércate, que te firmo la fotito", la cámara que transmitía en las pantallas tomó una instantánea de Lali, quien imitó el gesto que realiza Milei en las fotos. La respuesta del público fue inmediata: ovación, cánticos y banderas en alto. El tema cerró con Espósito haciendo fuck you, en una clara respuesta al hostigamiento que recibe en redes sociales.

Después del despliegue de “Fanático”, Lali regresó al escenario con un nuevo cambio de look: una remera con la leyenda “Tu popstar favorita”, lentes de sol y toda la actitud para interpretar “Pendeja”. La canción encendió al estadio, que respondió con palmas al ritmo del beat, mientras en las pantallas se leía en grande su nombre.

"Bueno, ahora sí es el último tema del concierto amigos. Pero antes... Estoy muy pedido de aplausos, estoy muy Susana —bromeó, ya que fue pidiendo aplausos para los distintos miembros de la banda a lo largo de la noche—. Tengo que pedirlo, porque es un honor que esté en este escenario el productor de este álbum y mi anterior, 'Lali', y hoy desempolvó la guitarra: Mauro de Tomasso", sostuvo la artista.

"Si alguien se guardó algo porque es tímido, este es el momento de sacarse, de atender al demonio y celebrar con sus amigos y amores, con quienes hayan venido a este show. Yo se lo quiero dedicar a quienes siempre estuvieron ahí. Y los demás sobran", expresó, dándole pie al último tema de la velada: "No me importa".

"Hice todo lo que quería hacer. Soy todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladren", cantó Lali en el cierre del show, dejando en claro, por si quedaban dudas, cuánto creció desde aquellos días de telenovelas infantiles hasta convertirse en una de las artistas pop más influyentes del país. Bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales ocasionales y con el estadio aun vibrando, la artista se despidió emocionada de sus fanáticos: "Inolvidable Vélez. Los quiero de corazón".