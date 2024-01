Jorge Nisco sobre “Jaque Mate”: “Lo convencí a Suar de cerrar con un baile en homenaje al cine de Bollywood”

El director Jorge Nisco estrenará el film Jaque Mate el 25 de enero, una película de acción protagonizada por Adrián Suar. Con él había trabajado 30 años atrás en la serie "Poliladron" y, a partir de entonces, llevaron adelante numerosos proyectos. “Tengo mucho cariño por 'Poliladron' porque fue la puerta que me permitió entrar a este mundo”, compartió Nisco a PERFIL.

Jaque Mate es una comedia de acción, filmada en la provincia argentina de Mendoza, en las localidades de Potrerillos, Tunuyán y Valle de Uco, y en la ciudad de Buenos Aires y alrededores y, tras su estreno en el cine, desembarcará en la plataforma de streaming Prime Video de Amazon Prime.

La película cuenta la historia de una brigada internacional de agentes secretos que combaten atentados y crímenes que ponen en jaque a la seguridad mundial. Liderada por Duque (Suar), la conforma cuando se ve obligado a volver a la profesión que había abandonado, para rescatar a su sobrina de un secuestro.

El elenco de la película se completa con la española Maggie Civantos, el mexicano José Eduardo Derbez y el israelí Tsahi Halevi y los argentinos Benjamín Amadeo, Mike Amigorena, Charo López, Diego Cremonesi, Mariel Fernández y Fiorella Indelicato.

Esta mezcla de orígenes de los actores tenía un propósito. “Tanto Adrián Suar como yo queríamos que se mezclarán distintas idiosincrasias y como fruto de eso salió esto donde tenés a un israelí, a una española que forma parte de un núcleo de una brigada que tiene sus historias previas y que tiene también sus antagonismos previos”, explicó Nisco.

Nisco se enamoró de la realización de películas desde que era pequeño. Tenía un artefacto que se llamaba cinegraf que era una especie de proyector de diapositivas que mostraban una sucesión de imágenes como viñetas de una historieta. Fue entonces que él mismo decidió hacerse sus propias películas, dibujando los “fotogramas” sobre papel de calcar y creando sus propias historias, sin embargo, al finalizar la secundaria sintió como mandato estudiar otra cosa y se recibió de técnico químico. Pero la pasión regresó y ahí dio el paso definitivo por el séptimo arte.

La trayectoria de Jorge Nisco



Jorge Nisco dirigió más de 40 obras de ficción, trabajó Pol-ka, escribió y/o desarrolló series para HBO Originals, Fox Television Studios, Walt Disney Pictures, The History Channel, National Geographic, Globomedia, Turner International Argentina y Patagonik. También publicó la novela El Séptimo Bastón de Dios junto a Ramiro San Honorio, editada por Editorial Planeta.



Luego de dirigir la película Jaque Maque trabaja en la preproducción de la serie "La Bastarda", un thriller de la productora Kapow que se rodará en la Patagonia y está en busca de compañías panregionales para el desarrollo de series propias.

Recibió dos Medallas de Oro del Festival de Nueva York por la dirección de Por el nombre de Dios y el guión de Templarios en América junto a San Honorio; cuatro Premios Martín Fierro como Mejor Director por Mujeres asesinas, Por el nombre de Dios; La 1-5/18 y El hombre; el Martín Fierro de Oro por Mujeres asesinas en 2005; el premio del Festival de Cartagena por Poliladron; Premios Clarín; Tato y recibió el diploma al mérito de la Fundación Konex, entre otros reconocimientos. Aparte fue jurado en tres ediciones de los Premios Emmy Internacional y es Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Avellaneda en cuya Escuela de Cine se graduó como Director.



-¿Qué desafíos aparecen a la hora de realizar una película de acción?

-Lo principal es que no se vean los hilos, más allá de que el guión funcione, que los actores también, al hacer una película de género, uno lo que intenta hacer siempre es que esté presente el género y que quede bien, que no te dé vergüenza. También es importante conocer con quién uno trabaja, por suerte el equipo artístico -no le diría equipo técnico porque creo que no hay técnicos, sino que son todos artistas, cada uno en lo suyo-, permite que uno se recueste sobre la experiencia que tienen los demás.

Las partes de acción están en manos de Federico Cueva con quien nos conocemos así casi 30 años, entonces hay una confianza y una garantía y la factibilidad técnica la pone él.

-¿Qué cosas cambiaron desde la realización de Comodines a la actualidad?

-Antes había más inseguridad, porquenunca sabías qué es lo que imprimía en la película, no sabías si estaba en foco y veías más o menos un poco el encuadre, pero desde el monitor con el cual vos veías, era muy rústico, entonces por ahí podría ser que esté en foco o no, entonces creaba esa incertidumbre.

-Son varias las oportunidades en las que trabajó con Adrián Suar,¿cómo es dirigirlo?

-Adrián Suar siempre suma, como todos los actores. Adrián tenía la idea de la película en su cabeza, a lo que quería llegar y esto lo hablamos antes de empezar a filmar, a ver si los dos coincidíamos. Además, él le da pies a los actores para que también puedan llegar a sumar ellos, entonces se hace bastante entretenido.

-¿Y la idea de incluir un final musical como surgió?

-Fue una iniciativa mía. Quería que bailaran todos, hasta los malos. Lo empecé a convencer a Adrián de hacerlo, hasta que me dio el sí. Hicimos un baile en modo de un homenaje al cine de Bollywood. Queríamos hacer una película divertida y que nosotros nos divirtiéramos, es muy arduo filmar y cuando llegás al final sentís una especie de liberación y creo, en mi humilde opinión, que ese final transmite que la pasamos bien.

