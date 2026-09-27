La teoría y la urgencia

En una época en la que buena parte de la producción editorial de la izquierda privilegia la intervención sobre la coyuntura, Leer a Marx. Sus principales ideas y por qué importan hoy, de Christian Castillo, propone un movimiento en sentido contrario: volver a los fundamentos. Propone una introducción sistemática al pensamiento de Marx. No busca ofrecer respuestas rápidas a la actualidad sino recuperar un cuerpo teórico cuya capacidad crítica permanece intacta.

El recorrido por la obra de Marx se organiza alrededor de algunos de sus núcleos decisivos: la concepción materialista de la historia, las clases y la lucha de clases, la producción capitalista de la desigualdad, la crítica de la explotación, la experiencia de la Comuna de París y el comunismo como horizonte emancipatorio. La exposición evita tanto la erudición como la simplificación y logra presentar categorías complejas con una claridad poco frecuente.

Uno de los aciertos del texto consiste en insistir en la historicidad del capitalismo. Castillo recupera el núcleo del materialismo histórico: las relaciones sociales de producción, la explotación y el conflicto entre clases como motores de la historia. Señala con agudez una reivindicación de la potencia analítica de Marx para comprender un capitalismo que continúa reproduciendo, bajo nuevas formas, desigualdades cada vez más profundas.

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La reconstrucción de la experiencia de la Comuna de París también ocupa un lugar relevante. Castillo la presenta como el primer ensayo histórico de un gobierno de los trabajadores y como una referencia ineludible para pensar el comunismo no como una utopía abstracta, sino como un proyecto político de emancipación. En ese punto el libro recuerda que Marx fue, al mismo tiempo, el crítico más radical del capitalismo y el pensador de sus posibilidades históricas de superación.

Leer a Marx dialoga inevitablemente con clásicos de la divulgación marxista como La filosofía de Marx, de Étienne Balibar, o Los conceptos elementales del materialismo histórico, de Marta Harnecker. Sin embargo, las filiaciones teóricas son diferentes. Mientras Balibar y Harnecker elaboraron sus interpretaciones bajo la influencia del marxismo estructuralista de Louis Althusser, Castillo se inscribe más claramente en la tradición de Ernest Mandel. Esa elección desplaza el eje desde las estructuras hacia la dinámica histórica del capitalismo, sus crisis y la centralidad de la lucha de clases, ofreciendo una lectura más abierta al movimiento de la historia que a la clausura de los sistemas conceptuales.

En tiempos dominados por la velocidad de la opinión y la lógica del best seller político, el mayor mérito del libro es recordar que no hay intervención transformadora sin formación teórica. Castillo invita a leer a Marx no como un autor del pasado, sino como un interlocutor imprescindible para pensar el presente. Allí reside el valor de esta introducción: demostrar que, a más de un siglo de su muerte, las preguntas de Marx siguen siendo también las nuestras.

Leer a Marx. Sus principales ideas y por qué importan hoy

Autor: Christian Castillo

Género: ensayo

Otra obra del autor: La izquierda frente a la argentina Kirchnerista

Editorial: Siglo XXI; $ 24.900