Dante cada día escribe mejor

La pregunta de por qué seguimos leyendo a los clásicos es una de las más estimulantes desde Italo Calvino a Jorge Luis Borges. Flaubert, el francés endemoniado que fue un punto y aparte de la narrativa occidental, admitía que “los libros por los que fluye la literatura toda entera son verdaderas enciclopedias de su tiempo. Sabían todo esos tipos, y nosotros no sabemos nada”. Esos tipos eran Homero, Virgilio y Dante. Más cerca Joyce advertía a una tía que si quería saber de qué trataba su Ulises debía leer antes la Ilíada, la Eneida y la Divina Comedia. Patricio Di Nucci en La inutilidad del arte y de Dios. Apuntes para una lectura de la Divina Comedia (Luz Fernández Ediciones) entrega un original aporte y levanta un mapa sensible epistemológico entre las lecturas clásicas del bardo italiano.

“Yo creo que es un tipo único. No conozco tanto Shakespeare pero creo es superior Alighieri, porque Beatriz es una creación superior a cualquier personaje del inglés. Dante es un tipo definitivamente fuera de cualquier esquema. Ahora que estamos lamentando la despedida de Messi, es Dante una especie de Messi, pero al que nunca le fallaron las piernas, sino que al contrario, jugaba mejor cada vez en cada rima”.

Avanzando en la cuestión de la inutilidad del arte “ligada con la inutilidad de Dios, por lo que es otro el camino que propongo a lecturas kantianas o marxistas. En Dante, en la Comedia, el objeto es el encuentro con Dios. Lo que Alighieri quiere construir es el poema como objeto artístico y teológico a través de la belleza, una que él va construyendo conmovedoramente en el relato poético”, afirma el teólogo. Su sagaz ensayo traza una dimensión antropológica, explicando la nueva concepción del acto poético, de la inspiración, del papel civil y político del poeta; y otra soteriológica, el viaje de ascenso del plano terrenal al celestial, “en la concepción de Dios puesta en la mirada de Beatriz”.

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“El texto puede admitir distintas lecturas, no quiere decir que la mía sea la más acertada del pensamiento genuino de Dante, pero lo que sí creo es que él quiere construir el poema, es decir, ya por sí mismo, como un objeto bello, con un criterio estético para describir la tristeza y la caducidad, las limitaciones y la miseria del mundo al cual él está perteneciendo”, sostiene el especialista en el mundo antiguo y agrega, “Alighieri está buscando en Beatriz, el santo grial de todo su peregrinaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso, también un ideal, una configuración de la belleza. Finalmente los ojos de Beatriz serán la puerta al cielo en la Comedia aunque no es un libro religioso, lo que lo hace de una contemporaneidad impresionante”, aclara quien recomienda leer el clásico en versos, tal fue escrito al filo del Renacimiento bajo un solo título. A Boccaccio, junto a Petrarca y Alighieri padres de la literatura italiana, debemos lo de Divina.

—Un riesgo muy moderno para un hombre tan religioso como Dante poner en ese sitial casi santo a Beatriz, ¿no?

—A la vez, si vos leés la biografía de Giovanni Papini, lo presenta como un hombre de pecado. En una evaluación del pecado con un peso nada despreciable en el desborde sexual, que hoy parece absolutamente menor. Más grave sería la autorreferencia que Dante tiene de sí mismo y la autoponderación que hace de sí mismo Dante, que no es pequeña, y que suficientemente la condena él mismo, en varios pasajes de este opus magno. Recordemos que en el Limbo lo reciben Homero, Horacio, Ovidio y Lucano, y que Dante se ubica junto a ellos de par a par con su guía Virgilio, “y así me hicieron de su comitiva, que yo fui el sexto entre tan grandes sabios”. Dante era muy consciente de su valía.

Parecido a Borges, que reescribe en “El Aleph” un poco la Comedia en miniatura, ambos tienen a la amada Beatriz muerta, si bien con distintas pretensiones. En el escritor argentino es más grande incluso la ambición ya que pretende la Totalidad.

—¿Qué sigue haciendo de la “Divina Comedia” un clásico?

—Todos sus elementos, que tocan una vibra, que es básica del ser humano, y por eso es eterna como el agua de la lágrima diría Borges. Además, el hombre siempre es el mismo, cambian las generaciones, nos vamos renovando, y vos te das cuenta que el hombre siempre está inquieto y buscando las mismas cosas, los mismos secretos de la felicidad, las mismas ambiciones, las mismas caídas, los mismos defectos. El hombre es el mismo en el 1300 –los años de escritura del Dante de la Comedia que alternó con obras importantes filosóficas como Convivium y De monarchia–, y en el actual milenio. Libros de la magnitud de la Divina Comedia supieron captar ese punto mágico y divino del ser humano que es atemporal.

—¿Qué nos dice Dante al hombre del siglo XXI, al hombre que vive inclinado a pantallas, que respira números sin materia, en la inutilidad del arte y de Dios?

—El título del libro. La pregunta del millón ¿para qué vivir? ¿por qué vivir? Y yo miro a los jóvenes que van a cometer los mismos errores; los cuales vos viviste, y te hiciste adulto. Y no va por ahí, ya los grandes hombres del pasado los describieron en los clásicos, pero sin embargo tienen que hacerlo, porque si no lo hacen va a ser una experiencia en todo caso prestada. Claro que podemos vivir sin leer esta obra descomunal que Dante legó a la posteridad, pero una vez que la hemos leído, somos distintos: seremos mejores, viviremos las experiencias de otra manera.

Quizá leyendo la Comedia comprendamos que el hombre tiene que volver a ser ambicioso, o en algún caso, tener otras inquietudes ¿Por qué? Llegué a la conclusión de que para saber qué es la belleza tenés que leer un poema de Borges, o ver un cuadro de Cézanne, o escuchar el concierto para piano número uno de Tchaikovsky o acompañar el ascenso de Dante. Todas producciones plenas de ambiciones, semillas de infinito. Ahí te das cuenta de qué es la belleza.