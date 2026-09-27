Imágenes on Demand

En su célebre examen de los mitos contemporáneos, Roland Barthes advirtió que el simulacro no es una mentira vulgar, sino un sistema de signos que suplanta a lo real. El signo se independiza de su objeto, se devora a sí mismo y funda una mitología nueva: una verdad de segundo grado que el espectador consume con voracidad y sin sospechas. Bajo esta luz, la irrupción de Thomas Demand adquiere el carácter de un acontecimiento filosófico. El tartamudeo de la historia en las salas de Fundación Proa en La Boca alberga un conjunto de imágenes que no documentan el mundo, sino que lo desarman frente a nuestros ojos. La propuesta de Demand resulta una afrenta saludable contra la aceleración contemporánea. Habitamos una época de flujos digitales incesantes, de inteligencias artificiales capaces de fabricar rostros e historias de la nada, un presente donde la noción misma de verdad se ha disuelto en fachadas, imposturas, engaños y falsificaciones. En este escenario, el artista alemán regresa a la materia. Elige el camino de la sospecha y nos interroga sobre la naturaleza de lo que vemos, sobre los modos en que procesamos la información visual y sobre la fragilidad del imaginario global.

El método de este creador exige una paciencia monacal y un rigor que desafíos la inmediatez del milenio. El punto de partida es un fantasma: una fotografía de prensa, una captura de pantalla, una imagen de archivo que circula por internet y que ya pertenece al depósito de la memoria colectiva. De ese repertorio público, Demand extrae escenarios donde la historia humana dio un vuelco irreversible o donde la intimidad se transformó en fetiche mediático. La lista de los espacios elegidos es un catálogo de la zozobra contemporánea. Con el auxilio de tijeras, pegamento y papeles de colores precisos, el artista levanta maquetas a escala real en su taller. Reconstruye la sala de control de Fukushima tras el azote del tsunami en el año 2011. Levanta el búnker anónimo donde Edward Snowden buscó refugio en Moscú. Pega los paneles grises de la oficina de la Stasi en Berlín Oriental. Arma el modesto dormitorio universitario donde Bill Gates ideó su primer imperio informático, o recrea la habitación de hotel donde Whitney Houston comió su última cena. Construye un imperio de simulacros para sostener el valor de lo analógico y artesanal. Tartamudear será, entonces, subsidiario de esa repetición sonora, levemente desfasada, que agrieta la palabra, la quiebra y la suelta. Un habla dificultosa, imperfecta y entrecortada, que altera la serie y tropieza en la pronunciación de los eventos de la historia.

El cromatismo en estas composiciones no busca la vivacidad de la naturaleza, sino la neutralidad del catálogo. Demand utiliza una paleta que parece extraída de una oficina estatal o de un manual de instrucciones: grises administrativos, verdes institucionales, tonos crema que saturan el espacio sin estridencias. Es un color plano, sin la vibración que la luz natural otorga a las texturas cotidianas. Al eliminar la sutileza de los degradés e impurezas del desgaste real, el color se transforma en un agente anestésico. Esta homogeneidad cromática cumple una función precisa. Despoja al objeto de su pátina histórica y lo reduce a su arquetipo. Un teléfono sobre el escritorio no es un aparato específico con marcas de uso: es la idea misma del teléfono, un volumen puro de color mate. El papel y el cartón, en su uniformidad, absorben la luz en lugar de reflejarla. Esta opacidad material genera una atmósfera extraña, una quietud de quirófano donde el tiempo parece detenido por defecto. Las superficies son perfectas, pulcras, aterradoras en su falta de imperfección. Creemos ver una lapicera roja, cuando en verdad, es un sorbete que recorre varias de sus producciones. Pero al interactuar en un mismo campo semántico visual se transforma en lo que vemos y deja de ser lo que es.

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La renuncia a la figura humana constituye el núcleo conceptual de esta propuesta. Las maquetas registran el escenario inmediato a la catástrofe o al pacto secreto, el instante justo donde el cuerpo humano se ha retirado o está a punto de ingresar. No es un vacío pasivo; es una ausencia densa, un silencio cargado que pesa sobre el espectador. Los objetos —una silla volcada, un monitor apagado, unos papeles desparramados en el suelo— actúan como índices de una acción que ya ocurrió. Esta ausencia es sentida, pesada, logra espesor y volumen. Deja ver el hueco de su retirada y de su falta. La paradoja es absoluta. La fragilidad del papel, un material que asociamos con lo efímero, sirve aquí para fijar arquitecturas vinculadas al poder, el trauma o la memoria colectiva. Al sustituir el hormigón de Fukushima o el acero de la Stasi por láminas de cartón, Demand desestabiliza la supuesta solidez de la historia. El peso del acontecimiento político se traslada entonces a la mente de quien observa. Ante estas salas mudas, el visitante se ve obligado a activar su propio archivo mental, a rellenar la falta de cuerpos con los fantasmas que guarda en su memoria.

Al postular que “la imagen es la huelga del sentido”, Barthes define ese instante donde la representación satura el entendimiento, pero se niega a entregar una respuesta unívoca. Es lo que denomina el sentido obtuso: un exceso material que desborda al dato puramente informativo u obvio. En la obra de Thomas Demand, esta suspensión se manifiesta con una potencia perturbadora. Ante el registro de la oficina de la Stasi o del refugio de Snowden, el espectador capta de inmediato el sentido obvio, es decir, el dato histórico y político que el título o el archivo periodístico proveen. Sin embargo, una vez que la mirada procesa esa primera capa informativa, irrumpe este detenimiento: la perfección artificial del cartón, la ausencia de polvo y la pulcritud inhumana de los pliegues detienen la lectura lineal del hecho.

En ese punto exacto, la fotografía de Demand abandona la mera ilustración de la historia y abre paso al sentido obtuso. El objeto de papel no comunica un mensaje cerrado; por el contrario, suspende el flujo lógico de la información y obliga al observador a habitar el desacuerdo entre lo que sabe y lo que ve. No hay un significado que descifrar detrás de esa escenografía muda. La imagen se convierte en un puro significante que resiste a la voracidad del consumo mediático, un espacio huérfano donde la historia oficial entra en huelga para que comience la verdadera experiencia estética.

Lo que el visitante contempla en las paredes de Proa no son las maquetas en sí mismas, sino fotografías de esas construcciones de papel. El proceso es un bucle conceptual perfecto, una verdadera mise en abyme de la representación. Demand encuadra su cámara en el mismo ángulo exacto que dictaba la toma original de la prensa o el archivo. Dispara el obturador. Captura la tridimensionalidad del cartón y, de inmediato, destruye la maqueta. El fuego o el tacho de basura deshacen el trabajo artesanal de meses. La escultura desaparece y solo sobrevive el registro fotográfico. Asistimos, de este modo, a la copia de una copia. El hecho original ya era una imagen mediática; la maqueta fue su traducción física; la obra final es la foto de esa traducción. Es en este punto donde las palabras de Demand resuenan con fuerza en las salas: el espectador se topa con algo familiar, pero descubre que esa confianza es una trampa. Todos creemos conocer el Despacho Oval de la Casa Blanca o el sótano donde se ocultó Saddam Hussein. Esas arquitecturas del poder y del miedo forman parte de unas certezas globalizadas, duras como el mármol. Demand toma ese bloque virtual y lo devuelve bajo la fragilidad del cartón.

Hay una dimensión política profunda en esta obsesión artesanal. Frente a la pantalla táctil que exige un parpadeo constante y que devora los acontecimientos antes de que alcancen a sedimentarse, la obra de Demand opone el peso de la materia y el valor del tiempo suspendido. La pantalla miente porque es fluida, inmediata y superficial. En cambio, el acto de modelar el cartón con las manos reintroduce la experiencia física de lo real. Hay sudor y error milimétrico, una arruga en el papel que exige una atención sostenida, un compromiso corporal que la era digital intenta abolir. Demand hace de la lentitud su trinchera y la foto analógica es su arma.

Escribir sobre estas imágenes monumentales exige desconfiar de las certezas de la superficie. Algo que funciona como espejos rotos de la memoria. Al recorrer la muestra, el espectador experimenta un extrañamiento poético. Es la perplejidad al notar que los recuerdos públicos están hechos de un material tan endeble como el papel de escenografía. En la penumbra de la sala, las imágenes susurran que la historia oficial es un montaje; un decorado frágil que se sostiene con cinta y pegamento, que esta puesta está muy cerca del abismo, al borde, para precipitarse y destruir toda ese tiempo demorado y hecho a mano en pocos segundos.

Thomas Demand (Munich, 1964)

Escultor y fotógrafo alemán. Cursó sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf y completó su formación en el Goldsmiths College de Londres. Su producción artística se sitúa en la intersección de la escultura, la fotografía y la historia contemporánea. A lo largo de su trayectoria, ha exhibido de forma individual en las instituciones más prestigiosas del circuito internacional, entre las que destacan: El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), La Tate Modern de Londres, La Neue Nationalgalerie de Berlín, El Centro Pompidou de París

En la actualidad, reside y trabaja entre las ciudades de Berlín y Los Ángeles, donde continúa su investigación sobre los mecanismos de la representación visual y la memoria colectiva.

Ficha técnica

Thomas Demand

El tartamudeo de la historia

Del 22 de agosto a noviembre 2026

Organiza: Foundation for the Exhibition of Photograph (FEP) - Fundación Proa

Curaduría: Douglas Fogle