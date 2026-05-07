Las cinco recomendaciones artísticas de la semana: exposiciones, flamenco, arte digital, teatro y cine

Durante mayo, Artlab presenta Countach Morfogénesis, una instalación de Guxta & Marcos Montane en colaboración con Comité 357, con diseño sonoro de Julián Tenembaum.

La obra propone un sistema en transformación constante: un organismo técnico y sensible que se infiltra, se replica y se reconfigura en cada desplazamiento. Entre la máquina y la materia orgánica, la instalación despliega un universo donde tensión, velocidad, fricción y memoria conviven en estado permanente de mutación. El resultado es una experiencia inmersiva atravesada por la oscuridad, el movimiento y una tensión sostenida entre pausa y aceleración.

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Inauguración jueves 7 de abril, 19 h

Live set de Julián Tenembaum

Entrada libre con reserva aquí. Sujeto a capacidad.

Visitas: miércoles a sábados de mayo desde de 11:00 a 24:00 h

Blanca Paloma por primera vez en Argentina

El Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) invita a la reconocida cantautora española Blanca Paloma, quien se presentará por primera vez en Argentina el domingo 10 de mayo a las 15 h, en el marco de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Nacida en Elche, Blanca Paloma construye desde el flamenco y otras músicas de raíz, reinterpretadas desde una mirada contemporánea.

En 2023 alcanzó gran popularidad, ganando Benidorm Fest y representando a España en el Festival de Eurovisión con su canción EAEA, una nana flamenca que consolidó su proyección internacional gracias a su originalidad artística y coherencia estética. Actualmente, Blanca Paloma está nominada a los 40º Premios Goya por su canción Caminar El Tiempo a la vez que prepara el lanzamiento de su disco debut Trenza Mía: un proyecto que habita las luces y sombras del querer a través de la tradición flamenca, el pop alternativo y la canción de autor.

La artista ilicitana se presentará el domingo 10 a las 15 h en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y este jueves 7 de mayo, 20h en la Sala de Cámara de la Usina del Arte con entrada libre.

“Todo lo que brilla” de Gabriel Altamirano

Inaugura "Todo lo que brillla" de Gabriel Altamirano con curaduría de Carla Mazzei y Gastón Fournier en INGOT Casa Central (Av. Corrientes 629, CABA).

Gabriel Altamirano ha consolidado una práctica sostenida en el dibujo como lenguaje expandido, con proyección internacional y una investigación constante sobre el cuerpo como territorio de vínculo, memoria y energía. Su obra ha sido recientemente reconocida institucionalmente: su exposición “Astucia” fue declarada de Interés Cultural por el Senado de la Provincia de Mendoza, mientras que sus obras fueron distinguidas por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la muestra “Pipí Cucú” en La Plata.

En este nuevo proyecto, Altamirano profundiza su exploración sobre el valor y la visibilidad en el arte contemporáneo. En un contexto donde la

visibilidad se ha convertido en condición de existencia, “Todo lo que brilla” propone una reflexión sobre la percepción y los mecanismos de

legitimación que determinan qué adquiere valor en el presente.

La muestra de Gabriel Altamirano, con curaduría de Carla Mazzei y Gastón Fournier, se despliega en un espacio tan singular como significativo: la

bóveda de INGOT Casa Central, antiguo edificio del Banco Mercantil, hoy reconvertido en un entorno de máxima seguridad para el resguardo de

valores.

Lugar: INGOT Casa Central

Av. Corrientes 629, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Duración: del 7 de mayo al 26 de junio de 2026

Horarios: Lunes a viernes: 9:30 a 18:30 h | Sábados: 10:00 a 14:00 h

Visitas: se recomienda coordinar cita previa - Tel: 7078-0770 Instagram: @ingot.resguardo

Matías Umpierrez estrena "Play"



Luego de su estreno mundial en Madrid, y antes de su presentación en México, el creador transdisciplinar argentino afincado en España, Matías Umpierrez, presentará en Arthaus Centro de Creación Contemporánea de Buenos Aires su nuevo montaje "Play": una investigación escénica sobre los discursos de odio, las narrativas de la hostilidad, el infierno y el paraíso de la conciencia. La obra se podrá ver entre el 8 y el 23 de mayo a las 20 h.



En "Play" Umpierrez es el único intérprete en escena. A través de su presencia, va hilando historias que revelan distintas formas de incitar el odio o provocar su liberación a lo largo de la historia: desde la caza mitológica de unicornios, la matanza masiva de gatos en la Francia del siglo XVIII o el caso reciente de un adolescente cuya relación con un chatbot de inteligencia artificial terminó en suicidio.



Sobresale una escenografía basada en proyecciones, paisajes sonoros, discursos políticos y conversaciones telefónicas, en la que se usan dispositivos analógicos y digitales.

Ciclo de documentales en el Microcine Samsung del Teatro Colón

A partir del miércoles 6 de mayo, el Teatro Colóncomenzóun exclusivo ciclo de documentales en el Microcine - Sala Samsung. Las proyecciones se llevan a cabo todos los miércoles del mes de mayo a las 17, ofreciendo una cuidada selección de obras que recorren diversas temáticas artísticas y biográficas.

Los Rolling Stones lanzan disco con invitados como Robert Smith, Paul McCartney y las últimas grabaciones de Charlie Watts



Con capacidad para 40 personas, este ciclo busca acercar al público producciones audiovisuales de gran valor cultural en el marco institucional del primer coliseo. Las entradas son gratuitas y el ingreso se realizará por orden de llegada hasta colmar la capacidad de la sala. El acceso al Microcine se efectuará por la puerta sobre la calle Libertad 615.

Programación de funciones

Miércoles 13/5: La calle de los pianistas (85 minutos).

Miércoles 20/5: El káiser de la Atlántida (76 minutos).

Miércoles 27/5: Dancing Pina (111 minutos).

