Las grandes mutaciones

Este primer volumen de clases dictadas por el filósofo y psicoanalista (mejor: esquizoanalista) Félix Guattari reproduce las transcripciones publicadas en la revista Chimères de seis encuentros de Guattari con terapeutas e interesados en el esquizoanálisis –fundado por él y Deleuze– celebrados entre diciembre de 1980 y mayo de 1981. La clave de acceso a la problemática que se vuelca allí, matizada y explicitada con referencias a casos clínicos y algunas películas de culto, se conforma sobre un conjunto de categorías esquizoanalíticas básicas: “inconsciente maquínico”, “agenciamiento”, “máquina abstracta”, “territorialización”, “desterritorialización”, “reterritorialización”, “acontecimiento”, “singularidad” y sus derivados. Esto con el fin, apenas esbozado, de desarrollar un esquizoanálisis generativo (sujetos y objetos) y otro transformacional (líneas de fuga), el más inquietante y oscuro.

Lo cual no quiere decir que el primero de ellos, concentrado en los territorios espacio-temporales y los comportamientos subjetivos, en las representaciones y las causas eficientes, no tenga importancia. Es, en rigor, el punto de partida de Guattari, la sede semiotizada y neurótica (patológica o de creación artística) del inconsciente personal, del inconsciente material (próximo a la psicosis), del territorial (social, familiar, etc.) y del inconsciente maquínico, rizomático, que “maquina” los campos de posibilidades –las línea de fuga, se entiende– sin subordinación a ninguna semiótica predeterminada. Cuatro inconscientes, sin embargo, que están articulados como dimensiones de los agenciamientos, con sus respectivos “agujeros negros” religiosos o sociales, según dice con insistencia Guattari, pero solo el último mencionado, el de las proyecciones maquínicas, puede inducir un quiebre, una heterogeneidad, un acontecimiento raro, una máquina abstracta desterritorializada, un acto de pasaje o un pasaje al acto, en sus diferentes grados y estallidos de singularidad.

De modo que las exposiciones de Guattari se orientan, cada vez más, a explorar los conceptos propios de la singularidad del inconsciente maquínico, que no está en las personas, y las máquinas abstractas, que son objetos singulares y en tránsito, como por ejemplo los registros fóbicos, los sueños (umbral privilegiado), la revolución capitalística, el neorrealismo italiano, espíritus, maleficios, idealidades (las matemáticas). El esquizoanálisis, por lo tanto, afirma Guattari, debe delimitar su campo de análisis para encontrar diferentes modos de composición de maquinismo abstracto, su lógica ocasional, las elecciones, los agujeros negros, su punto de consistencia y de derrumbamiento. En otras palabras, un ejercicio de pensamiento que no evita la risa, para determinar el campo de potencialidades y posibilidades de nuevas valorizaciones y cualificaciones, de grandes mutaciones que subviertan el orden del mundo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Seminarios I. Agenciamientos y máquinas abstractas. ¿Qué hacer con las singularidades?

Autor: Félix Guattari

Género: ensayo

Otras obras del autor: Caosmosis; La revolución molecular; Líneas de fuga; Un amor de UIQ; Cartografías del deseo; Plan sobre el planeta; Deseo y revolución

Editorial: Cactus, $ 19.900