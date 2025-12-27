"Lo raro antes que lo bueno": tres jóvenes y una apuesta editorial de "riesgo"

Tres jóvenes con ganas y resueltos a apostar por una literatura de "riesgo" llevan adelante la editorial La Tarea de Escribir, que ya publicó siete libros. Con el ojo en los escritores emergentes, la propuesta apunta a “lo raro antes que lo bueno”.

La editorial fue creada en este 2025 por Juan Rey (27), Vinicius Fonseca (28) y María Josefina Pesado (29). Es un prolongación del taller con el mismo nombre, activo desde 2021.

El proyecto busca acompañar obras que “se atrevan a pensar desde el borde”, según plantean los editores.

El eje es claro: “Creemos que una editorial no es una vidriera sino un dispositivo de pensamiento”, sostienen.

La Tarea de Escribir trabaja con autores “nuevos, invisibles o directamente ilegibles para la mirada estándar del presente editorial”. Hasta ese punto llega un desafío editorial diferente a otros.

Parte del catálogo de La Tarea de Escribir

Entre las referencias mencionan a editoriales alternativas como N Direcciones o 18 Whiskys, y a autores consagrados como César Aira, María Negroni, Gabriela Cabezón Cámara o Pablo Katchadjian.

Los objetivos de la editorial están divididos en tres escalas: a corto plazo, construir un catálogo pequeño e incisivo y obtener visibilidad; a mediano plazo, formar una comunidad interesada en la experimentación; y a largo plazo, generar un archivo vivo que integre edición, taller e investigación.

Los libros están acompañados por materiales complementarios como notas, entrevistas o piezas visuales disponibles en un soporte digital. Todos tienen un precio accesible de 18.000 pesos, según figura en la web de la editorial.

La Tarea de Escribir: "Desconfiamos de los textos que dicen pero no hacen"

Los editores definen a su público como lectores curiosos, móviles, interesados en lo anómalo y en obras que “se presenten como objetos capaces de abrir preguntas, no de clausurarlas”.

"Trabajamos con la diferencia técnica. Nuestro interés, sin embargo, no parte de la fascinación por la maestría expresiva, sino de la posibilidad de encontrar búsquedas extrañas en gestos de radicalidad literaria", explican. Y amplían: "En otras palabras, preferimos un libro raro a uno bueno. Desconfiamos de los textos que dicen y no hacen, del genio de la expresión. Es más difícil enrarecer que mejorar; si la posición de la escritura es lo suficientemente extrema -por genial o por estúpida- no va a poder evitar producir una obra clara, materialista y en diálogo con las intensidades de este tiempo".

Los siete libros de La Tarea de Escribir son:

Furia de rotar, de Marianna Munarriz

Relámpagos en tu ventana, de Rama Coll

En memoria del sol, de Belén Nahuz

Más cerca de la noche, de Mateo Espina

China y el amor, de Vinicius Fonseca

Último intento de ver un puma, de Nina Reches

Mirar películas, de Juan Rey

LT