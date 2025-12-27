Estas son las mejores adaptaciones cinematográficas de libros para 2026

Tanto las productoras de plataformas de streaming como de cine buscan en los libros (clásicos y nuevos) ideas, tanto originales como nutritivas, para adaptaciones ingeniosas. 2026 depara incursiones de este tipo, con autores como Emily Brontë, Albert Camus, Don Winslow y el afamado griego Homero, cuya épica queda en manos de Christopher Nolan. Debemos señalar que durante 2025 los libros de Stephen King recibieron varias adaptaciones al cine, confirmando que es el escritor récord en el mundo audiovisual: La larga marcha, La vida de Chuck e It: bienvenidos a Derry. A continuación, diez películas para 2026 adaptando libros de relevancia.

Cumbres borrascosas. La actriz, directora de cine y teatro Emerald Fennell adapta la “tóxica historia de amor” de Emily Brontë, con canciones de Charlie XCX y un elenco que genera expectativa (Margot Robbie, Jacob Elordi). Las comillas alrededor del título del póster (“la mejor historia de amor de todos los tiempos”) supone el uso del sarcasmo británico. Es decir, la revisión de una ficción recurre a tópicos de actualidad, reavivando el uso de códigos de los nuevos públicos.

Almacenamiento en frío (Cold Storage). David Koepp adaptó Jurassic Park, de Michael Crichton. Esta novela, que publicó en 2019, es su propia historia de monstruos al estilo Crichton. Así, Koepp dirige su propia ciencia ficción ambientada en la Guerra Fría en un entorno moderno: una falla en una instalación militar libera cierto hongo parásito sobre los empleados de un almacén. Liam Neeson, Joe Keery (de Stranger Things) y Sosie Bacon dan espesor al misterio. Esta última, hija de Kevin Bacon, protagonista de Temblores (Tremors, 1990), donde el género llegó a límites de lo ridículo.

Crimen 101. Broken: Six Short Novels (2020) es el libro de Don Winslow adaptado al cine por Bart Layton. Antes, ficciones de Winslow fueron dirigidas por Jane Campion (El poder del perro) y Oliver Stone (Salvajes). Este thriller policial redobla la apuesta “noir” de los predecesores, confrontando a Chris Hemsworth (astuto ladrón de joyas) con Mark Ruffalo (el policía que lo persigue). Estos tres primeros títulos se estrenan en cines de todo el mundo el 13 de febrero.

El señor de las moscas. Sin ignorar la película homónima de Peter Brook (1963), basada en el clásico de William Golding, esta serie cuenta con un elenco de actores primerizos –de entre 10 y 13 años– e impresionantes locaciones en Malasia. La adaptación está a cargo de Jack Thorne, quien fuera guionista de The Hack, Help y Toxic Town. En BBC y Stan en primavera boreal.

Proyecto Ave María. Esta novela de ciencia ficción de Andy Weir (autor adaptado por Ridley Scott en The Martian) está en manos de Phil Lord y Christopher Miller, directores de Comando especial. El guionista es el mismo que el de Scott, Drew Goddard, quien debe dar al profesor convertido en astronauta (interpretado por Ryan Gosling) todo el artificio argumental necesario mientras intenta salvar a la humanidad, ya un clásico del género. En cines de todo el mundo el 20 de marzo.

El extranjero. La novela de Albert Camus sobre el desencanto existencial y el malestar poscolonial recibe una adaptación “mejorada” de François Ozon, protagonizada por Benjamin Voisin (Verano del 85) en el papel del asesino pero incomprendido Meursault. Con 159 páginas, el libro de Camus de 1942 tiene la extensión perfecta para una adaptación cinematográfica. Ozon también podría ser el cineasta perfecto para este trabajo. En cines del Reino Unido e Irlanda el 10 de abril.

La Odisea. Esta vez Homero se enfrentra a Christopher Nolan. El rapsoda ciego contra un cineasta innovador, casi un enfrentamiento de box conceptual. Calificada como la película más esperada de 2026, este poema fundamental cobra vida en una producción espectacular de IMAX. Matt Damon es Odiseo, quien regresa con su esposa (Anne Hathaway) y su hijo (Tom Holland) tras años de ausencia luchando en territorios lejanos, solo para descubrir que “volver a casa es la parte complicada”. El reciente adelanto en redes sociales produjo críticas respecto al respeto por la historia. En cines de todo el mundo el 17 de julio.

Whalefall. Con la dirección de Brian Duffield (guionista de Predator: Badlands), esta novela de Daniel Kraus de 2023 plantea una cruzada por la supervivencia. Austin Abrams –un buzo tragado por un cachalote de 24 metros– tiene una hora para escapar antes que se acabe el oxígeno. Josh Brolin es el difunto padre del buzo, guía fantasmal y soporte anímico del héroe que, convengamos, debería agradecer su existencia a Moby Dick. En cines el 16 de octubre.

Remain. Libro publicado por Nicholas Sparks y M. Night Shyamalan, que desarrolla una historia sobrenatural, género pasional del segundo. Como en la novela, la película retrata las vivencias de un arquitecto afligido (Jake Gyllenhaal) que se dirige a Cape Cod por trabajo, solo para conocer a una misteriosa mujer (Phoebe Dynevor) que le cambiará la vida por completo. En cines de Estados Unidos el 23 de octubre

Ebenezer: un cuento de Navidad. Esta nueva versión del cuento de Charles Dickens narra la historia de un personaje que emprende su camino hacia una posible redención. Johnny Depp interpreta al malvado Ebenezer Scrooge. Curiosamente, esta película está dirigida por Ti West (MaXXXine), director con un don para ritmos de terror bastante llamativos pero también ingeniosos. Incluso podría dar miedo. En cines de todo el mundo el 13 de noviembre.