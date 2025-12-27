El 27 de diciembre, el santoral católico conmemora a San Juan Evangelista, uno de los doce apóstoles y una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo. Discípulo cercano de Jesús, su testimonio quedó plasmado en el cuarto Evangelio, tres cartas y el libro del Apocalipsis, textos centrales de la fe cristiana.

San Juan Evangelista: testigo, teólogo y memoria viva de Jesús

San Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, fue llamado por Jesús mientras trabajaba como pescador en el mar de Galilea. Según fuentes en inglés como la Catholic Encyclopedia, formó parte del círculo más íntimo de Cristo, junto con Pedro y Santiago, siendo testigo de momentos clave como la Transfiguración y la agonía en Getsemaní.

El Evangelio atribuido a San Juan se distingue por su profundidad teológica y su lenguaje simbólico. Textos italianos del Santi e Beati señalan que su obra no busca solo narrar hechos, sino revelar el sentido espiritual de la vida y misión de Jesús, presentándolo como el Verbo eterno hecho carne.

San Juan es también identificado tradicionalmente como el “discípulo amado”, aquel que permaneció junto a María al pie de la cruz. Fuentes anglófonas subrayan que este gesto lo convirtió en símbolo de fidelidad absoluta y de una relación con Cristo basada en el amor, más que en el poder o la autoridad.

A diferencia de otros apóstoles, San Juan no murió mártir. La tradición sostiene que fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, un texto cargado de imágenes y esperanza para las comunidades perseguidas. Posteriormente regresó a Éfeso, donde habría muerto a edad avanzada.

La iconografía cristiana lo representa con un águila, símbolo de la altura espiritual de su Evangelio, y a menudo con un libro o un cáliz. Es venerado como patrono de teólogos, escritores y comunicadores, por haber unido fe, palabra y contemplación en una síntesis única.

Las oraciones dedicadas a San Juan Evangelista piden profundidad espiritual, fidelidad y capacidad de amar sin condiciones. En plegarias en inglés se lo invoca como intercesor para comprender la Palabra de Dios y vivirla con coherencia en la vida cotidiana.

Además de San Juan Evangelista, el 27 de diciembre el calendario recuerda a otros santos y mártires de los primeros siglos. La fecha se inscribe dentro de la octava de Navidad, un tiempo litúrgico que une el nacimiento de Cristo con el testimonio de quienes lo anunciaron y lo siguieron hasta el final.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de San Juan Evangelista puede evocarse en la Iglesia San Juan Bautista del barrio de La Boca, uno de los templos más antiguos de la ciudad, donde se reza especialmente por la fidelidad al Evangelio y la transmisión viva de la fe cristiana.