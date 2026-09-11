Museo de Historia Natural de Londres: reabre una histórica galería cerrada durante más de 80 años

El Museo de Historia Natural de Londres reabrirá el miércoles 16 de septiembre una galería que permaneció cerrada al público durante más de 80 años. El espacio, situado en el segundo piso del edificio, albergará “La naturaleza y nosotros” (Nature and Us), una exposición gratuita que explorará el vínculo entre las sociedades humanas y el ambiente mediante objetos científicos, históricos y culturales.

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La reapertura permitirá acceder nuevamente a una sala que, antes de la Segunda Guerra Mundial, había funcionado como galería de esqueletos y mamíferos. En 1943 dejó de formar parte del recorrido público cuando fue destinada a guardar las colecciones botánicas de la institución, después de que el herbario original resultara afectado por los bombardeos sobre Londres.

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Una galería cerrada al público desde 1943

Durante más de ocho décadas, el lugar se mantuvo reservado principalmente para la conservación y el estudio de materiales científicos. Parte de aquella historia todavía puede reconocerse en los armarios de madera instalados para almacenar los ejemplares del herbario, que fueron conservados como testimonio de los diferentes usos que tuvo la sala.

La exposición tendrá una duración inicial de 18 meses y presentará aproximadamente 50 objetos pertenecientes a las colecciones del museo. La selección propone un recorrido por las distintas maneras en que los seres humanos observaron, interpretaron, domesticaron y modificaron el mundo natural a lo largo del tiempo.

La propuesta no seguirá únicamente una cronología científica. Las piezas estarán organizadas para relacionar descubrimientos, creencias, avances tecnológicos y expresiones de la cultura popular, con el objetivo de mostrar que la relación con la naturaleza también está condicionada por las decisiones sociales y los cambios culturales.

Los objetos destacados de “La naturaleza y nosotros”

Entre las piezas anunciadas se encuentra una maqueta de uno de los dinosaurios de Crystal Palace, vinculada con las primeras reconstrucciones públicas de animales prehistóricos. Las esculturas instaladas en el parque londinense durante el siglo XIX ayudaron a popularizar el conocimiento sobre los dinosaurios, aunque algunas de sus características fueron revisadas posteriormente a partir de nuevos hallazgos científicos.

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Otro de los objetos destacados será el esqueleto de “Jenny”, una foca monje de la época victoriana. El ejemplar permitirá abordar tanto la historia de las colecciones zoológicas como la forma en que los museos reunieron, clasificaron y exhibieron animales durante los siglos XIX y XX.

Los visitantes también podrán tocar una réplica de la mandíbula de uno de los perros domésticos más antiguos conocidos en Gran Bretaña, con una antigüedad estimada de 14.300 años. La pieza ofrece una aproximación al prolongado proceso de convivencia entre los seres humanos y los perros, además de reflejar el papel que tuvieron los animales en la supervivencia y la organización de las primeras comunidades.

Un juguete de Star Wars transformado por la vida marina

La exposición incluirá además un objeto alejado de las colecciones científicas tradicionales: un juguete de Star Wars fabricado durante la década de 1980 que permaneció en el mar el tiempo suficiente para ser colonizado por briozoos, diminutos animales acuáticos que forman comunidades sobre diferentes superficies.

La pieza funciona como una representación concreta del encuentro entre el consumo humano y los ecosistemas. Al mismo tiempo, permite observar cómo un objeto de plástico creado como entretenimiento puede convertirse en sustrato para organismos marinos y adquirir un significado científico inesperado.

El público podrá elegir las historias que considere más relevantes entre las presentadas en la galería. La intención del museo es utilizar esas opiniones para definir qué contenidos pasarán a formar parte de una exhibición permanente prevista para 2029.

La transformación del Museo de Historia Natural de Londres

El director del museo, Doug Gurr, definió la reapertura como un momento importante para la institución. Según señaló, por primera vez en más de 80 años los visitantes podrán ingresar en el espacio histórico y conocer una mirada renovada sobre la cambiante relación de las personas con el mundo natural.

El arte después del tiempo

La iniciativa integra NHM150, el programa de transformación impulsado ante el 150° aniversario de la apertura del museo en South Kensington. El proyecto contempla inaugurar o renovar una galería por año hasta 2031, además de recuperar sectores históricos y crear propuestas orientadas a fomentar una mayor conciencia sobre la protección del planeta.

La reapertura se produce en un momento de elevada convocatoria para la institución. El Museo de Historia Natural recibió 7,1 millones de visitantes durante 2025, un 13% más que el año anterior, y se convirtió en la atracción más visitada del Reino Unido. El dato consolidó su relevancia turística y científica, por encima de otros espacios emblemáticos como el Museo Británico.

Con “La naturaleza y nosotros”, el museo no solo recuperará una galería marcada por las consecuencias de la guerra, sino que también propondrá una reflexión contemporánea sobre el ambiente. Después de permanecer oculta durante más de ocho décadas, la sala regresará al recorrido público como un espacio para comprender que la historia humana y la historia de la naturaleza nunca avanzaron por caminos separados.

LV/ff