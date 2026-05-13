Este 13 de mayo, el santoral católico celebra la festividad de Nuestra Señora de Fátima, recordando la primera aparición de la Virgen María a tres pastorcitos en Portugal en 1917. Lucía, Francisco y Jacinta fueron testigos de una serie de visiones que marcaron profundamente la espiritualidad mariana moderna, centrando su mensaje en el rezo del Rosario y la penitencia por la paz mundial.

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La vida de los videntes cambió radicalmente tras el encuentro con la "Señora más brillante que el sol". Fuentes en italiano detallan que la Virgen pidió la consagración de Rusia y la práctica de la comunión reparadora. Las apariciones ocurrieron en un contexto de guerra mundial, ofreciendo una vía de esperanza sobrenatural para un mundo que se alejaba de los valores evangélicos básicos.

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Investigaciones en inglés resaltan el impresionante Milagro del Sol ocurrido en octubre de 1917, presenciado por miles de personas, incluso escépticos y periodistas. Se describe cómo el astro rey giró sobre sí mismo y cambió de colores, un fenómeno interpretado como la confirmación divina del mensaje de Fátima. Este evento consolidó la fe popular y aceleró el reconocimiento oficial por la Iglesia.

Se le atribuyen innumerables milagros de sanación física y, sobre todo, la protección del Papa Juan Pablo II durante el atentado de 1981. Crónicas hagiográficas europeas mencionan que el "tercer secreto" de Fátima revelaba las tribulaciones de la Iglesia en el siglo XX. La intercesión de María es vista hoy como un escudo contra el mal y una guía para la conversión interior.

La devoción actual hacia la Virgen de Fátima se manifiesta en peregrinaciones masivas a su santuario. Es considerada la patrona de la paz y una protectora contra las ideologías que oprimen la libertad religiosa. Los fieles acuden a ella para pedir por la salud de los enfermos y por la armonía en las familias, confiando en su promesa final: "al final, mi Inmaculado Corazón triunfará".

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La oración dedicada a esta advocación resalta la humildad: "Oh Virgen de Fátima, ayúdanos a vivir con fidelidad las promesas de nuestro bautismo y a rezar el Santo Rosario cada día". Los devotos suelen practicar la devoción de los cinco primeros sábados de mes, buscando la reparación de los pecados y la obtención de las gracias necesarias para la salvación eterna.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Servacio de Tongeren y a Santa Inés de Poitiers. Durante esta semana, la comunidad celebra además a San Matías Apóstol, San Isidro Labrador y San Juan I, Papa. Estas vidas, desde el apostolado inicial hasta la santidad en el campo, ofrecen un testimonio de fidelidad heroica y amor constante a Cristo.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de profunda devoción en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, situada en el barrio de Saavedra (Pico 4929). Asimismo, en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de la calle Caseros 4150, se celebran misas solemnes cada 13 de mayo, siendo un punto de encuentro para quienes buscan la bendición de la "Señora de la Paz".

LV/ff