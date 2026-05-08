Este 8 de mayo, el santoral católico se viste de fiesta para honrar a Nuestra Señora de Luján, la patrona de la República Argentina. La historia se remonta a 1630, cuando una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción, transportada en una carreta desde Brasil hacia Santiago del Estero, decidió detenerse milagrosamente a orillas del río Luján, manifestando su voluntad de quedarse allí.

Nuestra Señora de Luján y el milagro del humilde Negro Manuel

La tradición, documentada en antiguos registros eclesiásticos, relata que los bueyes que tiraban del carro se detuvieron inexplicablemente. Solo cuando se retiró el cajón que contenía la imagen de la Virgen, los animales pudieron avanzar. Este signo fue interpretado como un mandato divino. El esclavo Negro Manuel fue designado su primer custodio, dedicando su vida entera al servicio de la "Purísima" en su humilde ermita.

A lo largo de los siglos, se le han atribuido innumerables milagros de sanación y protección contra plagas que asolaban la región pampeana. Fuentes en italiano destacan la profunda conexión mística entre la Virgen y la identidad nacional, subrayando cómo su intercesión ha unido a clases sociales opuestas bajo un mismo manto de caridad cristiana y esperanza en momentos de crisis políticas.

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La devoción actual es un fenómeno de masas que atrae a millones de peregrinos anualmente. La construcción de la imponente Basílica Nacional, de estilo neogótico, comenzó a finales del siglo XIX bajo el impulso del Padre Salvaire. Según crónicas en inglés, este templo es un faro de espiritualidad mariana en el Cono Sur, siendo visitado por papas como Juan Pablo II, quien le otorgó la Rosa de Oro.

La iconografía de la Virgen de Luján es inconfundible: una figura de terracota de 38 centímetros vestida con una túnica blanca y un manto azul celeste. Los fieles la invocan mediante la oración de confianza, pidiendo paz para la nación y consuelo para las familias. Es la protectora de los transportistas, los militares y, por excelencia, de los peregrinos que caminan con fe.

Cada 8 de mayo, la Iglesia celebra la coronación pontificia de la imagen, un acto que reafirma su soberanía espiritual sobre el pueblo argentino. Los devotos suelen rezar el Santo Rosario pidiendo por la unidad y el fin de las discordias. La Virgen de Luján representa la maternidad de Dios que se hace presente en la geografía local, abrazando con misericordia a los más humildes y desamparados.

La fuerza de su patronazgo trasciende las fronteras, llegando a comunidades de inmigrantes en Europa y Estados Unidos. Su figura es un símbolo de resistencia y fe, recordando que Dios elige lo pequeño para manifestar su grandeza. La Virgen no es solo una estatua, sino una presencia viva que acompaña el caminar histórico de millones de almas que buscan su amparo.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Víctor de Milán y a San Bonifacio IV, Papa. Durante esta semana, la comunidad celebra además a San Juan de Ávila y a los santos Nereo y Aquileo. Estas vidas, que abarcan desde el martirio romano hasta el doctorado de la Iglesia, ofrecen un testimonio de fidelidad absoluta y amor a la Verdad.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de especial devoción en la Basílica de Nuestra Señora de Luján (Av. Pueyrredón 1750), en el barrio de Recoleta. Asimismo, en la Parroquia de Nuestra Señora de Luján porteña (Av. Francisco Bilbao 3474), los vecinos suelen congregarse cada 8 de mayo para rendir homenaje a la "Madre de la Patria" con misas y procesiones.