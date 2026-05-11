Este 11 de mayo, el santoral católico celebra la memoria de San Ignacio de Láconi, un religioso perteneciente a la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Nacido en Cerdeña en el siglo XVIII, su vida es un testimonio de cómo la sencillez extrema y la obediencia pueden transformar una sociedad entera, ganándose el respeto de nobles y humildes por igual.

San Ignacio de Láconi y el poder de la caridad en las calles de Cagliari

La vida de Ignacio estuvo marcada por un voto de silencio y una labor constante como fraile limosnero. Durante 40 años, recorrió las calles de la ciudad de Cagliari pidiendo ayuda para los necesitados y para su convento. Fuentes en italiano destacan que su sola presencia inspiraba paz, logrando que los pecadores más obstinados se arrepintieran mediante su ejemplo de humildad franciscana.

Nuestra Señora de Luján: la Virgen gaucha que eligió quedarse en tierras argentinas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Investigaciones resaltan su don de la taumaturgia, atribuyéndole numerosas curaciones milagrosas de enfermos terminales durante sus recorridos diarios. Se dice que poseía la capacidad de leer los corazones y que multiplicaba los alimentos en tiempos de escasez. Su figura, siempre encorvada y con las manos en las alforjas, se convirtió en un símbolo de protección divina para el pueblo sardo.

Un milagro famoso ocurrió cuando se le prohibió pedir limosna en la casa de un prestamista usurero para no comprometer la pureza de la orden. Fuentes narran que, al apretar un queso recibido de aquel hombre, brotó sangre fresca, simbolizando la opresión de los pobres. Este prodigio reafirmó su papel como defensor de la justicia social bajo la mirada del Evangelio.

Su muerte en 1781 provocó una movilización popular sin precedentes en la isla, donde ya era considerado un santo en vida. Crónicas hagiográficas europeas mencionan que su cuerpo permanece incorrupto en la iglesia de San Ignacio en Cagliari, siendo destino de miles de peregrinos. Su canonización por Pío XII en 1951 confirmó oficialmente su estatus como modelo de perfección cristiana.

Santa Rosa Venerini: la pionera de la educación femenina y fundadora de las Maestras Pías

La devoción actual hacia este santo capuchino se centra en pedir su intercesión para encontrar trabajo y superar crisis económicas familiares. Los fieles le rezan con la esperanza de obtener su fortaleza espiritual y sencillez ante las adversidades. Es el patrono de los mendigos y de quienes sirven en las misiones urbanas, recordándonos que la caridad auténtica no hace ruido.

La oración dedicada a Ignacio de Láconi resalta su espíritu de servicio: "Oh Dios, que concediste a San Ignacio la gracia de la humildad perfecta, haznos imitadores de su amor por los más pequeños". Los devotos suelen portar pequeñas alforjas o medallas con su imagen como recordatorio de que la providencia divina nunca abandona a quienes confían plenamente en el Señor.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Antimo de Roma y a San Mamerto de Vienne. Durante esta semana, la Iglesia celebra además a los Santos Nereo y Aquileo, a San Matías Apóstol y a San Isidro Labrador, patrono de Madrid. Estas vidas ofrecen un testimonio diverso de fidelidad que fortalece la esperanza de toda la comunidad cristiana.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de recogimiento en el Santuario Nuestra Señora del Rosario de Pompeya (Esquiú 1280), regenteado por los padres capuchinos. Allí se custodia la tradición de los santos de la orden, permitiendo a los devotos meditar sobre la herencia de San Ignacio de Láconi y pedir su bendición sobre los trabajadores y humildes porteños.