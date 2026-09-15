El 15 de septiembre, el santoral católico conmemora la memoria litúrgica de Nuestra Señora de los Dolores. Esta venerada advocación mariana recuerda la íntima participación de la Virgen María en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, invitando a la comunidad cristiana a reflexionar sobre el profundo misterio del dolor humano transfigurado por el amor compasivo.

Nuestra Señora de los Dolores y la profecía bíblica del sufrimiento redentor

Origen bíblico consolidado tras la profecía del anciano Simeón en el Templo, la tradición contempla los siete dolores marianos que atravesó la Santísima Virgen. Desde la huida a Egipto hasta el camino hacia el Calvario, su corazón fue atravesado por una espada mística de dolor, manteniéndose firme al pie de la cruz mediante un testimonio inquebrantable de fidelidad evangélica.

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Durante la Edad Media, los servitas promovieron intensamente la contemplación de sus dolores, atestiguando incontables prodigios de sanación y consuelo entre afligidos. Diversos relatos históricos en Italia y la Europa medieval documentan apariciones e intervenciones milagrosas donde la Virgen socorrió a comunidades asoladas por epidemias, derramando bendiciones y paz espiritual sobre quienes acudían con humilde oración eclesial.

En la piedad contemporánea, la devoción a la Mater Dolorosa mantiene una vigencia extraordinaria entre las familias. Los fieles acuden cotidianamente a su intercesión divina buscando consuelo frente a pérdidas dolorosas, enfermedades complejas y atribulaciones morales, reconociendo en María a la amorosa protectora que acompaña los sufrimientos humanos con maternal y constante caridad cristiana.

Las oraciones tradicionales, como el rezo de la corona de las siete espadas y la secuencia Stabat Mater, guían la meditación hacia la salvación del alma. Los devotos le piden ayuda para alcanzar la gracia de la conversión de corazón, recordando que aceptar las cruces cotidianas con fe viva nos acerca al amor misericordioso de la Divina Providencia.

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Su ejemplo de fortaleza ante el martirio espiritual motiva a la Iglesia universal a cuidar y acompañar al prójimo sufriente. La contemplación de la Virgen al pie de la cruz enseña que la tristeza no es definitiva, sino el camino hacia la plenitud celestial, animando al pueblo creyente a cultivar una constante vida de oración y reconciliación cotidiana.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora al valeroso mártir San Nicomedes de Roma y a San José de Calasanz. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana se celebran figuras destacadas del calendario romano, como San Cornelio papa, San Cipriano y San Roberto Belarmino, cuyos luminosos testimonios de santidad fortalecen la piedad del pueblo creyente.

Para aquellos devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y contemplar su gracia en la Parroquia Mater Dolorosa, ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto (Av. Francisco Beiró 4300). En este acogedor templo, la comunidad custodia veneradas imágenes y celebra solemnemente su fiesta patronal con momentos de oración y bendición.