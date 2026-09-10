El 10 de septiembre, el santoral católico celebra la festividad de San Nicolás de Tolentino, virtuoso presbítero de la Orden de San Agustín nacido en Italia en 1245. Este humilde fraile místico consagró su existencia a la evangelización urbana, al consuelo de los enfermos y a la intercesión incesante por el descanso de las almas del Purgatorio.

San Nicolás de Tolentino y el milagroso pan de la Santísima Virgen

Nombre atribuido en honor a San Nicolás de Bari, ingresó desde muy joven al convento agustino tras escuchar una encendida predicación. Su trayectoria sacerdotal se caracterizó por una profunda austeridad monástica, pasando largas horas en el confesonario y repartiendo la comunión entre los desvalidos con una entrega caracterizada por su inagotable caridad cristiana.

Durante una grave enfermedad, la tradición atestigua que la Virgen María se le apareció para indicarle que comiera un pequeño pedazo de pan mojado en agua. Este milagroso hecho dio origen a la célebre tradición de los panecillos de San Nicolás, remedio espiritual y físico reconocido por obrar extraordinarias curaciones milagrosas en enfermos terminales.

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San Pedro Claver, el humilde esclavo de los esclavos que entregó su vida al consuelo de los oprimidos

Dotado de dones místicos excepcionales, presenció visiones del Purgatorio donde escuchó los gimiendos de los difuntos pidiendo su auxilio. Por esta razón, la Iglesia universal lo nombró patrono celestial de las almas del Purgatorio, destacando cómo sus celebraciones eucarísticas y oraciones fervientes lograban la pronta salvación del alma de innumerables difuntos de la cristiandad.

En la actualidad, miles de fieles acuden a su intercesión divina para implorar la sanación de dolencias físicas y el consuelo de sus seres queridos difuntos. La devoción popular promueve la bendición del pan y la práctica de las obras de caridad, recordando que el amor compasivo hacia el prójimo constituye el camino principal hacia la santidad.

Las oraciones dedicadas al santo agustino invocan su protección frente a los incendios, las epidemias y las crisis espirituales. Mediante la recitación del Santo Rosario y novenas especiales, los devotos le piden que alcance para sus hogares la paz interior, inspirando a la comunidad cristiana a cultivar una constante vida de oración y reconciliación cotidiana.

Su imperecedero testimonio continúa siendo una guía luminosa para toda la Iglesia en la búsqueda del bien común. Considerado un pilar inmortal de la fidelidad evangélica, San Nicolás enseña que la verdadera grandeza espiritual nace del servicio desinteresado, la humildad franciscana y la confianza absoluta en la infinita misericordia de Dios.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora a San Nemesio de Alejandría, mártir de la antigüedad, y a Santa Pulquería. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana se celebran figuras destacadas del calendario romano, como el Santísimo Nombre de María, San Juan Crisóstomo y la Exaltación de la Santa Cruz, cuyos ejemplos enriquecen al pueblo creyente.

Para los fieles de la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y pedir su bendición en la Parroquia San Agustín, ubicada en el barrio porteño de Palermo (Av. Las Heras 2560). En este templo de los Padres Agustinos, la comunidad custodia imágenes veneradas y celebra tradicionalmente la distribución de los panecillos bendecidos en su festividad patronal.