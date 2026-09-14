El 14 de septiembre, el santoral católico conmemora con máxima solemnidad la Exaltación de la Santa Cruz. Esta fiesta universal recuerda el glorioso hallazgo del madero de la Pasión por parte de Santa Elena en Jerusalén y la posterior recuperación de las sagradas reliquias por el emperador Heraclio, consolidándose como un pilar fundamental para la fe de la Iglesia.

La Exaltación de la Santa Cruz y el triunfo del misterio pascual

El origen histórico de esta conmemoración se remonta al año 335, cuando se dedicaron las primitivas basílicas del Santo Sepulcro y del Calvario. Tras la victoria militar del emperador Heraclio sobre los persas, el venerado leño sagrado fue devuelto triunfalmente a Jerusalén, donde el monarca descalzo y vestido con ropas de penitencia restituyó la reliquia de la Cruz.

San Nicolás de Tolentino, el protector de las almas del Purgatorio que repartió el pan de los milagros

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La tradición atestigua extraordinarias curaciones milagrosas y prodigios espirituales vinculados a la veneración del sagrado madero. Desde la antigüedad romana, la imposición del signo cruzado sanó a enfermos terminales y liberó almas atribuladas, transformando la antigua herramienta de ejecución patibular en el símbolo supremo de la salvación del alma y la victoria definitiva sobre la muerte.

En la piedad popular contemporánea, la devoción al árbol del Calvario promueve una profunda conversión de corazón entre los fieles. Miles de peregrinos rezan el Santo Rosario y meditan en el Vía Crucis para pedir protección frente a las adversidades, recordando que el amor compasivo de Jesucristo sostiene a la humanidad sufriente en todo momento.

Las oraciones litúrgicas dedicadas a esta solemnidad invocan la intercesión divina para alcanzar fortaleza en los momentos de mayor prueba moral. Los creyentes suelen realizar novenas y cánticos de adoración, solicitando amparo celestial y luz espiritual para superar las dificultades cotidianas mediante una inquebrantable confianza en Dios y un compromiso sincero con la Iglesia.

Su memoria imperecedera impulsa a la comunidad cristiana a imitar la entrega sacrificial del Redentor mediante obras de caridad fraterna. La adoración de la cruz enseña al pueblo creyente que el sufrimiento aceptado con fe redentora transfigura las dolencias terrenales, abriendo el camino hacia la paz celestial y la plenitud de la gracia divina.

Su sublime legado doctrinal continúa recordando que la cruz no es símbolo de derrota, sino signo victorioso de la misericordia de Dios. Al exaltar el sagrado árbol de la vida, la Iglesia universal invita a todos los fieles a cultivar una constante vida de oración, reconociendo en la redención pascual el fundamento eterno de la fe católica.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora al insigne obispo San Materno de Colonia y a San Crescencio de Roma. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana se celebran figuras fundamentales del calendario romano, como Nuestra Señora de los Dolores, San Cornelio papa, San Cipriano y San Roberto Belarmino, cuyos testimonios enriquecen la piedad eclesial.

Para los devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y contemplar el madero sagrado en la Parroquia San Cristóbal, ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal (Av. Jujuy 1241). En este histórico templo de la arquitectura porteña, la comunidad custodia relicarios e imágenes dedicadas a la Santa Cruz, ofreciendo momentos de adoración y bendición.

LV/LT