Otro caso de público enojado: el rapero Travis Scott indignó a sus fans en Turquía con un concierto caro y de 20 minutos

Así como el público que fue a ver a Fito Páez la semana pasada se enojó con el músico porque eligió tocar de corrido su último disco en el Movistar Arena, en Estambul, el rapero estadounidense Travis Scott corrió la misma suerte, pero en este caso, la indignación de los fans parece más justificada. El público se enfureció a tras una actuación que apenas duró 20 minutos y comenzó a abuchear al artista cuando abandonó el escenario a primera hora del lunes.

En su primera gira por Turquía, el conocido exponente de hip-hop de 35 años debutó en Estambul el domingo por la noche y tenía previsto celebrar otro evento el lunes en la ciudad turística occidental de Esmirna. El evento de Estambul se anunciaba como "una actuación que va más allá de un concierto clásico" con un público limitado a solo 2.500 fanáticos, según uno de los sitios web que vendían entradas a partir de los 330 dólares.

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La publicidad prometía un "DJ set & mic" de 90 minutos del rapero nacido en Houston a partir de las 11 de la noche, entre actuaciones de artistas menos conocidos.

Pero los fans afirmaron que Scott llegó 90 minutos tarde para marcharse después de una breve aparición de 20 minutos, a pesar de ser el artista principal de cartel.

"Evento vergonzoso. Dijeron que empezaría a las 23, llegó a las 00.35. Esperamos de pie durante horas, cantó una canción y se fue... Malgastamos nuestro dinero", escribió una fan llamada Ala Artan en Instagram.

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Otros exigieron que les devolvieran el dinero en la cuenta de Instagram del promotor TemaCC, entre ellos alguien llamado Orhan Jung, que dijo haber pagado más de 1.000 dólares por una entrada VIP, más del doble del salario mínimo mensual en Turquía, y calificó el evento de "desgracia".

Tras la indignación, Scott publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde escribió: "Solo vine a presentar una fiesta por el GRAN día de un amigo". Añadió que está ansioso "por volver y actuar de verdad (sic)".

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El director ejecutivo de TemaCC, Taylan Ozcan, defendió la actuación de Scott, afirmando que había estado "en el corazón del evento" durante toda la velada. "Él animó la fiesta durante una hora... luego ofreció una actuación excepcional de 20 minutos", declaró en un comunicado a los medios turcos. La publicidad para el espectáculo del lunes prometía un evento similar.

*Con información de AFP