El 27 de enero de 2026, el santoral católico conmemora a Santa Ángela de Mérici, una figura clave del cristianismo del siglo XVI. Su legado marcó un punto de inflexión en la historia de la educación femenina y en la participación activa de las mujeres dentro de la Iglesia.

Santa Ángela de Mérici: fe, educación y visión social

Ángela nació en 1474 en Desenzano del Garda, en el norte de Italia. Según fuentes en inglés como la Catholic Encyclopedia, quedó huérfana a temprana edad, experiencia que marcó profundamente su sensibilidad hacia la formación espiritual y humana de las jóvenes.

Desde muy joven se dedicó a la catequesis y al acompañamiento de niñas y adolescentes, convencida de que la educación era clave para transformar la sociedad. Textos italianos del Santi e Beati señalan que su propuesta fue revolucionaria para la época, al promover la instrucción femenina fuera de los claustros tradicionales.

En 1535 fundó la Compañía de Santa Úrsula, integrada por mujeres laicas consagradas que vivían en sus hogares y se dedicaban a la enseñanza. Fuentes anglófonas destacan que este modelo rompió esquemas, al combinar vida consagrada y presencia activa en la comunidad.

La obra de Santa Ángela se expandió rápidamente por Italia y luego por Europa. Con el tiempo, la Compañía de Santa Úrsula dio origen a la Orden de las Ursulinas, que se convirtió en una de las congregaciones educativas más influyentes del mundo católico.

Su espiritualidad se caracterizó por la prudencia, la confianza en Dios y una fuerte dimensión comunitaria. Ángela insistía en el liderazgo basado en el servicio y en la formación integral de la persona, valores que siguen vigentes en la pedagogía contemporánea.

Santa Ángela murió en 1540. Poco después, su fama de santidad se consolidó gracias al impacto concreto de su obra educativa y al testimonio de quienes la conocieron. Fue canonizada en 1807.

Las oraciones dedicadas a Santa Ángela de Mérici piden sabiduría educativa, compromiso social y fortaleza para acompañar a las nuevas generaciones. Es invocada especialmente por docentes, educadores y estudiantes.

Además de Santa Ángela de Mérici, el 27 de enero el calendario recuerda a otros santos y beatos de la tradición cristiana. La fecha invita a reflexionar sobre el valor de la educación como herramienta de transformación social y espiritual.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de Santa Ángela de Mérici puede evocarse en instituciones educativas de inspiración ursulina y en parroquias vinculadas a la formación cristiana, donde se reza especialmente por docentes y jóvenes, en sintonía con el legado de esta santa educadora.