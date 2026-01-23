viernes 23 de enero de 2026
CULTURA
SANTORAL CATÓLICO

San Ildefonso de Toledo, el obispo que defendió la fe mariana en la España visigoda

El 23 de enero el santoral católico recuerda a San Ildefonso de Toledo, obispo y teólogo del siglo VII, reconocido por su defensa de la virginidad de María.

santoral católico
SANTORAL CATÓLICO | IA

El 23 de enero de 2026, el santoral católico conmemora a San Ildefonso de Toledo, una de las figuras intelectuales más relevantes del cristianismo en la Hispania visigoda. Su legado teológico y pastoral influyó de manera decisiva en la identidad religiosa de la península ibérica.

San Ildefonso de Toledo: teología, pastoral y devoción mariana

San Ildefonso nació a comienzos del siglo VII en una familia noble de Toledo. Según fuentes en inglés, recibió una sólida formación intelectual y abrazó tempranamente la vida monástica, destacándose por su disciplina y su dedicación al estudio de las Escrituras.

Fue discípulo de San Isidoro de Sevilla y más tarde elegido obispo de Toledo, una de las sedes más influyentes del reino visigodo. Textos italianos del Santi e Beati señalan que ejerció su episcopado con equilibrio entre rigor doctrinal y cercanía pastoral.

San Ildefonso es especialmente recordado por su profunda devoción a la Virgen María. Fuentes anglófonas destacan su obra De virginitate perpetua Sanctae Mariae, en la que defendió con claridad teológica la virginidad perpetua de María frente a interpretaciones que comenzaban a cuestionarla.

La tradición relata un episodio que consolidó su fama: la aparición de la Virgen María entregándole una vestidura litúrgica como reconocimiento a su defensa doctrinal. Aunque este relato pertenece al ámbito hagiográfico, su impacto fue decisivo para la difusión de su culto.

Como obispo, promovió la formación del clero, la disciplina eclesial y la unidad doctrinal en un contexto político y religioso complejo. Su figura fue clave para sostener la ortodoxia cristiana en una etapa de transición cultural y social.

San Ildefonso murió en el año 667 y fue venerado rápidamente como santo y doctor mariano. Su pensamiento influyó durante siglos en la teología occidental, especialmente en la espiritualidad mariana y en la liturgia hispánica.

Las oraciones dedicadas a San Ildefonso piden fidelidad doctrinal, amor a la Virgen María y sabiduría pastoral. Es invocado especialmente por teólogos, sacerdotes y estudiosos de la tradición cristiana.

Además de San Ildefonso de Toledo, el 23 de enero el calendario recuerda a otros santos y beatos de la Iglesia antigua y medieval. La fecha se sitúa en el tiempo ordinario, invitando a reflexionar sobre la transmisión fiel de la fe a través del estudio, la enseñanza y la vida pastoral.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de grandes obispos y teólogos como San Ildefonso puede evocarse en la Catedral Metropolitana, donde se honra la tradición doctrinal de la Iglesia y se reza especialmente por los pastores y formadores del pueblo cristiano.

